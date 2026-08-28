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Trump kararnameyi imzaladı! Ontario Gölü'nü "Amerika Gölü" yaptı, Kanada ile gerilim yeni boyuta taşındı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ile tırmanan ticaret savaşının ortasında dikkat çeken bir adım attı. Trump, Kanada sınırındaki Ontario Gölü'nün adını "Amerika Gölü" olarak değiştiren başkanlık kararnamesini imzaladı. Washington ile Ottawa arasındaki gerilim gümrük vergileri nedeniyle büyürken Trump'ın daha önce Kanada, Grönland, Panama Kanalı ve Hürmüz Boğazı başta olmak üzere farklı bölgeler için gündeme getirdiği açıklamalar yeniden tartışma konusu oldu.

Trump kararnameyi imzaladı! Ontario Gölü'nü "Amerika Gölü" yaptı, Kanada ile gerilim yeni boyuta taşındı 1

Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre Trump, Ontario Gölü'nün adının "Amerika Gölü" olarak değiştirilmesini öngören başkanlık kararnamesini imzaladı.

Kararname, ABD İçişleri Bakanı Doug Burgum'a Coğrafi İsimler Bilgi Sistemi'ndeki kayıtların değiştirilmesi talimatını veriyor. Böylece yeni ad, ABD hükümetinin resmi belgeleri, haritaları ve iletişimlerinde kullanılacak.

Ancak isim değişikliğinin Kanada tarafından tanınması beklenmiyor.

Trump, Oval Ofis'te yaptığı açıklamada Kanada'ya yönelik sert sözler kullanarak, "Kanada, çok üzücü bir şekilde, uzun zamandır ticarette bizi sömürüyor." dedi.

Trump kararnameyi imzaladı! Ontario Gölü'nü "Amerika Gölü" yaptı, Kanada ile gerilim yeni boyuta taşındı 2

İSİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ARKASINDA TİCARET SAVAŞI VAR

Ontario Gölü hamlesi, ABD ile Kanada arasındaki ticaret geriliminin hızla tırmandığı bir döneme denk geldi.

WSJ'nin aktardığına göre Trump yönetimi, Kanada'dan ithal edilen yaklaşık 20 milyar dolar değerindeki ürüne yüzde 50 gümrük vergisi getirdi.

Kanada Başbakanı Mark Carney ise ABD ürünlerine karşı misilleme tarifeleri açıkladı. Kanada'nın karşılık vereceği ürünler arasında çelik, süt ürünleri, ev aletleri, tarım ekipmanları, kağıt ve elektronik ürünler bulunuyor.

İki ülke arasındaki görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından ticaret anlaşmazlığının daha uzun süre devam edebileceği belirtiliyor. Trump ayrıca Kanada'dan gelen otomobiller ve otomobil parçalarına yönelik yüzde 50'lik yeni gümrük vergisi tehdidinde bulundu.

Trump kararnameyi imzaladı! Ontario Gölü'nü "Amerika Gölü" yaptı, Kanada ile gerilim yeni boyuta taşındı 3

TRUMP'IN TEHDİDİ SADECE GÜMRÜK VERGİLERİYLE SINIRLI DEĞİL

Kanada ile gerilim, Trump'ın daha önce dile getirdiği "51. eyalet" söylemi nedeniyle de uzun süredir devam ediyor.

Trump, Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olması fikrini defalarca gündeme getirdi. Bu söylem Kanada'da büyük tepkiye neden olurken, Başbakan Mark Carney yönetimi ülkenin egemenliğini koruma konusunda sert bir tutum sergiledi.

Şimdi ise Ontario Gölü'nün adının değiştirilmesi kararı, Kanada sınırındaki sembolik bir coğrafi noktayı doğrudan ABD'nin resmi isimlendirme sistemine taşıyor.

Trump kararnameyi imzaladı! Ontario Gölü'nü "Amerika Gölü" yaptı, Kanada ile gerilim yeni boyuta taşındı 4

"BİR KÖRFEZİ DEĞİŞTİRDİK, ŞİMDİ BİR GÖLÜMÜZ VAR"

Trump'ın Ontario Gölü hamlesi aslında ilk isim değişikliği değil.

ABD Başkanı, 2025 yılında Meksika Körfezi'nin adının "Amerika Körfezi" olarak değiştirilmesini öngören bir başkanlık kararnamesi imzalamıştı.

Ancak bu isim değişikliği ABD dışındaki ülkeler tarafından genel olarak kabul edilmedi. Meksika da "Meksika Körfezi" adını kullanmayı sürdürüyor.

Trump, Ontario Gölü kararının ardından yaptığı açıklamada bu süreci hatırlattı ve daha da ileri giderek Atlantik veya Pasifik okyanuslarının isimlerinin değiştirilmesi ihtimalini gündeme getirdi.

Trump, "Bir körfezimiz ve bir gölümüz var, şimdi ihtiyacımız olan tek şey bir okyanus." ifadelerini kullandı.

Trump kararnameyi imzaladı! Ontario Gölü'nü "Amerika Gölü" yaptı, Kanada ile gerilim yeni boyuta taşındı 5

TRUMP'IN GÖZÜNDEKİ DİĞER BÖLGELER

Ontario Gölü kararı, Trump'ın coğrafi isimler ve ABD'nin sınırlarıyla ilgili daha önce yaptığı açıklamaları yeniden gündeme taşıdı.

Trump'ın son dönemde gündeme getirdiği en dikkat çekici bölgeler arasında Grönland, Kanada, Panama Kanalı ve Hürmüz Boğazı bulunuyor.

Trump kararnameyi imzaladı! Ontario Gölü'nü "Amerika Gölü" yaptı, Kanada ile gerilim yeni boyuta taşındı 6

GRÖNLAND: "BİR ŞEKİLDE ALACAĞIZ"

Trump, Grönland'ın ABD tarafından kontrol edilmesi veya ABD'ye katılması fikrini ikinci başkanlık döneminde de gündemde tuttu.

Grönland'ın ABD için ulusal güvenlik açısından gerekli olduğunu savunan Trump, adanın "bir şekilde" ABD'nin eline geçeceğini söylemişti.

Grönland'ın sahibi olan Danimarka ve Grönland yönetimi ise bölgenin satılık olmadığını ve geleceğine Grönland halkının karar vereceğini vurguladı.

Trump kararnameyi imzaladı! Ontario Gölü'nü "Amerika Gölü" yaptı, Kanada ile gerilim yeni boyuta taşındı 7

KANADA: "51. EYALET"

Trump'ın en çok tartışma yaratan söylemlerinden biri de Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olması fikri oldu.

Trump, Kanada'nın ABD'ye katılmasının iki ülke açısından da faydalı olacağını savundu. Bu açıklamalar Kanada'da tepkiyle karşılanırken, ülkenin siyasi liderleri ABD'nin ilhak fikrine karşı çıktı.

Kanada ile yaşanan mevcut gümrük vergisi savaşı da bu söylemlerin gölgesinde ilerliyor.

Trump kararnameyi imzaladı! Ontario Gölü'nü "Amerika Gölü" yaptı, Kanada ile gerilim yeni boyuta taşındı 8

PANAMA KANALI: "GERİ ALACAĞIZ"

Trump'ın hedefindeki bir diğer stratejik nokta Panama Kanalı oldu.

Trump, kanal üzerindeki Çin etkisini gerekçe göstererek ABD'nin kanalı yeniden kontrol etmesi gerektiğini savundu.

ABD Başkanı, Panama Kanalı'nın Amerikalılar tarafından inşa edildiğini ve "başkaları için değil, Amerikalılar için" yapıldığını belirterek kanalı geri alma söylemini yineledi.

Trump kararnameyi imzaladı! Ontario Gölü'nü "Amerika Gölü" yaptı, Kanada ile gerilim yeni boyuta taşındı 9

HÜRMÜZ BOĞAZI: "ABD TOPRAĞI" FİKRİ

Trump'ın son dönemde gündeme getirdiği en çarpıcı fikirlerden biri ise Hürmüz Boğazı oldu.

Trump, ağustos ayında Hürmüz Boğazı'nın ABD toprağı ilan edilmesi fikrini açıkça dile getirdi. ABD Başkanı, boğazın kontrolünün ABD'de olduğunu savunarak buranın "ABD toprağı" olarak tanımlanması fikrini olumlu karşıladığını söyledi.

Trump ayrıca 18 Ağustos'ta Hürmüz Boğazı'nı gösteren ve üzerinde "Yeni ABD toprağı" ifadesi bulunan bir harita paylaşımı yaptı. Ancak Hürmüz Boğazı'nın ABD topraklarına katıldığına ilişkin gerçekleşmiş bir ilhak söz konusu değil.

Trump kararnameyi imzaladı! Ontario Gölü'nü "Amerika Gölü" yaptı, Kanada ile gerilim yeni boyuta taşındı 10

GAZZE İÇİN DE "KONTROL" FİKRİNİ GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Trump'ın sınır ve toprak tartışmalarına konu olan açıklamaları yalnızca bu bölgelerle sınırlı kalmadı.

ABD Başkanı, 2025'te Gazze Şeridi'nin ABD tarafından "devralınması" ve yeniden geliştirilmesi fikrini ortaya attı. Trump, bölge için uzun vadeli bir "sahiplik" pozisyonundan söz etti.

Bu öneri, Gazze'deki Filistinlilerin başka yerlere yerleştirilmesini öngören açıklamalarla birlikte uluslararası alanda geniş tepki çekti.

Trump kararnameyi imzaladı! Ontario Gölü'nü "Amerika Gölü" yaptı, Kanada ile gerilim yeni boyuta taşındı 11

"AMERİKA GÖLÜ" KRİZİ KANADA'DA TEPKİ ÇEKTİ

Trump'ın Ontario Gölü kararına Kanada'dan tepki gecikmedi.

Başbakan Mark Carney, gölün adının 400 yıldan daha eski olduğuna dikkat çekerek Ontario Gölü adının "dün, bugün ve her zaman" kullanılacağını belirtti.

Ontario Başbakanı Doug Ford da daha önce Trump'a yönelik sert ifadeler kullanmıştı.

New York Valisi Kathy Hochul ise Trump'ın yeni isimlendirmesi için açıkça, "New York buna böyle demeyecek." dedi.

Nova Scotia Başbakanı Tim Houston da karara tepki göstererek, "Burası Ontario Gölü, dostum." ifadelerini kullandı.

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