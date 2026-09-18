Trump’tan İran ve Husiler açıklaması: Anlaşma yapmak istiyorlar

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik askeri seçenekler konusunda nihai kararın henüz verilmediğini söyledi. Trump, ABD’nin Husilerle görüşmeler yürüttüğünü ve grubun anlaşma yapmak istediğini açıkladı.