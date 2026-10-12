Polonya’da casus yazılım depremi! Vatandaşların hassas verileri İsrail’e aktarıldı
Polonya’da önceki hükümet döneminde ortaya çıkan siber casusluk skandalı gündemdeki yerini koruyor. Polonya Başbakanı Donald Tusk, İsrail merkezli NSO Group tarafından geliştirilen Pegasus casus yazılımı aracılığıyla Polonya vatandaşlarına ait hassas verilerin İsrail’e aktarıldığını belirterek olayı “devlete karşı işlenmiş ağır bir suç” ve “Polonya tarihinin en büyük skandallarından biri” olarak nitelendirdi.
Tusk, sosyal medya hesabından yayımladığı video mesajında, Pegasus'un İsrail merkezli bir şirket tarafından geliştirilen ve kapsamlı siber gözetim imkânı sağlayan bir yazılım olduğunu belirtti.
Pegasus'u geliştiren İsrail merkezli NSO Group'un İsrail istihbarat servisleriyle iş birliği yaptığına ilişkin herhangi bir şüphesi olmadığını söyleyen Tusk, olayı "Komünizmin yıkılmasından sonra Polonya tarihinin en büyük skandallarından biri" olarak nitelendirdi.
Pegasus'un satın alınması için suç mağdurlarına verilmesi gereken paranın kullanıldığını belirten Tusk, şu ifadeleri kullandı:
"Polonya'da suç mağdurlarına verilmesi gereken parayı, Polonya vatandaşlarına, Polonyalı muhalefet liderlerine ve bağımsız Polonyalı savcılara ilişkin mümkün olan tüm verileri İsrail tarafına aktaran bir sistem için ödediler. Polonya tarafının bu konuda fiilen hiçbir kontrolü yoktu. Adaletten ve devletin güvenliğinden sorumlu insanlar, binlerce, on binlerce Polonya vatandaşına ait hassas veriyi hiçbir kontrol sahibi olmadan yabancı bir devletin, İsrail'in eline teslim ettiler. Bu artık bir skandal değil. Sanırım herkes için açık olan şu ki burada devlete karşı işlenmiş ağır bir suçtan söz ediyoruz. Bunun hesabını verecekler."
UZMANLAR, VERİLERİN POLONYA DIŞINA AKTARILDIĞINI TESPİT ETTİ
Polonya Ulusal Savcılık Ofisi, Mart 2024'ten bu yana devam eden soruşturma kapsamında elde edilen son bulgulara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamada, Polonya İç Güvenlik Ajansı (ABW) uzmanlarının, Pegasus yazılımının mobil cihazlardan kullanıcıların bilgisi ve izni olmadan kapsamlı veriler elde edebildiğini belirlediği aktarıldı.
Uzmanların incelemelerinde, Polonya Merkezi Yolsuzlukla Mücadele Bürosunun (CBA) sistem üzerinde tam kontrole sahip olmadığı, yazılım geliştiricisinin verilerin işlendiği ve depolandığı altyapıya erişebildiği ve sistem üzerinden aktarılan verilerin Polonya dışına çıktığı tespit edildi.
Açıklamada ayrıca sistemin tasarımının, elde edilen verilerin tam güvenliğini garanti etmediği vurgulandı.
POLONYA'DA PEGASUS SUÇLAMASI
Polonya'da Ekim 2023'te yapılan seçimlerin ardından göreve başlayan yeni parlamentoda, Pegasus casus yazılımının önceki hükümet yetkilileri tarafından kullanıldığı yönündeki iddiaların araştırılması amacıyla özel bir komisyon kurulmuştu.
Başbakan Donald Tusk, Şubat 2024'te dönemin Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile düzenlediği basın toplantısında, eski Başbakan Mateusz Morawiecki dönemindeki hükümet yetkililerini Pegasus casus yazılımını yasa dışı şekilde kullanmakla suçlamıştı.