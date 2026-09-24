İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gerçekleştirdiği ziyaret, daha New York'a ulaşmadan güzergâh bilmecesine dönüştü.

Netanyahu'nun resmi uçağı Wing of Zion, 24 Eylül'de İsrail'den New York'a hareket etti. The Times of Israel, uçağın güvenlik gerekçesiyle İsrail'in güneyindeki bir hava üssünden kalktığını bildirdi.

Ancak Netanyahu'nun New York'a ulaşmak için hangi rotayı kullanacağı, hangi hava sahalarından geçeceği ve uçağın nerede konuşlandırılacağı konusunda dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

JFK YERİNE NEWARK'A KAÇIŞ

İsrail basınında yer alan haberlere göre Netanyahu'nun uçağının alışılmış New York JFK Havalimanı yerine New Jersey'deki Newark Liberty Havalimanı'na veya New Jersey'deki bir askeri havaalanına indirilmesi planlandı.

Yedioth Ahronoth'un aktardığına göre değişikliğin arkasında, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin Netanyahu'ya yönelik açıklamaları ve uçağın JFK'de bekletilmesiyle ilgili güvenlik ve koordinasyon endişeleri bulunuyor.

İsrail basınındaki haberlere göre Netanyahu'nun ziyaretinin de birkaç saatle sınırlandırılması, New York'ta gecelememesi ve BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasının ardından doğrudan İsrail'e dönmesi planlandı. Teksas'ta Elon Musk ile yapılması planlanan görüşme de iptal edildi.

Böylece Netanyahu'nun ABD ziyareti, diplomatik temaslarla dolu uzun bir programdan BM kürsüsünde yapılacak konuşma ve ardından ülkeden ayrılmaya dönüştü.