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İsrail'de kritik seçimler öncesi katilden dikkat çeken ziyaret! Netanyahu'nun gizli uçuşu ülkeyi karıştırdı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Gazze Şeridi'ne yönelik soykırım nedeniyle uluslararası kamuoyunun hedefindeki İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı gizli ziyaret İsrail'i karıştırdı. Netanyahu'nun Abu Dabi'deki temasları henüz İsrail'e dönmeden Kanal 12 tarafından ortaya çıkarılırken, İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet televizyon kanalını askeri sansüre şikayet etti. Peki ziyaretin perde arkasında ne var?

İsrail'de kritik seçimler öncesi katilden dikkat çeken ziyaret! Netanyahu'nun gizli uçuşu ülkeyi karıştırdı 1

İsrail'de kritik seçim sürecine girilirken gerçekleşen ziyaretin zamanlaması dikkat çekti. İsrail basınında temasların arka planına ilişkin farklı iddialar gündeme geldi. Seçimin ardından en dikkat çekeni ise BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid'in 7 Ekim Aksa Tufanı Operasyonu'ndan önce Netanyahu'yu Hamas konusunda uyardığı iddiasıyla bağlantılı.

İsrail'de kritik seçimler öncesi katilden dikkat çeken ziyaret! Netanyahu'nun gizli uçuşu ülkeyi karıştırdı 2

NETANYAHU'NUN GİZLİ UÇUŞUNU KANAL 12 ORTAYA ÇIKARDI

İsrail'de yayın yapan Kanal 12, Netanyahu'nun BAE'ye gittiğini iki kaynağa dayandırdığı haberle kamuoyuna duyurdu.

Netanyahu'nun gün boyunca BAE'de kaldığı ve Abu Dabi'de BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüştüğü bildirildi.

Ancak haberin yayımlandığı sırada Netanyahu'yu taşıyan uçağın henüz İsrail'e ulaşmadığı ortaya çıktı.

Şin-Bet'e göre Kanal 12 haberi saat 21.38'de yayımladı. Netanyahu'nun uçağı ise yaklaşık bir saat sonra, 22.27'de İsrail'e indi.

İsrail'de kritik seçimler öncesi katilden dikkat çeken ziyaret! Netanyahu'nun gizli uçuşu ülkeyi karıştırdı 3

ŞİN-BET HAREKETE GEÇTİ: KATİLİN HAYATI TEHLİKEDE

Gizli ziyaretin ortaya çıkmasının ardından İsrail istihbaratında alarm verildi.

Şin-Bet, Kanal 12 hakkında İsrail İşgal Askeri Sansür Birimi'ne şikayette bulunarak haberin "ciddi bir sansür ihlali" olduğunu savundu.

İsrail iç istihbarat servisine göre Netanyahu'nun uçağı hâlâ İsrail sınırları dışındayken ziyaretin kamuoyuna açıklanması başbakanın, beraberindeki heyetin ve sahadaki güvenlik görevlilerinin hayatını tehlikeye attı.

Şin-Bet ayrıca haberin kurumun operasyonel yöntemlerinin açığa çıkmasına neden olduğunu ve gelecekte benzer operasyonları daha yüksek risk altında bırakabileceğini ileri sürdü.

İsrail'de kritik seçimler öncesi katilden dikkat çeken ziyaret! Netanyahu'nun gizli uçuşu ülkeyi karıştırdı 4

MOSSAD DA PANİKLEDİ

Tartışmaya Mossad da dahil oldu.

İsrail basınında yer alan haberlere göre Mossad tarafından yapılan güvenlik değerlendirmesinde sızıntının Netanyahu ve beraberindeki heyetin güvenliğine yönelik "ciddi bir güvenlik tehdidi" oluşturduğu belirtildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi de ziyaret hakkında ilk kez ayrıntılı açıklama yaparak Netanyahu'nun yanında eşi Sara Netanyahu ile üst düzey güvenlik ve istihbarat yetkililerinin bulunduğunu açıkladı.

Böylece gizli ziyaretin yalnızca diplomatik bir görüşmeden ibaret olup olmadığı sorusu da İsrail kamuoyunda tartışılmaya başlandı.

İsrail'de kritik seçimler öncesi katilden dikkat çeken ziyaret! Netanyahu'nun gizli uçuşu ülkeyi karıştırdı 5

PEKİ KATİL NETANYAHU NEDEN BAE'YE GİTTİ?

İsrail basınında ziyaretin arka planına ilişkin birden fazla ihtimal gündemde.

Resmi açıklamalara göre Netanyahu ile Bin Zayid arasındaki görüşmenin merkezinde İsrail-BAE ilişkileri ve bölgesel gelişmeler bulunuyordu.

Ancak ziyaretin zamanlaması ve görüşmenin başlangıçta kamuoyundan gizlenmesi farklı tartışmaları da beraberinde getirdi.

Bunlardan ilki İsrail'deki seçim süreci.

Netanyahu'nun kritik seçimler öncesinde gerçekleştirdiği Abu Dabi ziyareti, İsrail kamuoyunda güvenlik ve 7 Ekim tartışmalarının yeniden alevlendiği bir döneme denk geldi.

Ancak İsrail basınında konuşulan ikinci ihtimal çok daha dikkat çekici.

İsrail'de kritik seçimler öncesi katilden dikkat çeken ziyaret! Netanyahu'nun gizli uçuşu ülkeyi karıştırdı 6

İKİNCİ İHTİMAL: 7 EKİM'DEN ÖNCE BAE NETANYAHU'YU UYARDI MI?

Tartışmanın merkezinde Haaretz'in gündeme getirdiği bir iddia bulunuyor.

Gazetenin haberine göre BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid, 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı Operasyonu'ndan önce Netanyahu'ya Hamas kaynaklı büyük bir saldırı tehdidine ilişkin uyarıda bulundu.

Netanyahu ise söz konusu iddiayı reddetti.

Ancak gizli Abu Dabi ziyaretinin tam da bu iddianın İsrail'de tartışıldığı dönemde gerçekleşmesi dikkatleri yeniden 7 Ekim öncesindeki istihbarat trafiğine çevirdi.

İsrail'de kritik seçimler öncesi katilden dikkat çeken ziyaret! Netanyahu'nun gizli uçuşu ülkeyi karıştırdı 7

İSRAİL BASININDA ÇARPICI İDDİA: BİN ZAYİD'DEN YALANLAMA MI İSTEDİ?

İsrail basınında gündeme gelen iddialardan biri, Netanyahu'nun BAE ziyaretinin 7 Ekim tartışmasıyla doğrudan bağlantılı olduğu yönünde.

Haberlere göre Netanyahu'nun Bin Zayid'den, "7 Ekim'den önce Netanyahu'yu uyardığı" yönündeki haberleri kamuoyu önünde yalanlamasını istediği öne sürüldü.

Buna göre İsrail basınında ortaya atılan iddia, Netanyahu açısından son derece kritik bir soruyu yeniden gündeme taşıdı:

7 Ekim'den önce Netanyahu'ya hangi istihbarat bilgileri ulaştı?

İsrail'de kritik seçimler öncesi katilden dikkat çeken ziyaret! Netanyahu'nun gizli uçuşu ülkeyi karıştırdı 8

7 EKİM'DEN ÖNCE KİM, NE BİLİYORDU?

İsrail'deki tartışmalar yalnızca BAE ile sınırlı değil.

7 Ekim saldırılarından önce İsrail yönetimine Hamas'ın hazırlıkları konusunda farklı kanallardan uyarılar ulaşıp ulaşmadığı uzun süredir ülkedeki en tartışmalı başlıklardan biri.

Bu nedenle BAE liderinin Netanyahu'yu saldırı öncesinde uyardığı yönündeki iddia, İsrail Başbakanı açısından siyasi açıdan hassas bir noktaya temas ediyor.

Netanyahu, İsrail'in hezimete uğradığı 7 Ekim Aksa Tufanı Operasyonu'nun ve ardından Hamas ile gerçekleşen rehine krizinden sorumlu tutuluyordu. Netanyahu, 2 yılı aşkındır soykırım uyguladığı Gazze Şeridi'ndeki tüm İsrailli rehineleri canlı alacağı, Hamas'ı bitireceği, Gazze Şeridi'nin tamamen İsrail işgal güçlerine bağlı olacağı gibi verdiği hiçbir sözü yerine getiremedi. İsrail kamuoyunda sert eleştiri ve protestoların uzun süre hedefi oldu.

Eğer söz konusu iddia doğrulanırsa tartışmanın merkezinde yalnızca "uyarı yapıldı mı?" sorusu değil, "Netanyahu bu bilgiyi aldıysa ne yaptı?" sorusu da bulunuyor.

Ancak Netanyahu yönetimi BAE'den böyle bir uyarı aldığı iddiasını reddediyor.

İsrail'de kritik seçimler öncesi katilden dikkat çeken ziyaret! Netanyahu'nun gizli uçuşu ülkeyi karıştırdı 9

KANAL 12 GERİ ADIM ATMADI

Şin-Bet'in askeri sansür hamlesine rağmen Kanal 12 cephesinden dikkat çekici bir savunma geldi.

Kanal kaynakları, gizli ziyaret haberinin İsrail kamuoyunun bilmesi gereken siyasi bir gelişme olduğunu savundu.

Kanal 12 kaynaklarının İsrail basınına yansıyan açıklamasında ziyaretin seçimlerden hemen önce gerçekleşmesine ve 7 Ekim öncesindeki uyarılar hakkındaki tartışmalara dikkat çekildi.

Kanal böylece haberin yalnızca Netanyahu'nun güvenliğine ilişkin operasyonel bir mesele değil, kamuoyunu ilgilendiren siyasi bir haber olduğu görüşünü ortaya koydu.

İsrail'de kritik seçimler öncesi katilden dikkat çeken ziyaret! Netanyahu'nun gizli uçuşu ülkeyi karıştırdı 10

BAE SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Tartışmalar sürerken Abu Dabi yönetiminden de açıklama geldi.

BAE resmi haber ajansı WAM, Netanyahu'nun 27 Eylül'de ülkeye geldiğini ve Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid ile görüştüğünü doğruladı.

BAE'nin resmi açıklamasında görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve geliştirilmesine ilişkin konuların ele alındığı belirtildi. Ancak Netanyahu'nun İsrail'deki kritik seçimler öncesinde herhangi bir talepte bulunup bulunmadığı, 7 Ekim Aksa Tufanı Operasyonu'na ilişkin istihbarat bilgisi aldığını yalanlamak için görüşüp görüşmediği henüz bilinmiyor.

Böylece İsrail'de önce "gizli ziyaret" olarak ortaya çıkan temas BAE tarafından resmen doğrulanmış oldu.

İsrail'de kritik seçimler öncesi katilden dikkat çeken ziyaret! Netanyahu'nun gizli uçuşu ülkeyi karıştırdı 11

İSRAİL'DE GİZLİ UÇUŞ, SANSÜR VE 7 EKİM DÜĞÜMÜ

Netanyahu'nun Abu Dabi ziyareti böylece ülkede üç ayrı tartışmayı aynı noktada buluşturdu.

Bir tarafta kritik seçim sürecinin hemen öncesinde yapılan gizli ziyaret, diğer tarafta Netanyahu henüz ülkeye dönmeden haberi yayımlayan Kanal 12'ye karşı Şin-Bet'in başlattığı askeri sansür süreci bulunuyor.

Üçüncü ve en tartışmalı başlıkta ise 7 Ekim öncesindeki istihbarat iddiaları yer alıyor.

Resmi açıklamalar Netanyahu ile Bin Zayid'in ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri görüştüğünü ortaya koyarken, İsrail basınındaki haberler BAE liderinin 7 Ekim'den önce Netanyahu'yu uyardığı iddiasının da görüşmenin arka planında bulunabileceğini öne sürüyor.

Şimdi İsrail kamuoyunda yanıtı aranan soru ise Netanyahu'nun gizli Abu Dabi ziyaretinde yalnızca diplomatik ilişkilerin mi konuşulduğu, yoksa 7 Ekim öncesinde kendisine ulaştığı öne sürülen kritik uyarıların da masaya gelip gelmediği.

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