Polonya Başbakanı Donald Tusk, Pegasus casus yazılımıyla vatandaşların hassas verilerinin İsrail’e aktarıldığını söyledi (AA)

Pegasus'u geliştiren İsrail merkezli NSO Group'un İsrail istihbarat servisleriyle iş birliği yaptığına ilişkin herhangi bir şüphesi olmadığını söyleyen Tusk, olayı "Komünizmin yıkılmasından sonra Polonya tarihinin en büyük skandallarından biri" olarak nitelendirdi.

Pegasus'un satın alınması için suç mağdurlarına verilmesi gereken paranın kullanıldığını belirten Tusk, şu ifadeleri kullandı:

"Polonya'da suç mağdurlarına verilmesi gereken parayı, Polonya vatandaşlarına, Polonyalı muhalefet liderlerine ve bağımsız Polonyalı savcılara ilişkin mümkün olan tüm verileri İsrail tarafına aktaran bir sistem için ödediler. Polonya tarafının bu konuda fiilen hiçbir kontrolü yoktu. Adaletten ve devletin güvenliğinden sorumlu insanlar, binlerce, on binlerce Polonya vatandaşına ait hassas veriyi hiçbir kontrol sahibi olmadan yabancı bir devletin, İsrail'in eline teslim ettiler. Bu artık bir skandal değil. Sanırım herkes için açık olan şu ki burada devlete karşı işlenmiş ağır bir suçtan söz ediyoruz. Bunun hesabını verecekler."