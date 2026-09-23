Smotrich, "Güçlü bir Dini Siyonizm hareketi, Filistin devletinin kurulmasını ve yerleşimlerin tahrip edilmesini engelleyecektir." ifadelerini kullandı.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşimlerini güçlendirmeye ve inşa etmeye devam edeceklerini savunan Smotrich, Filistin devletinin kurulmasına karşı olduklarını ortaya koyan ifadeler kullandı.

Açıklamada Macron'un ifadeleri "küstahça bir saçmalık" olarak nitelendirildi. İsrail tarafı, Batı Şeria'daki saldırılara ilişkin Hamas'ı suçlayan iddialar öne sürerek Macron'un açıklamalarına karşı çıktı.

Bir yakını, 16 Eylül 2026'da Gazze Şeridi'nin Gazze kentinde, savaş sırasında daha önce İsrail saldırısında hasar gören binanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin El Şifa Hastanesi'ndeki cenaze töreninde gözyaşı döküyor. (Fotoğraf: Mohammed Issa / Reuters)

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de 81. Genel Kurul'daki konuşmasında işgal altındaki Batı Şeria'daki İsrail kaynaklı şiddet, yerinden edilme ve yerleşim genişlemesinin "etnik temizlik" riskini artırdığı uyarısında bulundu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarıyla birlikte işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik baskı, gözaltı, arazi gaspı ve ev yıkımlarının arttığı bildiriliyor.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, 2 Eylül 2026'da işgal altındaki Batı Şeria'daki Maale Arugot yerleşiminin açılış töreninde konuşuyor. Bölgede 500 binden fazla İsrailli ve yaklaşık 3 milyon Filistinli yaşıyor. (Fotoğraf: John Wessels / AFP)

Kurtarma ekipleri, 16 Eylül 2026'da Gazze'nin Tel el-Heva bölgesinde çöken binanın enkazından cesetleri çıkarıyor. Gazze makamları, binanın çökmesi sonucu 5'i çocuk en az 20 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı. (Fotoğraf: Omar AL-QATTAA / AFP)

Macron ise uluslararası toplumun çifte standartlardan kaçınması ve Filistinlilerin meşru haklarının korunması gerektiğini vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı, İsrail'in güvenliğinin de bölgedeki diğer devletlerin egemenliğinin ihlal edilmesine dayandırılamayacağını belirterek, barış ve güvenliğin herkes için geçerli olması gerektiğinin altını çizdi.

"UKRAYNA'YA DESTEĞİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Macron konuşmasında Ukrayna savaşına da değindi.

Fransa'nın Ukrayna'ya desteğini sürdüreceğini belirten Macron, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin mümkün olan en kısa sürede başlaması için çaba göstereceklerini söyledi.

Sivil ve enerji altyapılarına yönelik saldırıların durdurulması ve Karadeniz'de tahıl sevkiyatına imkan sağlayacak geçici ateşkesin gerekli olduğunu ifade etti.

Macron ayrıca, Hürmüz Boğazı'nın yeniden tamamen açılması ve uluslararası hukuka saygı gösterilmesinin öncelikler arasında bulunduğunu dile getirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı, uluslararası sistemin "güçlünün düzenine" dönüşmesine karşı çıkarak, "Böyle bir dünyada yaşamak istiyor muyuz?" sorusunu yöneltti.

Macron, BM Şartı'nın ve uluslararası hukukun tüm ülkeler ve tüm bölgeler için aynı şekilde savunulması gerektiğini belirterek, barış ve güvenliğin bölünmez olduğunu vurguladı.