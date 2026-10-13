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Panama’da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Panama’da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı

Orta Amerika ülkesi Panama'da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün başkent Panama'ya yaklaşık 300 kilometre uzaklıktaki Rio Grande kentinin 18 kilometre batısında olduğunu bildirdi.

Depremin derinliğinin 10 kilometre, büyüklüğünün ise 6,1 olduğu kaydedildi.

Sivil savunma ekiplerinin ilk tespitlerine göre, deprem herhangi bir can veya mal kaybına yol açmadı.

Panama'da 9 Ekim'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde 30 kişi yaralanmış, yüzlerce kişi evsiz kalmıştı.

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#Panama
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