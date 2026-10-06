Suudi Arabistan’da iki havalimanına saldırı: Cizan ve Necran’da 3 kişi yaralandı, tesislerde hasar oluştu
Yemen'deki Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki gerilim yeniden tırmandı. Suudi Arabistan'ın güneyindeki Cizan ve Necran kentlerinde bulunan iki havalimanı, pazartesi akşamı saldırıların hedefi oldu. Saldırılarda 3 kişi hafif yaralanırken havalimanlarında maddi hasar meydana geldi.
Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Kurumu (GACA), Cizan'daki Kral Abdullah bin Abdulaziz Uluslararası Havalimanı ile Necran Uluslararası Havalimanı'nın tesislerinin saldırıya uğradığını açıkladı. Acil durum ekipleri ve ilgili makamların saldırıların hemen ardından müdahale ettiği bildirildi.
İKİ HAVALİMANINA PEŞ PEŞE SALDIRI
Suudi makamları, saldırıların sorumlusunu açıklamazken, Yemen'deki İran destekli Husiler aynı gün Suudi Arabistan'ın çeşitli bölgelerine füze ve İHA saldırıları düzenlediklerini duyurdu.
Husilerin açıklamasına göre saldırılar Cizan ve Necran'daki "hassas noktaları" da kapsadı. Örgüt ayrıca Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı, Abha Havalimanı, Rabığ bölgesindeki Saudi Aramco tesislerinden biri ve bazı askeri noktaların da hedef alındığını ileri sürdü.
Reuters'a göre ise Cizan ve Necran'daki havalimanlarına yönelik saldırılarda 3 kişi yaralandı ve sınırlı maddi hasar oluştu. Suudi Sivil Havacılık Kurumu, hasarın tespit edilmesi ve yolcularla personelin güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alındığını açıkladı.
RİYAD'DAN SERT TEPKİ: "ASKERİ TIRMANIŞI SEÇTİLER"
Saldırılar, Suudi Arabistan'ın Yemen'deki çatışmaların siyasi yollarla çözülmesi çağrılarının sürdüğü bir dönemde gerçekleşti.
Riyad yönetimi, Husilerin sivilleri, sivil ve ekonomik tesisleri ve kutsal mekanları hedef alan saldırılarını kınarken, grubun siyasi çözüm yerine askeri tırmanışı tercih ettiğini bildirdi. Suudi Dışişleri Bakanlığı ayrıca Mekke ve Medine'ye yönelik saldırı girişimlerini de kınadı.
Suudi Arabistan ayrıca Riyad, Abha, Hamis Muşayt, Cizan, Necran, Taif ve Yanbu'nun yanı sıra Kızıldeniz'in güneyindeki Suudi gemileri ve Babülmendep Boğazı'na yönelik saldırıları da gündeme getirdi.
ÜRDÜN'DEN RİYAD'A TAM DESTEK
Saldırılar bölge ülkelerinden de tepki aldı.
Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile yaptığı telefon görüşmesinde Amman'ın Riyad'la "mutlak dayanışma" içinde olduğunu bildirdi.
Safedi, Suudi Arabistan'ın güvenliğini, istikrarını, egemenliğini ve vatandaşlarını korumak için aldığı tüm tedbirleri desteklediklerini ifade etti.
Ürdün ayrıca Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının yanı sıra Mekke ve Medine'yi hedef alma girişimlerini ve sivil ve ekonomik tesislere yönelik saldırıları da kınadı.
KÖRFEZ ÜLKELERİNDEN ORTAK TEPKİ
Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi de Cizan ve Necran havalimanlarının hedef alınmasını sert şekilde kınadı.
Budeyvi, sivil havalimanlarına yönelik saldırıların siviller açısından doğrudan tehdit oluşturduğunu ve hava ulaşımının güvenliğini tehlikeye attığını belirtti.
KİK Genel Sekreteri, Suudi Arabistan'ın güvenliğini, istikrarını ve toprak bütünlüğünü korumak için attığı adımlara Körfez ülkelerinin tam desteğini yineledi.
SALDIRILAR GENİŞLİYOR: HEDEFTE SİVİL ALTYAPI VAR
Son saldırılar, Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki çatışmanın yalnızca askeri hedeflerle sınırlı kalmadığını bir kez daha ortaya koydu.
Son günlerde Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerinde füze ve İHA saldırıları yaşanırken, sivil altyapının da saldırıların hedefi olduğu bildiriliyor.
Nitekim 2 Ekim'de Necran'da Husiler tarafından fırlatıldığı belirtilen bir mühimmatın bir okula isabet ettiği ve maddi hasara yol açtığı bildirilmişti.
Daha önce de Medine'deki Mescid-i Nebevi'ye hizmet veren bir elektrik dağıtım tesisinin İHA saldırısında hedef alındığı açıklanmış, Körfez İşbirliği Konseyi saldırıyı İslam'ın kutsal mekanlarının dokunulmazlığının ihlali olarak nitelendirmişti.