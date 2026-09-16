Von der Leyen, önerinin yalnızca ekonomik değil, Avrupa'nın değişen küresel dengeler karşısında yeni ortaklıklar kurma stratejisinin parçası olduğunu söyledi.

"Kanada'nın Avrupa Birliği'nin ilk ortak üyesi olması için kapıyı açmak üzere sizinle çalışmak istiyorum."

Von der Leyen, Kanada'nın Avrupa Birliği'nin ilk "ortak üyesi" olması için kapının açılmasını istedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı 2026 Avrupa Birliği'nin Durumu konuşmasında, Kanada Başbakanı Mark Carney'nin de salonda bulunduğu sırada dikkat çeken bir öneri ortaya koydu.

Avrupa Birliği ile Kanada arasındaki ilişkiler, Washington-Ottawa hattında büyüyen ticaret geriliminin gölgesinde yeni bir aşamaya taşınıyor.

Kanada Başbakanı Mark Carney, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Strazburg'da Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı Avrupa Birliği'nin Durumu konuşmasına katılırken von der Leyen ile sohbet etti. (REUTERS)

WASHINGTON'LA TİCARET SAVAŞI KANADA'YI AVRUPA'YA YAKLAŞTIRDI

Brüksel'in teklifinin zamanlaması dikkat çekiyor.

Kanada ile ABD arasındaki ilişkiler, Trump yönetiminin uyguladığı tarifeler ve iki ülke arasındaki ticaret müzakerelerinin çökmesiyle son dönemde ciddi biçimde gerildi.

Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD ile ilişkilerde yaşanan dönüşüm karşısında ülkesinin ekonomik ortaklıklarını çeşitlendirme politikasını öne çıkardı. Ottawa, ABD dışındaki ticaretini önümüzdeki 10 yılda iki katına çıkarmayı hedefliyor.

Anadolu Ajansının aktardığına göre ABD'nin Kanada ürünlerine yönelik yeni tarifeler getirmesi ve Ottawa'nın buna karşılık vermesi, iki ülke arasındaki gerilimi daha da artırdı. Washington'ın yaklaşık 20 milyar dolarlık Kanada ürününe yüzde 50'ye varan gümrük vergileri uygulama kararı sonrasında Ottawa da karşı tarifeler açıklamıştı.

Bu tablo, Kanada'nın Avrupa ile ilişkilerini derinleştirme arayışını daha da önemli hale getirdi.

CARNEY: "AB ÜYESİ OLMAK İSTEMİYORUZ"

Ancak Ottawa'nın hedefi Avrupa Birliği'ne tam üyelik değil.

Başbakan Carney, Kanada'nın AB'ye katılmak istemediğini açıkça belirterek "benzersiz bir ittifak" aradıklarını söyledi.

Carney'nin yaklaşımına göre Kanada, Avrupa ile ekonomik, siyasi ve stratejik bağlarını güçlendirmek; ancak ülkenin bağımsızlığını ve karar alma mekanizmalarını korumak istiyor. Anadolu Ajansına göre "ortak üye" ifadesi de Kanada'nın sunduğu kesinleşmiş bir model değil; değerlendirilen seçeneklerden biri.

Reuters da Carney'nin Avrupa ile daha yakın bir ilişki arayışını, Kanada'nın ABD'ye olan ekonomik bağımlılığını azaltma hedefiyle ilişkilendiriyor. Kanada, ABD dışındaki ticaretini önümüzdeki on yılda iki katına çıkarmayı hedefliyor.