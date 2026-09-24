Netanyahu'nun New York yolculuğunda rota bilmecesi! Hangi güzergahtan gidip nereye ineceğini şaşırdı
Gazze Şeridi'nde soykırım ve savaş suçları işlediği gerekçesiyle hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından tutuklama emri bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BM Genel Kurulu'nda konuşmak üzere New York'a hareket etti. Netanyahu'nun uçağının hangi hava sahalarını kullanacağı ise dikkat çekiyor. Kanada, uçağın kendi hava sahasından geçip geçmeyeceğini araştırırken İsrail basını Netanyahu'nun geçmişte UCM kararı nedeniyle alışılmadık rotalara yöneldiğini yazmıştı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gerçekleştirdiği ziyaret, daha New York'a ulaşmadan güzergâh bilmecesine dönüştü.
Netanyahu'nun resmi uçağı Wing of Zion, 24 Eylül'de İsrail'den New York'a hareket etti. The Times of Israel, uçağın güvenlik gerekçesiyle İsrail'in güneyindeki bir hava üssünden kalktığını bildirdi.
Ancak Netanyahu'nun New York'a ulaşmak için hangi rotayı kullanacağı, hangi hava sahalarından geçeceği ve uçağın nerede konuşlandırılacağı konusunda dikkat çeken gelişmeler yaşandı.
JFK YERİNE NEWARK'A KAÇIŞ
İsrail basınında yer alan haberlere göre Netanyahu'nun uçağının alışılmış New York JFK Havalimanı yerine New Jersey'deki Newark Liberty Havalimanı'na veya New Jersey'deki bir askeri havaalanına indirilmesi planlandı.
Yedioth Ahronoth'un aktardığına göre değişikliğin arkasında, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin Netanyahu'ya yönelik açıklamaları ve uçağın JFK'de bekletilmesiyle ilgili güvenlik ve koordinasyon endişeleri bulunuyor.
İsrail basınındaki haberlere göre Netanyahu'nun ziyaretinin de birkaç saatle sınırlandırılması, New York'ta gecelememesi ve BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasının ardından doğrudan İsrail'e dönmesi planlandı. Teksas'ta Elon Musk ile yapılması planlanan görüşme de iptal edildi.
Böylece Netanyahu'nun ABD ziyareti, diplomatik temaslarla dolu uzun bir programdan BM kürsüsünde yapılacak konuşma ve ardından ülkeden ayrılmaya dönüştü.
KANADA HAVA SAHASI BİLE SORU İŞARETİ
Güzergâhtaki belirsizliğin boyutunu gösteren bir başka gelişme ise Kanada'dan geldi.
Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, Netanyahu'nun uçağının Kanada hava sahasından geçip geçmeyeceğini öğrenmek için bakanlığından bilgi istediğini açıkladı.
Anand, New York'taki BM Genel Merkezi önünde yaptığı açıklamada, söz konusu uçuş hakkında daha önce kendisinde bulunmayan bilgileri talep ettiğini söyledi.
Kanada Başbakanı Mark Carney ise daha önce Netanyahu'nun ülkeye girmesi halinde UCM'nin tutuklama emri doğrultusunda gözaltına alınacağını söylemişti. Kanada'ya ait hava sahasından geçişler için de yabancı devlet uçaklarının önceden diplomatik izin alması gerekiyor.
Bu nedenle Netanyahu'nun New York yolculuğunda Kanada üzerinden geçip geçmeyeceği dahi ayrı bir diplomatik ve hukuki başlık haline geldi.
UCM KARARI NETANYAHU'NUN ROTASINI DAHA ÖNCE DE DEĞİŞTİRMİŞTİ
Bu durum Netanyahu açısından ilk kez yaşanmıyor.
İsrail basını, Netanyahu'nun 2025'teki New York yolculuğunda Wing of Zion uçağının Avrupa üzerinden ilerleyen normal güzergâh yerine Akdeniz'in güneyinden geçen çok daha uzun bir rota kullandığını ortaya çıkarmıştı.
Israel Hayom ve The Times of Israel, uçuş takip verilerine göre uçağın yalnızca Yunanistan ve İtalya hava sahalarını kullanarak Akdeniz üzerinden Cebelitarık Boğazı'na yöneldiğini ve Atlantik üzerinden ABD'ye ilerlediğini bildirmişti. Bu rota uçuşu yaklaşık 600 kilometre uzatmıştı.
İsrail basını, resmi bir gerekçe açıklanmamasına rağmen bu tercihin UCM'nin Netanyahu hakkındaki tutuklama emri nedeniyle Avrupa ülkelerinin hava sahalarından kaçınma kaygısıyla bağlantılı olabileceğini yazmıştı. The Times of Israel, Fransa'nın Netanyahu'nun uçağına hava sahasını kullanması için izin verdiğini ancak uçağın bu izni kullanmadığını da aktarmıştı.
Yani mesele "hiçbir ülke hava sahasını açmıyor" kadar basit değil. Ancak UCM kararının Netanyahu'nun uluslararası seyahatlerinde güzergâh hesaplarını ciddi biçimde etkilediği yönündeki haberler uzun süredir gündemde.
UCM'NİN TUTUKLAMA EMRİ GÖLGESİNDE NEW YORK'A GİDİYOR
UCM, Kasım 2024'te Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze'deki savaş kapsamında savaş suçları ve insanlığa karşı suçlara ilişkin suçlamalar nedeniyle tutuklama emri çıkarmıştı.
Mahkeme, Netanyahu bakımından suçlara ilişkin cezai sorumluluk bulunduğuna inanmak için makul gerekçeler olduğunu belirtmişti. İsrail ise suçlamaları reddediyor ve UCM'nin yargı yetkisine itiraz ediyor.
Bu hukuki süreç, Netanyahu'nun uluslararası seyahatlerini de siyasi tartışmanın merkezine taşıdı.
NEW YORK'TA DA NETANYAHU ALARMI
Netanyahu'nun rotası kadar New York'taki programı da tartışmalı.
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Netanyahu'nun UCM tarafından çıkarılan tutuklama emrinin uygulanması gerektiğini savundu. Mamdani aynı zamanda Netanyahu'yu savaş suçları ve Gazze'deki İsrail politikaları nedeniyle sert biçimde eleştirdi.
Ancak önemli bir hukuki ayrıntı var: Mamdani, New York Belediye Başkanı olarak UCM'nin tutuklama emrini tek başına uygulama yetkisine sahip olmadığını kabul etti.
Buna rağmen Mamdani'nin açıklamaları Netanyahu'nun New York ziyaretinin güvenlik boyutunu daha da tartışmalı hale getirdi.
İsrail basını, Netanyahu'nun ziyaretinin protestolar nedeniyle kısaltıldığını ve New York'ta gecelememe kararının güvenlik endişeleriyle bağlantılı olduğunu bildirdi.
NETANYAHU'NUN NEW YORK MACERASI BİRKAÇ SAATE SIKIŞTI
Tüm bu gelişmelerin ardından Netanyahu'nun ABD programı oldukça daraldı.
İsrail basınındaki haberlere göre Netanyahu'nun perşembe günü New York'a ulaşması, BM Genel Kurulu'nda konuşması ve aynı gün İsrail'e dönmesi planlanıyor.
Trump ile görüşme de programda yer almıyor. Teksas'ta Elon Musk ile yapılması planlanan görüşmenin iptal edilmesi ve New York'taki konaklamanın kaldırılmasıyla Netanyahu'nun ABD ziyareti neredeyse tamamen BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasına indirgenmiş durumda.
Netanyahu ise BM kürsüsünde İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını savunacağını ve kendisine yönelik eleştirilere yanıt vereceğini açıkladı. Reuters'ın aktardığına göre Netanyahu, Mamdani'ye yönelik eleştirilerini de BM konuşmasında gündeme getirmeyi planlıyor.