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Medine'de Mescid-i Nebevî'ye hizmet veren sivil altyapı hedef alındı! Türkiye'den sert tepkiler geldi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Medine'de Mescid-i Nebevî'ye hizmet veren sivil altyapı hedef alındı! Türkiye'den sert tepkiler geldi

Yemen'deki Husilerin, Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevî'ye elektrik sağlayan sivil altyapıya yönelik İHA saldırısı büyük tepki çekti. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, saldırıda Taybe Elektrik Santrali'ndeki bir trafonun devre dışı kaldığını ancak elektrik şebekesinde kesinti yaşanmadığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı saldırıyı şiddetle kınarken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de kutsal değerleri hedef alan saldırıların tüm Müslümanlara yönelik olduğunu belirterek tepki gösterdi.

Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevî'ye hizmet veren sivil elektrik altyapısı İHA saldırısının hedefi oldu. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, saldırının Yemen'deki Husiler tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.

Koalisyon Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, saldırının iki gün önce Medine'deki Taybe Elektrik Santrali'ne düzenlendiğini bildirdi.

El-Maliki, olay yerinde yapılan incelemelerde elde edilen bulguların saldırının Husiler tarafından gerçekleştirildiğine işaret ettiğini belirtti. Saldırıda trafolardan birinin devre dışı kaldığı, ancak elektrik şebekesinde herhangi bir kesinti yaşanmadığı kaydedildi.

(Foto: REUTERS)(Foto: REUTERS)

MEDİNE'DE KUTSAL MEKÂNA HİZMET VEREN ALTYAPI HEDEF ALINDI

Hedef alınan tesisin Mescid-i Nebevî'ye elektrik hizmeti sağlayan sivil altyapının bir parçası olduğu belirtildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, saldırının kutsal mekanların güvenliği açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu savundu. Koalisyon Sözcüsü el-Maliki, saldırıyı "korkakça bir terör eylemi" olarak nitelendirdi ve Mekke ile Medine'nin hedef alınmasının dünya genelindeki Müslümanların duygularını provoke etme girişimi olduğunu ileri sürdü.

(Foto: REUTERS)(Foto: REUTERS)

Husiler tarafından ise saldırıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

TÜRKİYE'DEN SERT TEPKİ

Saldırıya Ankara'dan da peş peşe tepki geldi.

Dışişleri Bakanlığı, Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevî'ye hizmet veren sivil altyapının hedef alınmasını "şiddetle" kınadı.

Bakanlığın açıklamasında, saldırıların Suudi Arabistan'ın egemenliği ve güvenliğini tehdit ettiği, aynı zamanda İslam dünyasının mukaddes değerlerini hedef aldığı belirtildi. Türkiye, bu tür saldırıların derhal ve koşulsuz olarak sona ermesi çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı ayrıca Suudi Arabistan'a güçlü desteğini yineledi ve bölgede gerilimi daha da tırmandıracak adımlardan kaçınılması gerektiğini vurguladı.

(Foto: REUTERS)(Foto: REUTERS)

ÖMER ÇELİK: KUTSAL DEĞERLERİ HEDEF ALAN SALDIRILAR TÜM MÜSLÜMANLARA YÖNELİKTİR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de saldırının ardından açıklama yaptı.

Çelik, Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevî'ye hizmet veren sivil altyapının hedef alınmasını en güçlü şekilde kınadığını belirterek, saldırıların yalnızca Suudi Arabistan'ı değil, Müslümanların ortak kutsal değerlerini hedef aldığını ifade etti.

Çelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik (Foto: AA)AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik (Foto: AA)

"Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevî'ye hizmet sağlayan sivil altyapıyı hedef alan saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz."

Çelik, açıklamasının devamında kutsal değerlere yönelik saldırılara dikkat çekerek şöyle dedi:

"Kutsal değerlerimizi hedef alan saldırılar tüm Müslümanlara dönük gayrı meşru eylemlerdir."

ÇELİK'TEN SUUDİ ARABİSTAN MESAJI

Ömer Çelik, saldırıların Suudi Arabistan'ın egemenliğini de hedef aldığını belirtti.

Çelik, "Suudi Arabistan'ın egemenliğini hedef alan bu saldırılar ve kışkırtıcı eylemler son bulmak zorundadır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü ayrıca Türkiye'nin Suudi Arabistan'a desteğini yineleyerek açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Kardeş Suudi Arabistan'ın güvenlik ve istikrarına güçlü desteğimizi yineliyoruz."

(Foto: REUTERS)(Foto: REUTERS)

BÖLGEDE GERİLİM TIRMANIRKEN MEDİNE'YE SALDIRI

Medine'deki saldırı, Orta Doğu'da gerilimin yüksek olduğu bir dönemde gerçekleşti.

Mescid-i Nebevî'ye hizmet veren sivil altyapının hedef alınması, saldırının yalnızca bir enerji tesisine yönelik saldırı olmadığını, kutsal mekanların güvenliği ve bölgesel gerilimin tırmanması açısından da yeni bir tartışma başlattı.

Türkiye ise hem Dışişleri Bakanlığı hem de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik aracılığıyla saldırıya tepki göstererek Suudi Arabistan'ın güvenliği ve istikrarına desteğini açık şekilde ortaya koydu.

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#Medine #Husiler
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