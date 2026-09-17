Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kanada'nın AB'nin ilk "ortak üyesi" olmasını teklif etti. Kanada Başbakanı Mark Carney öneriyi memnuniyetle karşılarken, ABD Başkanı Donald Trump Avrupa'yı ağır gümrük vergileri ve ticari yaptırımlarla tehdit etti. Fransa ise ABD'nin AB'nin jeopolitik tercihlerini veto edemeyeceğini bildirdi.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, Kanada'nın Avrupa Birliği'nin ilk 'ortak üyesi' olmasını teklif etti. TRUMP'DAN İLK TEPKİ: "AVRUPA İLE TİCARETİ DURDURURUM" Trump, Kuzey Carolina'ya inişinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, AB'nin Kanada'yı ilk "ortak üye" yapma teklifini "gülünç" olarak nitelendirdi. AB'nin bu yönde ilerlemesi halinde bunun ABD açısından "düşmanca bir eylem" olarak değerlendirilmesi durumunda Avrupa'ya "çok ciddi" gümrük vergileri uygulayabileceğini belirten Trump, bazı alanlarda AB ile ticareti durdurabileceğini de söyledi. Trump, "Eğer bunu yaparlarsa ve bunun düşmanca bir eylem olduğunu düşünürsem, Avrupa'ya çok ciddi gümrük vergileri uygularım veya birçok alanda Avrupa ile ticareti durdururum." ifadelerini kullandı. KANADA'DAN AÇIKLAMA: MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ Kanada Başbakanı Mark Carney, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Kanada'nın AB'nin ilk "ortak üyesi" olmasına yönelik önerisini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Carney, Strazburg'da düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda milletvekillerine hitap etti. Von der Leyen'in bir gün önce AB ile Kanada arasındaki Kapsamlı Ekonomik ve Ticaret Anlaşması'nın (CETA) ötesine geçen bir gelecek ittifakı kurulmasından söz ettiğini hatırlatan Carney, "AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Kanada'nın AB'nin ilk ortak üyesi olmasına kapıyı açtı. Kanada bu hedefi memnuniyetle karşılıyor." dedi.

İHA "AVRUPA İLE DAHA YAKIN İLİŞKİLER KURMALIYIZ" Carney, Kanadalıların büyük çoğunluğunun Avrupa ile daha yakın ilişkiler kurulmasını desteklediğini belirtti. Kanada ile AB'nin ortak değerlere ve birbirini tamamlayan ekonomik güçlere sahip olduğunu dile getiren Carney, "Kanada ve Avrupa, kritik mineraller, savunma sanayi kapasitesi, yapay zeka ve bilgi işlem, enerji güvenliği, uzay ve ödeme sistemleri dahil bütün stratejik alanlarda derin işbirliği yaparak stratejik özerkliklerini güvence altına almalıdır." diye konuştu. Güçlü bir ekonominin kendi başına amaç değil, adil bir toplum oluşturmanın aracı olduğuna inandıklarını belirten Carney, refahın paylaşıldıkça büyüdüğünü söyledi. Carney, dünyada egemenlik ile ekonomik açıklığı bağdaştırmanın giderek zorlaştığına işaret ederek, "Ekonomik bütünleşme artık bir silah olarak kullanılıyor. Tarifeler baskı kurmak, finansal mekanizmalar ise zorlama amacıyla devreye sokuluyor. Tedarik zincirleri, istismar edilebilecek zayıf noktalar haline geliyor." ifadelerini kullandı. Teknolojinin savaşın niteliğini, ekonomilerin yapısını ve devletlerin yönetme kabiliyetini değiştirdiğini anlatan Carney, Kanada ile AB'nin birlikte hareket ederek ortak değerlerini ve egemenliklerini daha güçlü biçimde koruyabileceğini vurguladı. Carney, günümüzde egemenliğin yalnızca gıda, enerji ve savunma ihtiyaçlarını karşılayabilmek anlamına gelmediğini belirterek, "Artık yapay zekaya, yarı iletkenlere, kritik minerallere, ödeme sistemlerine, temiz enerji teknolojilerine, aşılara ve uzay tabanlı iletişim sistemlerine güvenli erişimi de gerektiriyor." dedi. Ülkelerin stratejik alanlardaki eksikliklerini tek başlarına kapatamayacağını dile getiren Carney, Kanada ve Avrupa'nın birlikte daha güçlü olacağını ifade etti.