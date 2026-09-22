Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD'deki Suriyeli toplumunun temsilcileriyle bir araya gelerek Suriye'deki son gelişmeleri, yeniden yapılanma sürecini ve Washington ile ilişkileri ele aldı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği New York'ta ABD'deki Suriyeli toplumunun üyeleriyle bir araya geldi.

Suriye Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, salı günü gerçekleştirilen toplantıya Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raid es-Salih ile çok sayıda yetkili katıldı.

SURİYE'DEKİ SON GELİŞMELER ELE ALINDI

Görüşmede Şara, Suriye'deki son gelişmeler, son dönemde elde edilen kazanımlar ile ülkenin yeniden yapılanma ve toparlanma sürecini değerlendirdi.

Şara ayrıca toplantıya katılanların çeşitli konulara ilişkin görüş ve önerilerini dinledi.

WASHINGTON İLE İLİŞKİLERE VURGU

Şara, ABD'deki Suriyeli toplumunun Şam ile Washington arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ilerletilmesinde önemli bir rol oynadığını belirtti.

Suriye dışında yaşayan Suriyelilerin sahip olduğu bilgi, deneyim ve uzmanlıktan yararlanmanın önemine de dikkat çeken Şara, diaspora üyelerinin ülkenin yeniden yapılanma çalışmalarına katkı sunabileceğini ifade etti.

BM GENEL KURULU'NA İKİNCİ KEZ KATILACAK

Görüşme, Şara'nın 81. BM Genel Kurulu'na katılmak üzere New York ziyaretine başlamasının ardından gerçekleşti. Şara, pazartesi günü New York'a geldi.

Bu ziyaret, Şara'nın BM Genel Kurulu'na üst üste ikinci katılımı olma özelliğini taşıyor.

Şara, Eylül 2025'te düzenlenen 80. BM Genel Kurulu'na da katılmış ve 1967'den bu yana BM Genel Kurulu toplantısına katılan ilk Suriye Cumhurbaşkanı olmuştu.