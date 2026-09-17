Toplantı, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Amiral Brad Cooper tarafından organize edildi. Axios, gelişmeyi iki İsrailli yetkiliye dayandırarak duyurdu. CENTCOM da Almanya'da sekiz ülkeden üst düzey askeri liderlerin planlı bir konferans kapsamında bir araya geldiğini doğruladı.

Orta Doğu'da savaşın bölgeye yayılma riski tartışılırken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ABD, İsrail ve aralarında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Kuveyt, Katar, Ürdün ve Mısır'ın bulunduğu ülkelerin üst düzey askeri komutanları, geçen hafta Almanya'da kamuoyuna önceden duyurulmayan bir toplantıda bir araya geldi.

Middle East Eye da toplantının İsrailli yetkililerin sızdırdığı bilgiler üzerinden ortaya çıktığını aktardı. Haberde, eski İsrail istihbarat görevlisi ve gazeteci Barak Ravid'in Axios'taki haberine atıf yapıldı.

Görüşmenin, ABD ve İsrail'in İran'la savaşa girmesinden altı aydan uzun süre sonra bu düzeyde gerçekleştirilen ilk toplantı olduğu belirtildi. Özellikle İsrail'le diplomatik ilişkisi bulunmayan bazı Körfez ülkelerinin askeri yetkilileriyle İsrailli komutanların aynı toplantıda yer alması dikkat çekti.

Axios'a göre toplantıya ABD ve İsrail'in yanı sıra Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Katar, Ürdün ve Mısır'ın genelkurmay başkanları katıldı.

Middle East Eye ise İran'ın saldırılarında bölge genelindeki ABD tesislerinde hasar meydana geldiğini ve Washington'ın askeri varlığının hedef alınmasına rağmen CENTCOM'un bölgedeki faaliyetlerini sürdürdüğünü aktardı.

Axios'un aktardığına göre CENTCOM Komutanı Brad Cooper, İran'ın ABD üslerine yönelik saldırılarına rağmen Washington'ın bölgedeki askerlerini çekmeyeceği konusunda katılımcılara güvence verdi.

Toplantının en dikkat çeken başlıklarından birinin ABD'nin bölgedeki askeri varlığı olduğu bildirildi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Amiral Brad Cooper (Times of Israel aracılığıyla)

GİZLİ TOPLANTININ BİR DİĞER GÜNDEMİ: HUSİLER

Toplantının, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını artırdığı bir dönemde gerçekleştirilmesi de dikkat çekti.

Axios'a göre İsrail ve Suudi Arabistan, CENTCOM'un desteğiyle İsrail'in Husilere karşı yürütülecek operasyonlarda Suudi Arabistan'a nasıl destek sağlayabileceğini görüşüyor.

Kaynağa göre seçenekler arasında İsrail'in, daha önce BAE'ye sağladığı desteğe benzer şekilde istihbarat, gözetleme ve keşif (ISR) desteği sunması bulunuyor. Bu iddia, Husilerin son günlerde Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını artırdığı ve Babülmendep Boğazı çevresindeki askeri hareketliliğin yükseldiği bir dönemde gündeme geldi.

İSRAİL-ARAP ÜLKELERİ ARASINDA DİKKAT ÇEKEN ASKERİ YAKINLAŞMA

Toplantının ortaya çıkması, İsrail ile bazı Arap ülkeleri arasındaki askeri ve istihbarat işbirliğinin geldiği noktayı da gündeme taşıdı. Axios'a göre İsrail ile bölgedeki ülkeler arasındaki güvenlik işbirliği, 2020'de İsrail, BAE ve Bahreyn arasında imzalanan İbrahim Anlaşmaları sonrasında yoğunlaştı.

İsrail'in daha sonra CENTCOM'un sorumluluk alanına dahil edilmesi, İsrail ile bölgedeki Arap ülkeleri arasında ABD askeri komutası altında koordinasyon imkanını artırdı. Özellikle hava ve füze savunması ile istihbarat paylaşımı bu işbirliğinin önemli başlıkları arasında yer aldı.

Middle East Eye ise bu askeri yakınlaşmanın İran savaşı sırasında daha görünür hale geldiğini ve bölgedeki istihbarat paylaşımının arttığını aktardı.

CENTCOM DOĞRULADI: "GÜVENLİK İŞ BİRLİĞİNİ GELİŞTİRME FIRSATLARI GÖRÜŞÜLDÜ"

Gizli gerçekleştirildiği belirtilen toplantıya ilişkin haberlerin ardından CENTCOM, Almanya'daki buluşmayı doğruladı.

CENTCOM, planlı bir konferans kapsamında sekiz ülkeden üst düzey askeri liderlerin Almanya'da bir araya geldiğini ve toplantıda "Orta Doğu'da güvenlik işbirliğini geliştirme fırsatlarının" ele alındığını açıkladı. Ancak komutanlığın açıklamasında toplantının İran savaşı veya Husilere karşı olası operasyonlarla ilgili ayrıntılara yer verilmedi.