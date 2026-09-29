-°C
CANLI YAYIN

Kuzey Kore basını, Netanyahu’nun BM Genel Kurulu konuşması sırasında yaşanan protestoları sert ifadelerle gündeme taşıdı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Kuzey Kore basını, Netanyahu’nun BM Genel Kurulu konuşması sırasında yaşanan protestoları sert ifadelerle gündeme taşıdı

Kuzey Kore basını, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu sırasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik gerçekleştirilen protestoları "Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren katil canavar Netanyahu, geçtiğimiz günlerde BM Genel Kurulu toplantısında fena halde rezil oldu" ifadeleriyle gündeme taşıdı.

Kuzey Kore hükümetinin resmi yayın organı olan Minju Choson gazetesi, ABD'nin New York kentinde yapılan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu sırasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik gerçekleştirilen protestoları gündeme taşıdı.

"Orta Doğu'nun katil canavarı BM sahnesinde rezil oldu" başlıklı haberde, "Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren katil canavar Netanyahu, geçtiğimiz günlerde BM Genel Kurulu toplantısında fena halde rezil oldu. Netanyahu konuşma yapmak üzere kürsüye çıktığında, onlarca temsilci protesto amacıyla salonu terk etti. Öte yandan, BM Genel Merkezi'nin dışında toplanan yüzlerce gösterici, Netanyahu'nun Genel Kurul'a katılımını protesto ederek Filistinlilere desteklerini dile getirdi" ifadelerine yer verildi.

Netanyahunun rotasında UCM bilmecesiNetanyahunun rotasında UCM bilmecesi NETANYAHU'NUN ROTASINDA UCM BİLMECESİ
Katil Netanyahu BMde boş salona konuştuKatil Netanyahu BMde boş salona konuştu KATİL NETANYAHU BM'DE BOŞ SALONA KONUŞTU
Katil Netanyahuya dünya çapında tepki!Katil Netanyahuya dünya çapında tepki! KATİL NETANYAHU'YA DÜNYA ÇAPINDA TEPKİ!
Ömer Çelikten Netanyahuya A Haberde sert tepkiÖmer Çelikten Netanyahuya A Haberde sert tepki ÖMER ÇELİK'TEN NETANYAHU'YA A HABER'DE SERT TEPKİ
BMdeki bombalı görüntü yeni bir saldırı hazırlığı mı?BMdeki bombalı görüntü yeni bir saldırı hazırlığı mı? BM'DEKİ BOMBALI GÖRÜNTÜ YENİ BİR SALDIRI HAZIRLIĞI MI?
Seçim öncesi Netanyahudan gizli uçuş!Seçim öncesi Netanyahudan gizli uçuş! SEÇİM ÖNCESİ NETANYAHU'DAN GİZLİ UÇUŞ!

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran’ın hızla felakete doğru gittiğini, Küba’nın ise çoktan düştüğünü öne sürdü
Sonraki Haber
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran’ın hızla felakete doğru gittiğini, Küba’nın ise çoktan düştüğünü öne sürdü
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın