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Trump’tan İran ve Husiler açıklaması: Anlaşma yapmak istiyorlar

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Trump’tan İran ve Husiler açıklaması: Anlaşma yapmak istiyorlar

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik askeri seçenekler konusunda nihai kararın henüz verilmediğini söyledi. Trump, ABD’nin Husilerle görüşmeler yürüttüğünü ve grubun anlaşma yapmak istediğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, NewsNation'a verdiği röportajda İran ve Yemen'deki Husilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran'a yönelik olası adımlara ilişkin Trump, "İran'ı yok edip etmeyeceğimiz konusunda göreceğiz." ifadesini kullandı.

Trump, İran destekli Husilerin de anlaşmaya varmak istediğini belirterek ABD yönetiminin grupla görüşmeler yürüttüğünü söyledi.

Açıklamalar, Husilerin Suudi Arabistan ve Kızıldeniz'deki hedeflere yönelik saldırılarını artırdığı ve bölgede gerilimin yükseldiği bir dönemde geldi.

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