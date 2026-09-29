İsrail'de kritik seçimler öncesi katilden dikkat çeken ziyaret! Netanyahu'nun gizli uçuşu ülkeyi karıştırdı
Gazze Şeridi'ne yönelik soykırım nedeniyle uluslararası kamuoyunun hedefindeki İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı gizli ziyaret İsrail'i karıştırdı. Netanyahu'nun Abu Dabi'deki temasları henüz İsrail'e dönmeden Kanal 12 tarafından ortaya çıkarılırken, İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet televizyon kanalını askeri sansüre şikayet etti. Peki ziyaretin perde arkasında ne var?
İsrail'de kritik seçim sürecine girilirken gerçekleşen ziyaretin zamanlaması dikkat çekti. İsrail basınında temasların arka planına ilişkin farklı iddialar gündeme geldi. Seçimin ardından en dikkat çekeni ise BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid'in 7 Ekim Aksa Tufanı Operasyonu'ndan önce Netanyahu'yu Hamas konusunda uyardığı iddiasıyla bağlantılı.
NETANYAHU'NUN GİZLİ UÇUŞUNU KANAL 12 ORTAYA ÇIKARDI
İsrail'de yayın yapan Kanal 12, Netanyahu'nun BAE'ye gittiğini iki kaynağa dayandırdığı haberle kamuoyuna duyurdu.
Netanyahu'nun gün boyunca BAE'de kaldığı ve Abu Dabi'de BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüştüğü bildirildi.
Ancak haberin yayımlandığı sırada Netanyahu'yu taşıyan uçağın henüz İsrail'e ulaşmadığı ortaya çıktı.
Şin-Bet'e göre Kanal 12 haberi saat 21.38'de yayımladı. Netanyahu'nun uçağı ise yaklaşık bir saat sonra, 22.27'de İsrail'e indi.
ŞİN-BET HAREKETE GEÇTİ: KATİLİN HAYATI TEHLİKEDE
Gizli ziyaretin ortaya çıkmasının ardından İsrail istihbaratında alarm verildi.
Şin-Bet, Kanal 12 hakkında İsrail İşgal Askeri Sansür Birimi'ne şikayette bulunarak haberin "ciddi bir sansür ihlali" olduğunu savundu.
İsrail iç istihbarat servisine göre Netanyahu'nun uçağı hâlâ İsrail sınırları dışındayken ziyaretin kamuoyuna açıklanması başbakanın, beraberindeki heyetin ve sahadaki güvenlik görevlilerinin hayatını tehlikeye attı.
Şin-Bet ayrıca haberin kurumun operasyonel yöntemlerinin açığa çıkmasına neden olduğunu ve gelecekte benzer operasyonları daha yüksek risk altında bırakabileceğini ileri sürdü.
MOSSAD DA PANİKLEDİ
Tartışmaya Mossad da dahil oldu.
İsrail basınında yer alan haberlere göre Mossad tarafından yapılan güvenlik değerlendirmesinde sızıntının Netanyahu ve beraberindeki heyetin güvenliğine yönelik "ciddi bir güvenlik tehdidi" oluşturduğu belirtildi.
İsrail Başbakanlık Ofisi de ziyaret hakkında ilk kez ayrıntılı açıklama yaparak Netanyahu'nun yanında eşi Sara Netanyahu ile üst düzey güvenlik ve istihbarat yetkililerinin bulunduğunu açıkladı.
Böylece gizli ziyaretin yalnızca diplomatik bir görüşmeden ibaret olup olmadığı sorusu da İsrail kamuoyunda tartışılmaya başlandı.
PEKİ KATİL NETANYAHU NEDEN BAE'YE GİTTİ?
İsrail basınında ziyaretin arka planına ilişkin birden fazla ihtimal gündemde.
Resmi açıklamalara göre Netanyahu ile Bin Zayid arasındaki görüşmenin merkezinde İsrail-BAE ilişkileri ve bölgesel gelişmeler bulunuyordu.
Ancak ziyaretin zamanlaması ve görüşmenin başlangıçta kamuoyundan gizlenmesi farklı tartışmaları da beraberinde getirdi.
Bunlardan ilki İsrail'deki seçim süreci.
Netanyahu'nun kritik seçimler öncesinde gerçekleştirdiği Abu Dabi ziyareti, İsrail kamuoyunda güvenlik ve 7 Ekim tartışmalarının yeniden alevlendiği bir döneme denk geldi.
Ancak İsrail basınında konuşulan ikinci ihtimal çok daha dikkat çekici.