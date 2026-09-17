ABD’den İran heyetine BM Genel Kurulu öncesi vize onayı

ABD, Orta Doğu’daki siyasi ve askeri gerilime rağmen BM’nin 81. Genel Kurulu için New York’a gelecek İran heyetinin çekirdek kadrosu ve gerekli personeline vize verdi. ABD Dışişleri Bakanlığı, ev sahibi ülke yükümlülükleri kapsamında İran heyetinin BM Genel Kurulu Üst Düzey Haftası’na katılabileceğini duyururken, heyetin geçen yıla göre daha küçük olacağını açıkladı. Washington’ın kararı dikkat çekerken, İran heyetinin seyahat kısıtlamaları ve lüks ürün satın alma yasaklarına tabi tutulacağı bildirildi.