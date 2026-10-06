Husilerin açıklamasına göre saldırılar Cizan ve Necran'daki "hassas noktaları" da kapsadı. Örgüt ayrıca Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı, Abha Havalimanı, Rabığ bölgesindeki Saudi Aramco tesislerinden biri ve bazı askeri noktaların da hedef alındığını ileri sürdü.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Kurumu (GACA), Cizan'daki Kral Abdullah bin Abdulaziz Uluslararası Havalimanı ile Necran Uluslararası Havalimanı'nın tesislerinin saldırıya uğradığını açıkladı. Acil durum ekipleri ve ilgili makamların saldırıların hemen ardından müdahale ettiği bildirildi.

5 Ekim 2026'da Ensarullah Medya Merkezi tarafından yayımlanan görüntüde, Husilerin Yemen hükümeti güçlerine yönelik düzenlediğini belirttiği İHA saldırıları sırasında alev alan bir araç görülüyor. Saldırının yeri belirtilmedi. (Foto: AFP)

Reuters'a göre ise Cizan ve Necran'daki havalimanlarına yönelik saldırılarda 3 kişi yaralandı ve sınırlı maddi hasar oluştu. Suudi Sivil Havacılık Kurumu, hasarın tespit edilmesi ve yolcularla personelin güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alındığını açıkladı.

RİYAD'DAN SERT TEPKİ: "ASKERİ TIRMANIŞI SEÇTİLER"

Saldırılar, Suudi Arabistan'ın Yemen'deki çatışmaların siyasi yollarla çözülmesi çağrılarının sürdüğü bir dönemde gerçekleşti.

Riyad yönetimi, Husilerin sivilleri, sivil ve ekonomik tesisleri ve kutsal mekanları hedef alan saldırılarını kınarken, grubun siyasi çözüm yerine askeri tırmanışı tercih ettiğini bildirdi. Suudi Dışişleri Bakanlığı ayrıca Mekke ve Medine'ye yönelik saldırı girişimlerini de kınadı.

Suudi Arabistan ayrıca Riyad, Abha, Hamis Muşayt, Cizan, Necran, Taif ve Yanbu'nun yanı sıra Kızıldeniz'in güneyindeki Suudi gemileri ve Babülmendep Boğazı'na yönelik saldırıları da gündeme getirdi.

ÜRDÜN'DEN RİYAD'A TAM DESTEK

Saldırılar bölge ülkelerinden de tepki aldı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile yaptığı telefon görüşmesinde Amman'ın Riyad'la "mutlak dayanışma" içinde olduğunu bildirdi.

Safedi, Suudi Arabistan'ın güvenliğini, istikrarını, egemenliğini ve vatandaşlarını korumak için aldığı tüm tedbirleri desteklediklerini ifade etti.

Ürdün ayrıca Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının yanı sıra Mekke ve Medine'yi hedef alma girişimlerini ve sivil ve ekonomik tesislere yönelik saldırıları da kınadı.