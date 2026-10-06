Trump, "Bazı tehditler vardı. Düşmanı kışkırtmak yerine onu ele geçirip yeneceğiz. Ancak uçakları orada neden bırakalım? Onları başka bir yere taşıdık ama çok uzak bir yere değil" dedi.

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşta binlerce kişi hayatını kaybetmiş, Tahran ise İsrail ile bölgedeki ABD üslerine saldırılar düzenlemişti. Taraflar, nisan ayında ateşkes konusunda anlaşmıştı.

ABD ordusuna ait savaş uçakları, İsrail ve ABD'nin 28 Şubat 2025'te İran'a yönelik saldırılarına başlamasından bu yana Fairford Üssü'nü kullanıyor.

Bir gazetecinin, "İran'ın İngiltere'ye saldırı amaçlı insansız hava araçları sokması nedeniyle mi uçakları taşıdınız?" sorusuna Trump, "Bunu söyleyemem ancak böyle bir şey yaptılarsa ağır bir bedel öderler" yanıtını verdi.

ABD Hava Kuvvetlerine ait bir B-1 Lancer bombardıman uçağı, 27 Eylül 2026'da İngiltere'nin güneybatısındaki Fairford'daki Kraliyet Hava Kuvvetleri Üssü'nün pistinde görülüyor. (Foto: AFP)

WASHINGTON-TAHRAN HATTINDA GERİLİM YENİDEN YÜKSELDİ

Daha sonra ABD, iki ülke arasındaki müzakere sürecinin tıkanmasının ardından İran'daki bazı hedeflere yönelik saldırılar gerçekleştirdi.

Washington ve Tahran, haziran ayının ortasında bir mutabakat zaptı imzalamıştı.

Ancak iki ülke arasındaki müzakerelerin tıkanmasının nedenleri arasında, küresel enerji ve ticaret sevkiyatları açısından dünyanın en önemli stratejik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer konusundaki anlaşmazlıklar da bulunuyor.

TRUMP'TAN İRAN'A AÇIK MESAJ: "AĞIR BİR BEDEL ÖDERLER"

Trump'ın açıklamaları, ABD'nin İran kaynaklı olası tehditlere karşı Avrupa'daki askeri varlığında yeni tedbirler aldığına işaret etti.

ABD bombardıman uçaklarının Fairford'dan başka bir noktaya taşınmasıyla ilgili ayrıntılar henüz açıklanmazken, Trump'ın "İran'la bağlantılı olabilir" sözleri ve "ağır bir bedel öderler" uyarısı, Washington-Tahran hattındaki gerilimin yeniden gündeme geldiğini gösterdi.