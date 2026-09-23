Macron BM Genel Kurulu’nda Gazze’deki tabloyu “hepimiz adına utanç verici” sözleriyle eleştirdi, İsrail yönetimi tepki gösterdi
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Gazze Şeridi'ndeki insani krize dikkat çekerek, bölgede barış sağlandığı yönündeki açıklamalara rağmen insani yardımların Gazze'ye ulaşmadığını söyledi. Macron, Gazze'deki tablonun "hepimiz adına utanç verici" olduğunu belirtirken, işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden İsrailli şiddetini de sert sözlerle eleştirdi. Macron'un açıklamalarına İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon tepki gösterdi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'nin New York kentinde düzenlenen BM 81. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Gazze Şeridi'ndeki insani durum ve işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik ihlallere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Dünyada uluslararası düzenin zayıflatıldığına dikkati çeken Macron, güçlü ülkelerin kendi kurallarını diğerlerine dayattığı bir düzene karşı çıkılması gerektiğini belirtti.
Macron, BM'nin uluslararası düzenin temel unsurlarından biri olduğunu vurgulayarak, tüm devletlerin eşit egemenliğine dayalı bir sistemin korunması gerektiğini ifade etti.
Savaş, barış ve teknoloji alanlarında güçlü olanın kendi hukukunu diğerlerine dayatmasına karşı adaletin ve ortak çıkarların savunulması çağrısı yapan Macron, dünyada çözülemeyen savaş ve krizlerin arttığını söyledi.
Savaşlar ve halkların yaşadığı acılar karşısında kaderciliğe teslim olunmaması gerektiğini belirten Macron, somut çözümler bulunması ve barışın inşa edilmesi için yeniden kararlılıkla hareket edilmesi çağrısında bulundu.
MACRON'DAN GAZZE İÇİN DÜNYAYA SERT MESAJ: "UTANÇ VERİCİ"
Macron, konuşmasının Filistin'e ilişkin bölümünde Gazze'deki insani duruma dikkat çekti. Bazı ülkelerin Gazze'de barışın sağlandığına inandığını belirten Macron, buna rağmen insani yardımların bölgeye ulaşmadığını vurguladı.
Macron, "Bazıları Gazze'de barışın sağlandığına inanıyor ama bu insani yardımların ulaşmasına imkan sağlamadı. İşte manzara, utanç verici, hepimiz adına utanç verici." ifadelerini kullandı.
Fransa Cumhurbaşkanı, Filistin'i tanıyan ülkelerin somut adımlar atması gerektiğini belirterek, yalnızca kağıt üzerinde tanımanın yeterli olmadığını söyledi.
Macron, "Eğer eyleme geçmezsek, güvenilirliğimizin ne kıymeti kalır?" diyerek uluslararası toplumun Gazze konusunda harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.
Macron ayrıca, insani yardım çalışanlarının ve uluslararası insancıl hukukun savunulması gerektiğini belirterek, Uluslararası Adalet Divanını desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.
"YENİ BİR BARBARLIK ÇAĞI" UYARISI
Fransa Cumhurbaşkanı, dünya genelindeki savaşlarda sivillerin ve sivil altyapının hedef alınmasına da tepki gösterdi.
Savaş suçlarının "sanayileştiğini" ve uluslararası hukukun ihlal edildiğini savunan Macron, sivil altyapıların yıkılmasının yeni bir "barbarlık çağı" başlattığını söyledi.
Cenevre Sözleşmeleri'nin ciddi tehdit altında olduğunu belirten Macron, uluslararası toplumun yeni bir cezasızlık düzeninin oluşmasına izin vermemesi gerektiğini vurguladı.
Macron, BM Güvenlik Konseyi'nin uluslararası hukuk ihlallerine karşı daha etkili şekilde harekete geçebilmesi gerektiğini belirterek Konsey'de reform çağrısını yineledi.
BATI ŞERİA'DA İSRAİLLİ ŞİDDETİNE TEPKİ
Macron, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin şiddetinin de tırmandığına dikkati çekti.
Filistinlilerin meşru haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini belirten Macron, Batı Şeria'daki gelişmelerin Filistin halkının var olma hakkını tehdit ettiğini ifade etti.
Fransa Cumhurbaşkanı, İsrail'in güvenliğinin komşu devletlerin egemenliklerinin ihlal edilmesinden geçtiğini savunanların "çok büyük hata" yaptığını söyledi.
Macron ayrıca Lübnan'ın egemenliğine desteklerini yineleyerek, egemen bir Lübnan'ın Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve bölgesel güvenliğin sağlanması açısından önem taşıdığını belirtti.
Suriye'nin egemenliği ve birliğinin tesis edilmesine yönelik desteğin de süreceğini ifade etti.
MACRON'UN SÖZLERİ İSRAİL YÖNETİMİNİ AYAĞA KALDIRDI
Macron'un Gazze ve Batı Şeria'ya ilişkin açıklamalarının ardından İsrail yönetiminden sert tepkiler geldi.
İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan katil Binyamin Netanyahu'nun Macron'un sözlerini kınadığı bildirildi.