Söz konusu paket kapsamında, her biri yaklaşık 1 ton ağırlığındaki 20 bin MK-84 ve 20 bin BLU-117 bombasının yanı sıra 20 bin I-2000 Penetrator savaş başlığının da İsrail'e satılması planlanıyor.

Amerikan Washington Post gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İsrail'e yakın tarihin en büyük silah satışlarından birine hazırlandığını öne sürdü. Adı açıklanmayan ABD'li bir yetkiliye dayandırılan habere göre Washington, İsrail'e toplam 2,8 milyar dolar değerinde dev bir mühimmat paketinin satışına onay verilmesinin beklendiği aktarıldı.

40 bin adetten oluşan pakette 20 bin MK-84, 20 bin BLU-117 bombası ve 20 bin I-2000 Penetrator savaş başlığı İsrail'e sevk edilecek. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)

GAZZE'DE KULLANILAN MK-84'LER YİNE GÜNDEMDE

İsrail'in özellikle Gazze'deki soykırımında defalarca kullandığı ve yıkıcı özelliğiyle bilinen MK-84 bombaları, patladıktan sonra metal parçalarının yüzlerce metre mesafeye dağılması, metali ve kalın betonu delip geçebilmesi ve zeminde büyük kraterler oluşturmasıyla biliniyor.

ABD'li yetkili, satışın henüz kesinleşmediğini belirtirken, Trump yönetiminin 2025 yılında Kongre inceleme sürecini bypass ederek İsrail'e 2,04 milyar dolarlık silah satışına onay verdiğini yeniden akıllara getirdi.

A Haber'e konuk olan askeri stratejist Dr. Eray Güçlüer, gazeteci Abdulkadir Selvi, akademisyenler Yeliz Albayrak ve Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger ABD'nin İsrail'e satacağı yeni silah sevkiyatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BLU-118'İN KORKUNÇ ETKİSİ: İNSANLARI YAKARAK ÖLDÜRÜYOR

Mühimmatın teknik yapısını ve yıkıcı gücünü detaylandıran askeri stratejist Dr. Eray Güçlüer, "Bu bombalar termobarik bomba olarak geçiyor. Atıldığı yerde önce saliseler içinde atmosfere yanıcı bir gaz püskürtüyor. Ardından füzenin patlamasıyla birlikte bu patlama yaklaşık on kat büyüklüğünde bir yanmaya ve basınca ulaşıyor. Yani bombanın düştüğü yerdeki canlılar şarapnelden değil, sıcaktan ve yanarak ölüyor. BLU-118 aynı zamanda sığınak delici bir gövdeye sahip; yer altındaki sığınağa, tünellere girdikten sonra içeriden dışarıya doğru muazzam bir enerjiyle patlıyor. Bu silahlar Demir Kubbe savunma füzesi değil, tamamen taarruz silahıdır." dedi.

İRAN'A YÖNELİK YENİ BİR OPERASYON İHTİMALİ Güçlüer, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik yeni bir saldırı hazırlığında olabileceğine dikkat çekerek, "40 bin adet gibi devasa bir miktar Gazze için fazla; burada açıkça İran'a yönelik yeni bir askeri planlama içerisindeler ve bunlar da hazırlık olarak görüyorum. Bu durum, ABD ve İsrail'in eşzamanlı bir saldırı planlıyor olabileceğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Banu El'in "ABD ve İsrail'de çok yakında seçim var. Peki bu olası saldırı seçimlerden önce mi yoksa sonra mı olur?" sorusunu yanıtlayan Güçlüer, olası bir operasyonun seçim sonrası düzenlenebileceğini belirtti.