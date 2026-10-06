Böylece İsrail basını, Yemen'deki askeri gelişmeler ile Mekke İttifakı'nın harekete geçirilmesini aynı güvenlik denkleminde ele aldı.

Aynı haberin devamında ise Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ın Suudi Arabistan topraklarında askeri güç ve kabiliyetlerin hızlı şekilde konuşlandırılması konusunda anlaşmaya vardığı vurgulandı.

İsrail kanalına göre operasyonun hedeflerinden biri, Husilerin gemilere yönelik tehdit kapasitesini kırmak ve Babülmendep Boğazı'ndaki stratejik deniz ulaşımını güvence altına almak.

Channel 14, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen'in Hudeyde bölgesinde Husilerin deniz unsurlarına yönelik operasyon düzenlediğini ve silah depoları ile patlayıcı botlar ve deniz mayınlarının bulunduğu tesislerin vurulduğunu aktardı.

YUNAN BASINI DA ANKARA'YI İŞARET ETTİ

Gelişmenin Yunanistan'daki yansıması ise daha doğrudan oldu.

Atina merkezli Parapolitika ise "Mekke Anlaşması devreye alındı: Hepimiz birimiz için" başlıklı haberinde, "Türkiye ve Pakistan, Suudi Arabistan ile vardıkları ortak savunma taahhütlerini derhal uygulamaya koyma anlaşmasının ardından, Suudi Arabistan'a askeri güç konuşlandırmaya hazırlanıyor. Üç devleti tek bir devlet haline getiriyor; yani herhangi birine yapılacak saldırı, hepsine yapılmış saldırı olarak kabul ediliyor" ifadelerini kullandı.

Yunan yayın organı, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın ortak savunma taahhütlerini uygulamaya koyma konusunda anlaşmaya vardığını yazdı.

Haberde, Riyad'daki olağanüstü toplantının ardından üç ülkenin askeri güç ve kabiliyetlerini Suudi Arabistan'a konuşlandırma yönünde karar aldığı belirtildi.