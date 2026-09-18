ABD'den katil İsrail'e 40 bin adet bomba satışı! İran'a operasyon sinyali mi? "Trump bombanın pimini Netanyahu'nun eline verdi"
ABD'nin terör devleti İsrail'e 2,8 milyar dolar değerindeki 40 bin sığınak delici bomba paketini göndereceğinin ortaya çıkmasıyla, mühimmatların nerede kullanılacağı sorusunu gündeme getirdi. A Haber'e konuk olan askeri stratejist Dr. Eray Güçlüer, bombaların sığınak delici gövdeye sahip bir termobarik patlama oluşturduğunu belirterek ABD ve İsrail'in İran'a yönelik yeni bir operasyon başlatabileceğine dikkat çekti. Gazeteci Abdulkadir Selvi ise savaşın genişletilebileceğini vurgulayarak "Trump bombayı kucağına koyup pimini de Netanyahu'nun eline verdi ve 'İstediğin zaman çek' dedi." ifadelerini kullandı.
Amerikan Washington Post gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İsrail'e yakın tarihin en büyük silah satışlarından birine hazırlandığını öne sürdü. Adı açıklanmayan ABD'li bir yetkiliye dayandırılan habere göre Washington, İsrail'e toplam 2,8 milyar dolar değerinde dev bir mühimmat paketinin satışına onay verilmesinin beklendiği aktarıldı.
Söz konusu paket kapsamında, her biri yaklaşık 1 ton ağırlığındaki 20 bin MK-84 ve 20 bin BLU-117 bombasının yanı sıra 20 bin I-2000 Penetrator savaş başlığının da İsrail'e satılması planlanıyor.
GAZZE'DE KULLANILAN MK-84'LER YİNE GÜNDEMDE
İsrail'in özellikle Gazze'deki soykırımında defalarca kullandığı ve yıkıcı özelliğiyle bilinen MK-84 bombaları, patladıktan sonra metal parçalarının yüzlerce metre mesafeye dağılması, metali ve kalın betonu delip geçebilmesi ve zeminde büyük kraterler oluşturmasıyla biliniyor.
ABD'li yetkili, satışın henüz kesinleşmediğini belirtirken, Trump yönetiminin 2025 yılında Kongre inceleme sürecini bypass ederek İsrail'e 2,04 milyar dolarlık silah satışına onay verdiğini yeniden akıllara getirdi.
A Haber'e konuk olan askeri stratejist Dr. Eray Güçlüer, gazeteci Abdulkadir Selvi, akademisyenler Yeliz Albayrak ve Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger ABD'nin İsrail'e satacağı yeni silah sevkiyatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
BLU-118'İN KORKUNÇ ETKİSİ: İNSANLARI YAKARAK ÖLDÜRÜYOR
Mühimmatın teknik yapısını ve yıkıcı gücünü detaylandıran askeri stratejist Dr. Eray Güçlüer, "Bu bombalar termobarik bomba olarak geçiyor. Atıldığı yerde önce saliseler içinde atmosfere yanıcı bir gaz püskürtüyor. Ardından füzenin patlamasıyla birlikte bu patlama yaklaşık on kat büyüklüğünde bir yanmaya ve basınca ulaşıyor. Yani bombanın düştüğü yerdeki canlılar şarapnelden değil, sıcaktan ve yanarak ölüyor. BLU-118 aynı zamanda sığınak delici bir gövdeye sahip; yer altındaki sığınağa, tünellere girdikten sonra içeriden dışarıya doğru muazzam bir enerjiyle patlıyor. Bu silahlar Demir Kubbe savunma füzesi değil, tamamen taarruz silahıdır." dedi.
İRAN'A YÖNELİK YENİ BİR OPERASYON İHTİMALİ
Güçlüer, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik yeni bir saldırı hazırlığında olabileceğine dikkat çekerek, "40 bin adet gibi devasa bir miktar Gazze için fazla; burada açıkça İran'a yönelik yeni bir askeri planlama içerisindeler ve bunlar da hazırlık olarak görüyorum. Bu durum, ABD ve İsrail'in eşzamanlı bir saldırı planlıyor olabileceğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.
Banu El'in "ABD ve İsrail'de çok yakında seçim var. Peki bu olası saldırı seçimlerden önce mi yoksa sonra mı olur?" sorusunu yanıtlayan Güçlüer, olası bir operasyonun seçim sonrası düzenlenebileceğini belirtti.
"EPSTEIN ÇETESİNİN BASKISI VE DERİN İSRAİL DEVREDE"
Sevkiyatın siyasi arka planına ve lobi faaliyetlerine dikkat çeken Akademisyen Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, "Bu durum Epstein çetesinin Trump üzerindeki baskısının devam ettiğini gösteriyor. Yahudi lobisi önceki Amerikan başkanlarını İran'a saldırı konusunda ikna edememişti. Önümüzdeki süreçte Netanyahu da Trump da devre dışı kalabilir. İsrail Yüksek Mahkemesi'nde Netanyahu'nun görevden azledilmesi için bekletilen bir dosya var ve günü geldiğinde derin İsrail bunu kullanabilir. Seçimlerde Eisenkot kazanabilir ancak isimler değişse de ABD'nin İsrail'e kurumsal desteği asla değişmez. Bu bomba paketi de desteğin devam edeceğinin en somut göstergesidir." sözleriyle aktardı.
"GAZZE'DE VURULACAK YER KALMADI, HEDEF İRAN'IN NÜKLEER TESİSLERİ OLABİLİR"
Söz konusu silah hacminin Gazze ölçeğinin çok üzerinde olduğuna işaret eden Akademisyen Yeliz Albayrak, "Gazze'deki tüneller göz önüne alındığında dahi bu miktar oldukça fazla. Gazze'de zaten yıkılacak bina dahi kalmadı. Bu kadar yüksek hacimli sığınak delici silahların en kuvvetli ihtimalle İran'ın yer altındaki nükleer tesislerini, dağların altındaki korunaklı Fordo ve Natanz gibi merkezleri hedef alabileceğini akıllara getiriyor. Trump daha önce bu noktaları vuracaklarını açıkça dile getirmişti. Dolayısıyla bu hazırlıkların İran'a yönelik büyük bir harekat için yapıldığı ihtimali çok daha güçlü görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.
"TRUMP BOMBANIN PİMİNİ NETANYAHU'NUN ELİNE VERDİ"
Gelişmelerin Amerikan iç siyaseti ve Netanyahu'nun sıkışmışlığı ile doğrudan bağlantılı olduğunu vurgulayan Gazeteci Abdulkadir Selvi, "Bu tabloyu iki taraftan okumak gerekir; biri ABD seçimlerinde Yahudi lobisinin desteğini konsolide etmek, diğeri ise İsrail'in eriyen mühimmat stoklarını tazelemektir. Netanyahu içeride siyasi olarak çok köşeye sıkışmış durumda ve anketler kaybettiğini gösteriyor. Kaybetmemek için her türlü çılgınlığı yapabilir, savaşı genişletebilir. Trump adeta bombayı kucağına koyup pimini de Netanyahu'nun eline verdi ve 'İstediğin zaman çek' dedi. 27 Ekim'e kadar nereye saldıracağı belli olmayan çok tehlikeli bir Netanyahu ve İsrail yönetimiyle karşı karşıyayız." şeklinde konuştu.