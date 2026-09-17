Washington yönetimi, kararın gerekçesi olarak Filistin tarafının daha önceki taahhütlerini yerine getirmediğini savundu. ABD Dışişleri Bakanlığı, FY ve FKÖ'nün Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ve Uluslararası Adalet Divanı (UAD) üzerinden İsrail-Filistin çatışmasını uluslararasılaştırmaya çalıştığını ve Filistin'in tek taraflı tanınmasını hedeflediğini öne sürdü.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Filistin Yönetimi (FY) yetkilileri ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) üyelerine yönelik vize yaptırımlarının uzatılacağını açıkladı. Karar, geçen yılın ardından üst üste ikinci kez uygulanmış oldu.

Washington'ın kararının en tartışmalı boyutlarından biri, BM Genel Merkezi'nin bulunduğu New York'un ABD topraklarında olması nedeniyle ev sahibi ülkenin yükümlülükleriyle ilgili.

Bu yıl da benzer bir tablo ortaya çıktı. Reuters'a göre 193 üyeli BM Genel Kurulunun, Abbas'ın gelecek haftaki toplantıya video mesaj göndermesine izin verilmesi konusunu oylaması bekleniyor. Abbas, geçen yılki Genel Kurul toplantısına da video aracılığıyla hitap etmişti.

ABD, geçen yıl da Abbas'ın BM Genel Kurulu için New York'a gelmesine izin vermemişti. Bunun üzerine BM Genel Kurulu, Filistin Devlet Başkanı'nın video mesajının salonda yayımlanmasına imkan tanıyan özel bir karar almıştı. Genel Kurul kararında ABD'nin Filistinli temsilcilere vize vermemesinden duyulan üzüntü ifade edilmiş ve Filistin temsilcilerinin toplantılara şahsen katılabilmesi gerektiği vurgulanmıştı.

BM Genel Sekreterliği de 2026'da Abbas'ın BM toplantılarına katılımıyla ilgili sorular üzerine, ev sahibi ülkenin BM'de işi bulunan diplomat ve hükümet yetkililerinin New York'a ulaşımını kolaylaştırmasını öngören anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmesini umduğunu bildirdi.

BM uzmanları ise geçen yılki benzer kararın ardından ABD'ye Filistinli yetkililere vize verilmesi çağrısında bulunmuştu. Uzmanlar, BM Genel Merkez Anlaşması'nın ABD'nin BM çalışmalarına katılmak üzere davet edilen yetkililere erişim sağlamasını gerektirdiğini savunmuştu.

1947 tarihli BM Genel Merkez Anlaşması, BM merkezine gelen yabancı diplomatların erişimine ilişkin yükümlülükler getiriyor. ABD ise güvenlik, aşırılıkçılık ve dış politika gerekçeleriyle vize konusunda kısıtlama uygulayabileceğini savunuyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 9 Eylül 2026'da Ramallah'ta Yüksek İnovasyon ve Mükemmeliyet Konseyi için düzenlenen temel atma törenine katıldı. (REUTERS)

WASHINGTON'IN GEREKÇESİ: "TAAHHÜTLERİNİ YERİNE GETİRMEDİLER"

ABD Dışişleri Bakanlığı ise Filistin Yönetimi ve FKÖ'nün İsrail'le barış sürecine ilişkin taahhütlerini yerine getirmediğini savunuyor.

Washington ayrıca Filistin tarafını, UCM ve UAD üzerinden İsrail'e karşı hukuki girişimlerde bulunmak, Filistin devletinin "tek taraflı tanınmasını" sağlamak ve teröristlere destek vermekle suçluyor. Filistinli yetkililer ise ABD arabuluculuğundaki onlarca yıllık müzakerelerin İsrail işgalini sona erdiremediğini ve bağımsız bir Filistin devleti kurulmasını sağlayamadığını belirtiyor.

FİLİSTİN YİNE DE BM'DE TEMSİL EDİLECEK

Vize engeline rağmen Filistin heyeti BM Genel Kurulunda tamamen temsil dışı kalmayacak.

BM nezdinde akredite Filistinli diplomatlar toplantılara katılmaya devam edecek. Filistin, BM'de tam üye devlet statüsüne sahip değil ancak "gözlemci devlet" statüsünde bulunuyor ve Genel Kurulda oy kullanamıyor.

Abbas'ın ise geçen yıl olduğu gibi bu yıl da BM Genel Kuruluna video mesajıyla hitap etmesi gündemde.