ABD Başkanı Donald Trump, çevre ülkeleri de ABD bayrağıyla gösteren bir haritayı sosyal medya hesabından paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada, Meksika, Grönland ve Kanada'yı ʺABD toprağıʺ sayarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. (Foto: X - Ekran Görüntüsü)

HARİTADA ÇEVRE ÜLKELER DE YER ALDI

Paylaşılan görselde Meksika, Kanada ve Grönland'ın yanı sıra Küba ve bölgedeki başka alanlar da ABD bayrağının renkleriyle gösterildi. Farklı kaynaklar görselin kapsadığı bölgeleri farklı ayrıntılarla aktardı.

Söz konusu paylaşım, Trump'ın ABD'nin New Mexico eyaletinin adındaki "Mexico" ifadesini çıkararak yerine "America" yazıldığı bir başka görseli paylaşmasının ardından geldi.

MEKSİKA'DAN TRUMP'A YANIT

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Trump'ın harita paylaşımının ardından sosyal medya hesabından ülkesinin egemenliğine ilişkin mesaj verdi.

Sheinbaum, Meksika'nın herhangi bir yabancı ülkenin "kolonisi ya da himayesi" olmayacağını belirtti. Meksika liderinin açıklamasında ülkenin bağımsızlığı ve egemenliği vurgulandı.