İran'da alarm! Keşm Adası yakınlarında patlama sesi duyuldu
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
|
İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası yakınlarında patlama sesi duyuldu. İran'ın resmi haber ajansı IRNA'da yer alan habere göre patlama sesinin deniz tarafından geldiği ve adaya herhangi bir roket ya da füzenin isabet etmediği belirtildi.
İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası yakınlarında patlama sesi duyulduğu bildirildi.
İran'ın resmi haber ajansı IRNA'da yer alan habere göre, Hürmüz Boğazı'nda yer alan Keşm Adası civarında bir patlama sesi duyuldu.
ROKET YA DA FÜZE İSABET ETMEDİ
Sesin deniz tarafından geldiği ve adaya herhangi bir roketin veya füzenin isabet etmediği belirtildi.
Söz konusu patlamaya ilişkin yerel makamlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Hürmüzgan eyaletine bağlı ve Hürmüz Boğazı'nda yer alan Keşm Adası, Basra Körfezi'nin en büyük adası olma özelliği taşıyor.