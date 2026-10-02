El-Maliki, olay yerinde yapılan incelemelerde elde edilen bulguların saldırının Husiler tarafından gerçekleştirildiğine işaret ettiğini belirtti. Saldırıda trafolardan birinin devre dışı kaldığı, ancak elektrik şebekesinde herhangi bir kesinti yaşanmadığı kaydedildi.

Medine -i Münevvere'de Mescid-i Nebevî'ye hizmet veren sivil elektrik altyapısı İHA saldırısının hedefi oldu. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, saldırının Yemen'deki Husiler tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, saldırının kutsal mekanların güvenliği açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu savundu. Koalisyon Sözcüsü el-Maliki, saldırıyı "korkakça bir terör eylemi" olarak nitelendirdi ve Mekke ile Medine'nin hedef alınmasının dünya genelindeki Müslümanların duygularını provoke etme girişimi olduğunu ileri sürdü.

Hedef alınan tesisin Mescid-i Nebevî'ye elektrik hizmeti sağlayan sivil altyapının bir parçası olduğu belirtildi.

(Foto: REUTERS)

Husiler tarafından ise saldırıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

TÜRKİYE'DEN SERT TEPKİ

Saldırıya Ankara'dan da peş peşe tepki geldi.

Dışişleri Bakanlığı, Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevî'ye hizmet veren sivil altyapının hedef alınmasını "şiddetle" kınadı.

Bakanlığın açıklamasında, saldırıların Suudi Arabistan'ın egemenliği ve güvenliğini tehdit ettiği, aynı zamanda İslam dünyasının mukaddes değerlerini hedef aldığı belirtildi. Türkiye, bu tür saldırıların derhal ve koşulsuz olarak sona ermesi çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı ayrıca Suudi Arabistan'a güçlü desteğini yineledi ve bölgede gerilimi daha da tırmandıracak adımlardan kaçınılması gerektiğini vurguladı.