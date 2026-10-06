Riyad’da kritik gece! Mekke İttifakı harekete geçti, İsrail ve Yunan basınında Türkiye alarmı
Orta Doğu'da dengeleri değiştirebilecek kritik bir gelişme yaşandı. Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ın oluşturduğu Mekke İttifakı, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının ardından savunma mekanizmasını fiilen devreye alma kararı aldı. Riyad'da gerçekleştirilen acil güvenlik toplantısının ardından üç ülke, daha önce üzerinde mutabık kalınan ortak savunma yükümlülüklerinin derhal uygulanması ve askeri güç ile kabiliyetlerin Suudi Arabistan'a hızlı şekilde konuşlandırılması konusunda anlaştı. İsrail ve Yunanistan basının yakından takip etti.
Gelişme, İsrail ve Yunan basınında da geniş yankı buldu. İsrail'deki Channel 14, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen'in Hudeyde bölgesindeki Husilere ait deniz altyapılarını vurduğunu aktarırken, aynı haberin başlığında Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki askeri koordinasyonu öne çıkardı. Maariv ise gelişmeyi doğrudan "ortak savunma mekanizmasının etkinleştirilmesi" şeklinde duyurdu.
Yunanistan merkezli Parapolitika da gelişmeyi "Mekke Anlaşması etkinleştiriliyor" başlığıyla okuyucularına taşıdı ve Türkiye ile Pakistan'ın Suudi Arabistan'a askeri güç konuşlandırmaya hazırlandığını yazdı.
İSRAİL BASINI: "KOLEKTİF CAYDRICILIK DEVREYE GİRDİ"
İsrail basınında gelişmenin özellikle dikkat çekici bulunmasının nedeni, Mekke İttifakı'nın artık yalnızca siyasi bir deklarasyon olmaktan çıkarak sahada uygulanabilir bir savunma mekanizmasına dönüşmesi olarak gösterildi.
İsrail'in Maariv gazetesi, Husilerin saldırılarının ardından Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın "kolektif caydırıcılık" adımlarını devreye soktuğunu yazdı.
Gazete, Riyad'da 5 Ekim'de gerçekleştirilen acil toplantının ardından üç ülkenin ortak savunma taahhütlerini "derhal pratikte uygulamaya" karar verdiğini aktardı.
Maariv'in aktardığı açıklamada, üzerinde mutabık kalınan askeri güç ve kabiliyetlerin Suudi Arabistan'a hızlı şekilde konuşlandırılması için gerekli adımların atılacağı belirtildi.
Haberde "Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan, Husilerin saldırılarının şiddetini artırmasının ardından düzenledikleri acil toplantıda 'ortak caydırıcılık' kapsamında tedbirleri somutlaştırma üzerinde anlaştı. Üç ülkenin ortak savunma taahhütlerinin pratik uygulamasına derhal geçmeye karar verdiği belirtildi. Riyad'a asker konuşlandırma kararı duyurulurken kuvvetlerin kapsamına ilişkin ayrıntılar yer almadı." denildi.
"BİRİNE SALDIRI, ÜÇÜNE SALDIRIDIR"
Mekke İttifakı'nın İsrail ve Yunan basınında mercek altına alınmasının temelinde, 7 Ağustos 2026'da imzalanan ortak savunma anlaşmasının niteliği bulunuyor.
Anlaşmaya Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif imza atmıştı.
Anlaşmanın en kritik maddelerinden biri ise üç ülkeden birine yönelik silahlı saldırının üçüne birden yapılmış saldırı kabul edilmesi.
Bu madde, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının ardından Mekke İttifakı'nın neden yeniden gündeme geldiğini de ortaya koyuyor.
Anlaşma yalnızca askeri yardım başlığıyla sınırlı değil. İstihbarat paylaşımı, ortak eğitim, lojistik ve savunma sanayisi alanlarında iş birliğini de kapsıyor.
İttifakın tam metni kamuoyuna açıklanmazken, Pakistanlı emekli Korgeneral Nauman Mahmud'un ilk genel sekreter olarak atanması da yapının kurumsallaştırılması yönünde yeni bir adım olarak değerlendiriliyor.