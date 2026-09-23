İran'da alarm! Keşm Adası yakınlarında patlama sesi duyuldu

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası yakınlarında patlama sesi duyuldu. İran'ın resmi haber ajansı IRNA'da yer alan habere göre patlama sesinin deniz tarafından geldiği ve adaya herhangi bir roket ya da füzenin isabet etmediği belirtildi.