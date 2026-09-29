Ancak gizli Abu Dabi ziyaretinin tam da bu iddianın İsrail'de tartışıldığı dönemde gerçekleşmesi dikkatleri yeniden 7 Ekim öncesindeki istihbarat trafiğine çevirdi.

Gazetenin haberine göre BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid, 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı Operasyonu'ndan önce Netanyahu'ya Hamas kaynaklı büyük bir saldırı tehdidine ilişkin uyarıda bulundu.

Buna göre İsrail basınında ortaya atılan iddia, Netanyahu açısından son derece kritik bir soruyu yeniden gündeme taşıdı:

Haberlere göre Netanyahu'nun Bin Zayid'den, "7 Ekim'den önce Netanyahu'yu uyardığı" yönündeki haberleri kamuoyu önünde yalanlamasını istediği öne sürüldü.

İsrail basınında gündeme gelen iddialardan biri, Netanyahu'nun BAE ziyaretinin 7 Ekim tartışmasıyla doğrudan bağlantılı olduğu yönünde.

7 EKİM'DEN ÖNCE KİM, NE BİLİYORDU?

İsrail'deki tartışmalar yalnızca BAE ile sınırlı değil.

7 Ekim saldırılarından önce İsrail yönetimine Hamas'ın hazırlıkları konusunda farklı kanallardan uyarılar ulaşıp ulaşmadığı uzun süredir ülkedeki en tartışmalı başlıklardan biri.

Bu nedenle BAE liderinin Netanyahu'yu saldırı öncesinde uyardığı yönündeki iddia, İsrail Başbakanı açısından siyasi açıdan hassas bir noktaya temas ediyor.

Netanyahu, İsrail'in hezimete uğradığı 7 Ekim Aksa Tufanı Operasyonu'nun ve ardından Hamas ile gerçekleşen rehine krizinden sorumlu tutuluyordu. Netanyahu, 2 yılı aşkındır soykırım uyguladığı Gazze Şeridi'ndeki tüm İsrailli rehineleri canlı alacağı, Hamas'ı bitireceği, Gazze Şeridi'nin tamamen İsrail işgal güçlerine bağlı olacağı gibi verdiği hiçbir sözü yerine getiremedi. İsrail kamuoyunda sert eleştiri ve protestoların uzun süre hedefi oldu.

Eğer söz konusu iddia doğrulanırsa tartışmanın merkezinde yalnızca "uyarı yapıldı mı?" sorusu değil, "Netanyahu bu bilgiyi aldıysa ne yaptı?" sorusu da bulunuyor.

Ancak Netanyahu yönetimi BAE'den böyle bir uyarı aldığı iddiasını reddediyor.