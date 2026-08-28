Trump, Oval Ofis'te yaptığı açıklamada Kanada'ya yönelik sert sözler kullanarak, "Kanada, çok üzücü bir şekilde, uzun zamandır ticarette bizi sömürüyor." dedi.

Ancak isim değişikliğinin Kanada tarafından tanınması beklenmiyor.

Kararname, ABD İçişleri Bakanı Doug Burgum'a Coğrafi İsimler Bilgi Sistemi'ndeki kayıtların değiştirilmesi talimatını veriyor. Böylece yeni ad, ABD hükümetinin resmi belgeleri, haritaları ve iletişimlerinde kullanılacak.

Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre Trump, Ontario Gölü'nün adının "Amerika Gölü " olarak değiştirilmesini öngören başkanlık kararnamesini imzaladı.

İki ülke arasındaki görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından ticaret anlaşmazlığının daha uzun süre devam edebileceği belirtiliyor. Trump ayrıca Kanada'dan gelen otomobiller ve otomobil parçalarına yönelik yüzde 50'lik yeni gümrük vergisi tehdidinde bulundu.

Kanada Başbakanı Mark Carney ise ABD ürünlerine karşı misilleme tarifeleri açıkladı. Kanada'nın karşılık vereceği ürünler arasında çelik, süt ürünleri, ev aletleri, tarım ekipmanları, kağıt ve elektronik ürünler bulunuyor.

WSJ'nin aktardığına göre Trump yönetimi, Kanada'dan ithal edilen yaklaşık 20 milyar dolar değerindeki ürüne yüzde 50 gümrük vergisi getirdi.

Ontario Gölü hamlesi, ABD ile Kanada arasındaki ticaret geriliminin hızla tırmandığı bir döneme denk geldi.

Şimdi ise Ontario Gölü'nün adının değiştirilmesi kararı, Kanada sınırındaki sembolik bir coğrafi noktayı doğrudan ABD'nin resmi isimlendirme sistemine taşıyor.

Trump, Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olması fikrini defalarca gündeme getirdi. Bu söylem Kanada'da büyük tepkiye neden olurken, Başbakan Mark Carney yönetimi ülkenin egemenliğini koruma konusunda sert bir tutum sergiledi.

Kanada ile gerilim, Trump'ın daha önce dile getirdiği "51. eyalet" söylemi nedeniyle de uzun süredir devam ediyor.

"BİR KÖRFEZİ DEĞİŞTİRDİK, ŞİMDİ BİR GÖLÜMÜZ VAR"

Trump'ın Ontario Gölü hamlesi aslında ilk isim değişikliği değil.

ABD Başkanı, 2025 yılında Meksika Körfezi'nin adının "Amerika Körfezi" olarak değiştirilmesini öngören bir başkanlık kararnamesi imzalamıştı.

Ancak bu isim değişikliği ABD dışındaki ülkeler tarafından genel olarak kabul edilmedi. Meksika da "Meksika Körfezi" adını kullanmayı sürdürüyor.

Trump, Ontario Gölü kararının ardından yaptığı açıklamada bu süreci hatırlattı ve daha da ileri giderek Atlantik veya Pasifik okyanuslarının isimlerinin değiştirilmesi ihtimalini gündeme getirdi.

Trump, "Bir körfezimiz ve bir gölümüz var, şimdi ihtiyacımız olan tek şey bir okyanus." ifadelerini kullandı.