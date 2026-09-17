Trump’tan İran’a “yok etme” çıkışı: “Her şey mümkün”

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la savaşın nasıl ilerleyeceğine ilişkin kritik bir karar aşamasında olduğunu açıkladı. Trump, gelecek hafta New York’ta bölge ülkelerinin liderleriyle yapacağı görüşmeler öncesinde İran’a yönelik olası büyük bir saldırı seçeneğini değerlendirirken, “Önümde vermem gereken önemli bir karar var. İçeri girip onları yok etmek istiyor muyum, istemiyor muyum? Bu, büyük bir karar. Benim için her şey mümkün.” dedi. İran’la doğrudan temasın sürdüğünü belirten Trump, bölge ülkelerinin tutumunu da yakından görmek istediğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Axios haber platformuna yaptığı açıklamada İran savaşının geleceğine ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.

KRİTİK KARAR: "HER ŞEY MÜMKÜN"

İran'la savaşı sona erdirmek amacıyla büyük bir saldırı başlatıp başlatmama konusunda karar aşamasında olduğunu belirten Trump, "Önümde vermem gereken önemli bir karar var. İçeri girip onları yok etmek istiyor muyum, istemiyor muyum? Bu, büyük bir karar. Benim için her şey mümkün." ifadelerini kullandı.

Trump'ın açıklamaları, Washington'ın İran'a yönelik askeri seçenekleri masada tuttuğunu bir kez daha ortaya koydu.

BÖLGE LİDERLERİ NEW YORK'TA TOPLANACAK

Trump, gelecek hafta New York'ta bölge ülkelerinin liderleriyle bir araya geleceğini belirtti. ABD medyasına yansıyan bilgilere göre toplantıya Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Umman liderlerinin katılması bekleniyor.

Trump, görüşmenin bölgedeki ülkelerin pozisyonlarını anlamak açısından önemli olduğunu belirterek, "Bu ülkelerin nerede durduklarını ve durumlarının nasıl olduğunu öğrenmek istiyorum." dedi.

ABD Başkanı ayrıca söz konusu ülkeleri geçmişte koruduklarını savunarak Washington'ın bölgedeki rolüne dikkat çekti.

İRAN'A DENİZ ABLUKASI: "HAVAYA UÇURDUK"

Trump, İran'a yönelik deniz ablukasına ilişkin de sert ifadeler kullandı. Ablukanın İran'ın petrol ihracatını engellemesinden memnun olduğunu belirten Trump, "Başladığımızdan beri İran'a giden tek bir gemi bile olmadı. Denediler ama biz onları havaya uçurduk." dedi.

Trump'ın sözleri, İran'ın petrol ihracatına yönelik baskının devam edeceğine ilişkin mesaj olarak değerlendirildi.

"İRAN ANLAŞMA YAPMAK İSTİYOR"

Trump, İran'ın ABD ile doğrudan temas halinde olduğunu da söyledi. İranlıların hâlâ ABD ile anlaşma yapmayı çok istediğini belirten Trump, diplomatik temasların sürdüğünü ifade etti.

Bölgede askeri gerilim tırmanırken Washington'ın önündeki kritik seçeneklerden birinin müzakere, diğerinin ise daha kapsamlı askeri müdahale olduğu mesajı öne çıktı.

NETANYAHU SORUSUNA: "GÖRÜŞEBİLİRİM"

Trump'a gelecek hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları kapsamında New York'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşüp görüşmeyeceği de soruldu.

ABD Başkanı bu soruya kısa ve net yanıt verdi: "Görüşebilirim."