Trump 4 ülkeyi hedef aldı: Kanada, Grönland Küba ve Meksika'yı "ABD toprağı" olarak gösterdi
ABD Başkanı Donald Trump, Kanada, Meksika, Grönland ve Küba'nın da aralarında bulunduğu bölgeleri ABD bayrağıyla kaplı gösteren bir haritayı sosyal medya hesabından paylaştı. Trump'ın paylaşımın ardından Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ülkesinin egemenliğini vurguladı.
ABD Başkanı Donald Trump, çevre ülkeleri de ABD bayrağıyla gösteren bir haritayı sosyal medya hesabından paylaştı.
Haritada ABD'nin yanı sıra Kanada, Meksika ve Grönland'ın büyük bölümlerinin Amerikan bayrağıyla kaplandığı görüldü.
HARİTADA ÇEVRE ÜLKELER DE YER ALDI
Paylaşılan görselde Meksika, Kanada ve Grönland'ın yanı sıra Küba ve bölgedeki başka alanlar da ABD bayrağının renkleriyle gösterildi. Farklı kaynaklar görselin kapsadığı bölgeleri farklı ayrıntılarla aktardı.
Söz konusu paylaşım, Trump'ın ABD'nin New Mexico eyaletinin adındaki "Mexico" ifadesini çıkararak yerine "America" yazıldığı bir başka görseli paylaşmasının ardından geldi.
MEKSİKA'DAN TRUMP'A YANIT
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Trump'ın harita paylaşımının ardından sosyal medya hesabından ülkesinin egemenliğine ilişkin mesaj verdi.
Sheinbaum, Meksika'nın herhangi bir yabancı ülkenin "kolonisi ya da himayesi" olmayacağını belirtti. Meksika liderinin açıklamasında ülkenin bağımsızlığı ve egemenliği vurgulandı.