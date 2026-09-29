Kuzey Kore basını, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu sırasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik gerçekleştirilen protestoları "Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren katil canavar Netanyahu, geçtiğimiz günlerde BM Genel Kurulu toplantısında fena halde rezil oldu" ifadeleriyle gündeme taşıdı.

Kuzey Kore hükümetinin resmi yayın organı olan Minju Choson gazetesi, ABD'nin New York kentinde yapılan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu sırasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik gerçekleştirilen protestoları gündeme taşıdı.

"Orta Doğu'nun katil canavarı BM sahnesinde rezil oldu" başlıklı haberde, "Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren katil canavar Netanyahu, geçtiğimiz günlerde BM Genel Kurulu toplantısında fena halde rezil oldu. Netanyahu konuşma yapmak üzere kürsüye çıktığında, onlarca temsilci protesto amacıyla salonu terk etti. Öte yandan, BM Genel Merkezi'nin dışında toplanan yüzlerce gösterici, Netanyahu'nun Genel Kurul'a katılımını protesto ederek Filistinlilere desteklerini dile getirdi" ifadelerine yer verildi.