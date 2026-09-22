İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin İran'ın savunmasız kaldığı yönündeki açıklamalarıyla alay ederek, ABD Savunma Bakanlığı'nın savaş sırasında yaşanan mühimmat sıkıntısı ve ABD askeri unsurlarındaki hasara ilişkin raporuna dikkat çekti.

Arakçi, salı günü X hesabından yaptığı paylaşımda, "Kurgu: İran savunmasız. Gerçek: Yüzlerce ABD askeri tesisi yerle bir edildi, onlarca uçak kül oldu." ifadelerini kullandı.

Arakçi, bu açıklamasında ABD Savunma Bakanlığı'nın pazartesi günü Kongre'ye sunduğu rapora atıfta bulundu. İranlı bakan, raporda açıklanan kayıpların yalnızca "buzdağının görünen kısmı" olduğunu savundu.

ABD'NİN BÖLGEDEKİ ÜSLERİNDE YÜZLERCE YAPI HASAR GÖRDÜ

Raporda, İran'ın saldırılarının Kuveyt, Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Irak, Umman ve Ürdün'deki ABD askeri üslerinde yüzlerce bina ve yapıya hasar verdiği veya bunları yok ettiği belirtildi.

Raporda ayrıca savaş sırasında onlarca ABD savaş uçağı ve diğer askeri hava aracının hasar gördüğü veya imha edildiği ifade edildi.

TRUMP "HİÇBİR SAVUNMASI YOK" DEMİŞTİ

Çatışmanın 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlamasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın "kesinlikle hiçbir savunmasının kalmadığını" söylemiş ve ülkenin liderliği, donanması ve hava kuvvetlerinin yok edildiğini ileri sürmüştü.

Savaşın üzerinden 6 aydan fazla süre geçti.

MÜHİMMAT STOKLARINDA "STRATEJİK AÇIK"

ABD Savunma Bakanlığı bünyesindeki bir denetim kuruluşu da "Epic Fury Operasyonu" sırasında yoğun mühimmat kullanımının, ABD'nin stratejik mühimmat stoklarında açık oluşturduğunu ve savunma sanayisinin mühimmat stoklarını yeniden doldurma kapasitesinde darboğazlar ortaya çıkardığını tespit etti.

Çatışmalar sırasında aralarında Patriot ve THAAD füzelerinin de bulunduğu çok sayıda maliyetli önleme füzesi kullanıldı.

THAAD ya da Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunması, kısa ve orta menzilli balistik füzeleri havada önlemek üzere tasarlanmış bir sistem olarak biliniyor.

İRAN, 500 MİLYON DOLARLIK THAAD RADARINI DA VURDU

Rapora göre İran ayrıca yaklaşık 500 milyon dolar değerindeki bir THAAD radar istasyonunu imha etti.

ABD Savunma Bakanlığı, savaş çabalarının haziran ayı sonuna kadar olan maliyetini 33,4 milyar dolar olarak tahmin etti. Bu miktarın 22 milyar dolardan fazlasının mühimmat için harcandığı belirtildi.