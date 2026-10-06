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Riyad’da kritik gece! Mekke İttifakı harekete geçti, İsrail ve Yunan basınında Türkiye alarmı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Orta Doğu'da dengeleri değiştirebilecek kritik bir gelişme yaşandı. Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ın oluşturduğu Mekke İttifakı, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının ardından savunma mekanizmasını fiilen devreye alma kararı aldı. Riyad'da gerçekleştirilen acil güvenlik toplantısının ardından üç ülke, daha önce üzerinde mutabık kalınan ortak savunma yükümlülüklerinin derhal uygulanması ve askeri güç ile kabiliyetlerin Suudi Arabistan'a hızlı şekilde konuşlandırılması konusunda anlaştı. İsrail ve Yunanistan basının yakından takip etti.

Riyad’da kritik gece! Mekke İttifakı harekete geçti, İsrail ve Yunan basınında Türkiye alarmı 1

Gelişme, İsrail ve Yunan basınında da geniş yankı buldu. İsrail'deki Channel 14, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen'in Hudeyde bölgesindeki Husilere ait deniz altyapılarını vurduğunu aktarırken, aynı haberin başlığında Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki askeri koordinasyonu öne çıkardı. Maariv ise gelişmeyi doğrudan "ortak savunma mekanizmasının etkinleştirilmesi" şeklinde duyurdu.

Riyad’da kritik gece! Mekke İttifakı harekete geçti, İsrail ve Yunan basınında Türkiye alarmı 2

Yunanistan merkezli Parapolitika da gelişmeyi "Mekke Anlaşması etkinleştiriliyor" başlığıyla okuyucularına taşıdı ve Türkiye ile Pakistan'ın Suudi Arabistan'a askeri güç konuşlandırmaya hazırlandığını yazdı.

Riyad’da kritik gece! Mekke İttifakı harekete geçti, İsrail ve Yunan basınında Türkiye alarmı 3

İSRAİL BASINI: "KOLEKTİF CAYDRICILIK DEVREYE GİRDİ"

İsrail basınında gelişmenin özellikle dikkat çekici bulunmasının nedeni, Mekke İttifakı'nın artık yalnızca siyasi bir deklarasyon olmaktan çıkarak sahada uygulanabilir bir savunma mekanizmasına dönüşmesi olarak gösterildi.

İsrail'in Maariv gazetesi, Husilerin saldırılarının ardından Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın "kolektif caydırıcılık" adımlarını devreye soktuğunu yazdı.

Gazete, Riyad'da 5 Ekim'de gerçekleştirilen acil toplantının ardından üç ülkenin ortak savunma taahhütlerini "derhal pratikte uygulamaya" karar verdiğini aktardı.

Maariv'in aktardığı açıklamada, üzerinde mutabık kalınan askeri güç ve kabiliyetlerin Suudi Arabistan'a hızlı şekilde konuşlandırılması için gerekli adımların atılacağı belirtildi.

Haberde "Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan, Husilerin saldırılarının şiddetini artırmasının ardından düzenledikleri acil toplantıda 'ortak caydırıcılık' kapsamında tedbirleri somutlaştırma üzerinde anlaştı. Üç ülkenin ortak savunma taahhütlerinin pratik uygulamasına derhal geçmeye karar verdiği belirtildi. Riyad'a asker konuşlandırma kararı duyurulurken kuvvetlerin kapsamına ilişkin ayrıntılar yer almadı." denildi.

Riyad’da kritik gece! Mekke İttifakı harekete geçti, İsrail ve Yunan basınında Türkiye alarmı 4

"BİRİNE SALDIRI, ÜÇÜNE SALDIRIDIR"

Mekke İttifakı'nın İsrail ve Yunan basınında mercek altına alınmasının temelinde, 7 Ağustos 2026'da imzalanan ortak savunma anlaşmasının niteliği bulunuyor.

Anlaşmaya Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif imza atmıştı.

Anlaşmanın en kritik maddelerinden biri ise üç ülkeden birine yönelik silahlı saldırının üçüne birden yapılmış saldırı kabul edilmesi.

Riyad’da kritik gece! Mekke İttifakı harekete geçti, İsrail ve Yunan basınında Türkiye alarmı 5

Bu madde, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının ardından Mekke İttifakı'nın neden yeniden gündeme geldiğini de ortaya koyuyor.

Anlaşma yalnızca askeri yardım başlığıyla sınırlı değil. İstihbarat paylaşımı, ortak eğitim, lojistik ve savunma sanayisi alanlarında iş birliğini de kapsıyor.

İttifakın tam metni kamuoyuna açıklanmazken, Pakistanlı emekli Korgeneral Nauman Mahmud'un ilk genel sekreter olarak atanması da yapının kurumsallaştırılması yönünde yeni bir adım olarak değerlendiriliyor.

Riyad’da kritik gece! Mekke İttifakı harekete geçti, İsrail ve Yunan basınında Türkiye alarmı 6

İSRAİL'DEN DİKKAT ÇEKEN TAKİP: TÜRKİYE SAHAYA MI İNİYOR?

İsrail basınının gelişmeye gösterdiği ilgi, Türkiye'nin ittifaktaki rolü açısından da dikkat çekiyor.

Channel 14, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen'in Hudeyde bölgesinde Husilerin deniz unsurlarına yönelik operasyon düzenlediğini ve silah depoları ile patlayıcı botlar ve deniz mayınlarının bulunduğu tesislerin vurulduğunu aktardı.

İsrail kanalına göre operasyonun hedeflerinden biri, Husilerin gemilere yönelik tehdit kapasitesini kırmak ve Babülmendep Boğazı'ndaki stratejik deniz ulaşımını güvence altına almak.

Aynı haberin devamında ise Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ın Suudi Arabistan topraklarında askeri güç ve kabiliyetlerin hızlı şekilde konuşlandırılması konusunda anlaşmaya vardığı vurgulandı.

Böylece İsrail basını, Yemen'deki askeri gelişmeler ile Mekke İttifakı'nın harekete geçirilmesini aynı güvenlik denkleminde ele aldı.

Riyad’da kritik gece! Mekke İttifakı harekete geçti, İsrail ve Yunan basınında Türkiye alarmı 7

YUNAN BASINI DA ANKARA'YI İŞARET ETTİ

Gelişmenin Yunanistan'daki yansıması ise daha doğrudan oldu.

Atina merkezli Parapolitika ise "Mekke Anlaşması devreye alındı: Hepimiz birimiz için" başlıklı haberinde, "Türkiye ve Pakistan, Suudi Arabistan ile vardıkları ortak savunma taahhütlerini derhal uygulamaya koyma anlaşmasının ardından, Suudi Arabistan'a askeri güç konuşlandırmaya hazırlanıyor. Üç devleti tek bir devlet haline getiriyor; yani herhangi birine yapılacak saldırı, hepsine yapılmış saldırı olarak kabul ediliyor" ifadelerini kullandı.

Yunan yayın organı, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın ortak savunma taahhütlerini uygulamaya koyma konusunda anlaşmaya vardığını yazdı.

Haberde, Riyad'daki olağanüstü toplantının ardından üç ülkenin askeri güç ve kabiliyetlerini Suudi Arabistan'a konuşlandırma yönünde karar aldığı belirtildi.

Riyad’da kritik gece! Mekke İttifakı harekete geçti, İsrail ve Yunan basınında Türkiye alarmı 8

Parapolitika ayrıca Pakistan'ın anlaşmayı belirli bir ülkeye karşı oluşturulmuş bir ittifak değil, savunma anlaşması olarak nitelendirdiğine dikkat çekti.

Ancak Yunan yayın organı, anlaşmanın herhangi bir saldırının ardından devreye girecek askeri mekanizmaları nedeniyle gelecekte "saldırgan" bir niteliğe dönüşebileceği değerlendirmesini de aktardı.

Riyad’da kritik gece! Mekke İttifakı harekete geçti, İsrail ve Yunan basınında Türkiye alarmı 9

HAKAN FİDAN: ASKERİ SEÇENEK KADAR DİPLOMASİ DE MASADA

Riyad'daki toplantının ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamaları ise Türkiye'nin yaklaşımının yalnızca askeri tedbirlerle sınırlı olmadığını gösterdi.

Fidan, toplantıda Suudi Arabistan'a verilebilecek askeri desteğin yanı sıra Yemen'deki krizin barışçıl yollarla ve diyalog üzerinden çözülmesi için atılabilecek adımların da ele alındığını söyledi.

Fidan, Suudi Arabistan'ın çözüm konusunda yapıcı bir yaklaşım benimsediğini ifade etti.

Riyad’da kritik gece! Mekke İttifakı harekete geçti, İsrail ve Yunan basınında Türkiye alarmı 10

RİYAD'DA PATLAMALAR: GERİLİM TOPLANTININ HEMEN ARDINDAN YÜKSELDİ

Toplantının ardından Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da patlama seslerinin duyulduğuna ilişkin haberler de geldi.

Yunan basını, 5 Ekim akşamı Riyad'da duyulan patlama seslerinin Husilerin saldırılarıyla ilişkilendirildiğini aktardı. Fransız Haber Ajansı'na konuşan bazı bölge sakinleri, patlamaların havalimanına uzak olmayan bölgelerde duyulduğunu ve binaların camlarının titreştiğini söyledi.

ABD'nin Riyad Büyükelçiliği de Suudi Arabistan'daki vatandaşlarını olası İHA ve füze saldırılarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Husiler ise aynı gün Suudi Arabistan hava sahasının sivil havacılık açısından "tehlikeli" olduğunu öne sürerek hava yolu şirketlerine uyarıda bulundu.

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