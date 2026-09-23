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Macron BM Genel Kurulu’nda Gazze’deki tabloyu “hepimiz adına utanç verici” sözleriyle eleştirdi, İsrail yönetimi tepki gösterdi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Macron BM Genel Kurulu’nda Gazze’deki tabloyu “hepimiz adına utanç verici” sözleriyle eleştirdi, İsrail yönetimi tepki gösterdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Gazze Şeridi'ndeki insani krize dikkat çekerek, bölgede barış sağlandığı yönündeki açıklamalara rağmen insani yardımların Gazze'ye ulaşmadığını söyledi. Macron, Gazze'deki tablonun "hepimiz adına utanç verici" olduğunu belirtirken, işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden İsrailli şiddetini de sert sözlerle eleştirdi. Macron'un açıklamalarına İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon tepki gösterdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'nin New York kentinde düzenlenen BM 81. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Gazze Şeridi'ndeki insani durum ve işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik ihlallere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dünyada uluslararası düzenin zayıflatıldığına dikkati çeken Macron, güçlü ülkelerin kendi kurallarını diğerlerine dayattığı bir düzene karşı çıkılması gerektiğini belirtti.

Macron, BM'nin uluslararası düzenin temel unsurlarından biri olduğunu vurgulayarak, tüm devletlerin eşit egemenliğine dayalı bir sistemin korunması gerektiğini ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 22 Eylül 2026'da New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen 81. BM Genel Kurulu'nda konuşuyor. (Fotoğraf: Ludovic MARIN / AFP)Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 22 Eylül 2026'da New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen 81. BM Genel Kurulu'nda konuşuyor. (Fotoğraf: Ludovic MARIN / AFP)

Savaş, barış ve teknoloji alanlarında güçlü olanın kendi hukukunu diğerlerine dayatmasına karşı adaletin ve ortak çıkarların savunulması çağrısı yapan Macron, dünyada çözülemeyen savaş ve krizlerin arttığını söyledi.

Savaşlar ve halkların yaşadığı acılar karşısında kaderciliğe teslim olunmaması gerektiğini belirten Macron, somut çözümler bulunması ve barışın inşa edilmesi için yeniden kararlılıkla hareket edilmesi çağrısında bulundu.

MACRON'DAN GAZZE İÇİN DÜNYAYA SERT MESAJ: "UTANÇ VERİCİ"

Macron, konuşmasının Filistin'e ilişkin bölümünde Gazze'deki insani duruma dikkat çekti. Bazı ülkelerin Gazze'de barışın sağlandığına inandığını belirten Macron, buna rağmen insani yardımların bölgeye ulaşmadığını vurguladı.

Macron, "Bazıları Gazze'de barışın sağlandığına inanıyor ama bu insani yardımların ulaşmasına imkan sağlamadı. İşte manzara, utanç verici, hepimiz adına utanç verici." ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı, Filistin'i tanıyan ülkelerin somut adımlar atması gerektiğini belirterek, yalnızca kağıt üzerinde tanımanın yeterli olmadığını söyledi.

Macron, "Eğer eyleme geçmezsek, güvenilirliğimizin ne kıymeti kalır?" diyerek uluslararası toplumun Gazze konusunda harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Macron ayrıca, insani yardım çalışanlarının ve uluslararası insancıl hukukun savunulması gerektiğini belirterek, Uluslararası Adalet Divanını desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 22 Eylül 2026'da New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen 81. BM Genel Kurulu'nda konuşma yapıyor. (Fotoğraf: Ludovic MARIN / AFP)Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 22 Eylül 2026'da New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen 81. BM Genel Kurulu'nda konuşma yapıyor. (Fotoğraf: Ludovic MARIN / AFP)

"YENİ BİR BARBARLIK ÇAĞI" UYARISI

Fransa Cumhurbaşkanı, dünya genelindeki savaşlarda sivillerin ve sivil altyapının hedef alınmasına da tepki gösterdi.

Savaş suçlarının "sanayileştiğini" ve uluslararası hukukun ihlal edildiğini savunan Macron, sivil altyapıların yıkılmasının yeni bir "barbarlık çağı" başlattığını söyledi.

Cenevre Sözleşmeleri'nin ciddi tehdit altında olduğunu belirten Macron, uluslararası toplumun yeni bir cezasızlık düzeninin oluşmasına izin vermemesi gerektiğini vurguladı.

Macron, BM Güvenlik Konseyi'nin uluslararası hukuk ihlallerine karşı daha etkili şekilde harekete geçebilmesi gerektiğini belirterek Konsey'de reform çağrısını yineledi.

BATI ŞERİA'DA İSRAİLLİ ŞİDDETİNE TEPKİ

Macron, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin şiddetinin de tırmandığına dikkati çekti.

Filistinlilerin meşru haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini belirten Macron, Batı Şeria'daki gelişmelerin Filistin halkının var olma hakkını tehdit ettiğini ifade etti.

Gazze Şeridi'nin Gazze kentinde, ailesiyle birlikte yaşadığı hasarlı binada çamaşırların yanında duran yerinden edilmiş Filistinli kız çocuğu, 21 Eylül 2026. (Fotoğraf: Mohammed Saber / EPA)Gazze Şeridi'nin Gazze kentinde, ailesiyle birlikte yaşadığı hasarlı binada çamaşırların yanında duran yerinden edilmiş Filistinli kız çocuğu, 21 Eylül 2026. (Fotoğraf: Mohammed Saber / EPA)

Fransa Cumhurbaşkanı, İsrail'in güvenliğinin komşu devletlerin egemenliklerinin ihlal edilmesinden geçtiğini savunanların "çok büyük hata" yaptığını söyledi.

Macron ayrıca Lübnan'ın egemenliğine desteklerini yineleyerek, egemen bir Lübnan'ın Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve bölgesel güvenliğin sağlanması açısından önem taşıdığını belirtti.

Suriye'nin egemenliği ve birliğinin tesis edilmesine yönelik desteğin de süreceğini ifade etti.

MACRON'UN SÖZLERİ İSRAİL YÖNETİMİNİ AYAĞA KALDIRDI

Macron'un Gazze ve Batı Şeria'ya ilişkin açıklamalarının ardından İsrail yönetiminden sert tepkiler geldi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan katil Binyamin Netanyahu'nun Macron'un sözlerini kınadığı bildirildi.

Bir yakını, 16 Eylül 2026'da Gazze Şeridi'nin Gazze kentinde, savaş sırasında daha önce İsrail saldırısında hasar gören binanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin El Şifa Hastanesi'ndeki cenaze töreninde gözyaşı döküyor. (Fotoğraf: Mohammed Issa / Reuters)Bir yakını, 16 Eylül 2026'da Gazze Şeridi'nin Gazze kentinde, savaş sırasında daha önce İsrail saldırısında hasar gören binanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin El Şifa Hastanesi'ndeki cenaze töreninde gözyaşı döküyor. (Fotoğraf: Mohammed Issa / Reuters)

Açıklamada Macron'un ifadeleri "küstahça bir saçmalık" olarak nitelendirildi. İsrail tarafı, Batı Şeria'daki saldırılara ilişkin Hamas'ı suçlayan iddialar öne sürerek Macron'un açıklamalarına karşı çıktı.

SMOTRICH'TEN MACRON'A "YALAN SÖYLÜYOR" SUÇLAMASI

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de Macron'u hedef aldı.

Smotrich, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Macron'u "yalan söylemekle" suçladı.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşimlerini güçlendirmeye ve inşa etmeye devam edeceklerini savunan Smotrich, Filistin devletinin kurulmasına karşı olduklarını ortaya koyan ifadeler kullandı.

Smotrich, "Güçlü bir Dini Siyonizm hareketi, Filistin devletinin kurulmasını ve yerleşimlerin tahrip edilmesini engelleyecektir." ifadelerini kullandı.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, 2 Eylül 2026'da işgal altındaki Batı Şeria'daki Maale Arugot yerleşiminin açılış töreninde konuşuyor. Bölgede 500 binden fazla İsrailli ve yaklaşık 3 milyon Filistinli yaşıyor. (Fotoğraf: John Wessels / AFP)İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, 2 Eylül 2026'da işgal altındaki Batı Şeria'daki Maale Arugot yerleşiminin açılış töreninde konuşuyor. Bölgede 500 binden fazla İsrailli ve yaklaşık 3 milyon Filistinli yaşıyor. (Fotoğraf: John Wessels / AFP)

Smotrich'in açıklamaları, Macron'un Batı Şeria'daki yerleşimci şiddeti ve Filistinlilerin haklarına ilişkin eleştirilerinin ardından geldi.

İSRAİL'İN BM TEMSİLCİSİNDEN DE MACRON'A TEPKİ

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon da Macron'un açıklamalarına tepki gösterdi.

Danon, Macron'a hitaben, "İsrail'e ders vermeden önce dersinize iyi çalışın ve gerçekleri kontrol edin." ifadelerini kullandı.

İsrailli yetkililerin açıklamaları, Macron'un BM Genel Kurulu'nda Gazze'deki insani durum ile Batı Şeria'daki İsrailli şiddetine yönelik eleştirilerinin ardından geldi.

GAZZE'DEKİ SALDIRILAR VE BATI ŞERİA'DAKİ İHLALLER SÜRÜYOR

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarıyla birlikte işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik baskı, gözaltı, arazi gaspı ve ev yıkımlarının arttığı bildiriliyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de 81. Genel Kurul'daki konuşmasında işgal altındaki Batı Şeria'daki İsrail kaynaklı şiddet, yerinden edilme ve yerleşim genişlemesinin "etnik temizlik" riskini artırdığı uyarısında bulundu.

Kurtarma ekipleri, 16 Eylül 2026'da Gazze'nin Tel el-Heva bölgesinde çöken binanın enkazından cesetleri çıkarıyor. Gazze makamları, binanın çökmesi sonucu 5'i çocuk en az 20 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı. (Fotoğraf: Omar AL-QATTAA / AFP)Kurtarma ekipleri, 16 Eylül 2026'da Gazze'nin Tel el-Heva bölgesinde çöken binanın enkazından cesetleri çıkarıyor. Gazze makamları, binanın çökmesi sonucu 5'i çocuk en az 20 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı. (Fotoğraf: Omar AL-QATTAA / AFP)

Macron ise uluslararası toplumun çifte standartlardan kaçınması ve Filistinlilerin meşru haklarının korunması gerektiğini vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı, İsrail'in güvenliğinin de bölgedeki diğer devletlerin egemenliğinin ihlal edilmesine dayandırılamayacağını belirterek, barış ve güvenliğin herkes için geçerli olması gerektiğinin altını çizdi.

"UKRAYNA'YA DESTEĞİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Macron konuşmasında Ukrayna savaşına da değindi.

Fransa'nın Ukrayna'ya desteğini sürdüreceğini belirten Macron, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin mümkün olan en kısa sürede başlaması için çaba göstereceklerini söyledi.

Sivil ve enerji altyapılarına yönelik saldırıların durdurulması ve Karadeniz'de tahıl sevkiyatına imkan sağlayacak geçici ateşkesin gerekli olduğunu ifade etti.

Macron ayrıca, Hürmüz Boğazı'nın yeniden tamamen açılması ve uluslararası hukuka saygı gösterilmesinin öncelikler arasında bulunduğunu dile getirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı, uluslararası sistemin "güçlünün düzenine" dönüşmesine karşı çıkarak, "Böyle bir dünyada yaşamak istiyor muyuz?" sorusunu yöneltti.

Macron, BM Şartı'nın ve uluslararası hukukun tüm ülkeler ve tüm bölgeler için aynı şekilde savunulması gerektiğini belirterek, barış ve güvenliğin bölünmez olduğunu vurguladı.

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