BM Genel Kurulu'nun 80 yıllık tarihinde dikkat çeken anlar: Kruşçev'in ayakkabısından Ardern'in bebeğine

Üye ülkelerin liderlerini 1946'dan bu yana bir araya getiren Birleşmiş Milletler (BM) genel kurulları, bir yandan uluslararası konjonktürü şekillendiren konuların ele alınmasına olanak sağlarken diğer yandan da ilginç olaylara ev sahipliği yapıyor.

BM genel kurulları, geçmişte kürsüde ayakkabısını çıkardığı anlatılan liderlerden bebeğiyle toplantılara katılanlara, rakip ülke liderlerine yönelik sert ifadeler kullananlardan saatler süren konuşmalara kadar pek çok olayla yıllardır hafızalarda yer ediniyor.

Son dönemlerde öne çıkan önemli bir olay ise İsrail'in 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla, çok sayıda delegasyonun 2024'ten beri İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu kürsüye çıkınca salonu terk etmesi oldu. Bu yıl 22-28 Eylül'de 81'incisi düzenlenecek BM Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Katılım Haftası'nda İsrail Başbakanı'nın yine tepkiyle karşılanması, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) 2024'te hakkında çıkardığı tutuklama emrinin uygulanıp uygulanmayacağı merakla bekleniyor.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Netanyahu'nun UCM kararı uyarınca tutuklanması gerektiğini ancak kendisinin böyle bir yetkisinin bulunmadığını belirtirken ABD hükümeti ise Netanyahu'nun "hiçbir şekilde tutuklanmayacağı" yönünde açıklama yapıyor.

CASTRO EN UZUN KONUŞMA REKORUNU KORUYOR BM Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Katılım Haftası'nda her lidere 15'er dakika süre tanınıyor. Liderler, genelde bu süreyi aşsalar da Küba lideri Fidel Castro, 1960'ta 4 saat 29 dakika süren konuşmasıyla en uzun konuşma rekorunu koruyor. En kısa konuşmaya ilişkin ise resmi kayıt bulunmuyor.