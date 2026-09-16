AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Kanada’nın Avrupa Birliği’nin ilk “ortak üyesi” olması için kapının açılmasını önerdi
ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle ticaret gerilimi yaşayan Kanada, ekonomik ve stratejik ortaklıklarını çeşitlendirmek için Avrupa'ya yönelirken Brüksel'den dikkat çeken bir teklif geldi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kanada'nın AB'nin ilk “ortak üyesi” olması için kapının açılmasını önerdi.
Avrupa Birliği ile Kanada arasındaki ilişkiler, Washington-Ottawa hattında büyüyen ticaret geriliminin gölgesinde yeni bir aşamaya taşınıyor.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı 2026 Avrupa Birliği'nin Durumu konuşmasında, Kanada Başbakanı Mark Carney'nin de salonda bulunduğu sırada dikkat çeken bir öneri ortaya koydu.
Von der Leyen, Kanada'nın Avrupa Birliği'nin ilk "ortak üyesi" olması için kapının açılmasını istedi.
"Kanada'nın Avrupa Birliği'nin ilk ortak üyesi olması için kapıyı açmak üzere sizinle çalışmak istiyorum."
Von der Leyen, önerinin yalnızca ekonomik değil, Avrupa'nın değişen küresel dengeler karşısında yeni ortaklıklar kurma stratejisinin parçası olduğunu söyledi.
WASHINGTON'LA TİCARET SAVAŞI KANADA'YI AVRUPA'YA YAKLAŞTIRDI
Brüksel'in teklifinin zamanlaması dikkat çekiyor.
Kanada ile ABD arasındaki ilişkiler, Trump yönetiminin uyguladığı tarifeler ve iki ülke arasındaki ticaret müzakerelerinin çökmesiyle son dönemde ciddi biçimde gerildi.
Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD ile ilişkilerde yaşanan dönüşüm karşısında ülkesinin ekonomik ortaklıklarını çeşitlendirme politikasını öne çıkardı. Ottawa, ABD dışındaki ticaretini önümüzdeki 10 yılda iki katına çıkarmayı hedefliyor.
Anadolu Ajansının aktardığına göre ABD'nin Kanada ürünlerine yönelik yeni tarifeler getirmesi ve Ottawa'nın buna karşılık vermesi, iki ülke arasındaki gerilimi daha da artırdı. Washington'ın yaklaşık 20 milyar dolarlık Kanada ürününe yüzde 50'ye varan gümrük vergileri uygulama kararı sonrasında Ottawa da karşı tarifeler açıklamıştı.
Bu tablo, Kanada'nın Avrupa ile ilişkilerini derinleştirme arayışını daha da önemli hale getirdi.
CARNEY: "AB ÜYESİ OLMAK İSTEMİYORUZ"
Ancak Ottawa'nın hedefi Avrupa Birliği'ne tam üyelik değil.
Başbakan Carney, Kanada'nın AB'ye katılmak istemediğini açıkça belirterek "benzersiz bir ittifak" aradıklarını söyledi.
Carney'nin yaklaşımına göre Kanada, Avrupa ile ekonomik, siyasi ve stratejik bağlarını güçlendirmek; ancak ülkenin bağımsızlığını ve karar alma mekanizmalarını korumak istiyor. Anadolu Ajansına göre "ortak üye" ifadesi de Kanada'nın sunduğu kesinleşmiş bir model değil; değerlendirilen seçeneklerden biri.
Reuters da Carney'nin Avrupa ile daha yakın bir ilişki arayışını, Kanada'nın ABD'ye olan ekonomik bağımlılığını azaltma hedefiyle ilişkilendiriyor. Kanada, ABD dışındaki ticaretini önümüzdeki on yılda iki katına çıkarmayı hedefliyor.
AVRUPA'DAN TRUMP'A KARŞI YENİ DENGE ARAYIŞI
Von der Leyen'in açıklaması da bu nedenle yalnızca Kanada'ya yönelik ekonomik bir teklif olarak görülmüyor.
AB Komisyonu Başkanı, Avrupa'nın Rusya, Çin ve ABD ile yaşanan jeopolitik ve ekonomik rekabet ortamında yeni ve güvenilir ortaklıklara ihtiyaç duyduğunu söyledi.
Von der Leyen, Kanada ile Avrupa'nın Ukrayna, savunma, kritik ham maddeler, tedarik zincirleri, yapay zeka ve iklim değişikliği gibi konularda benzer yaklaşımlara sahip olduğunu belirtti.
Reuters, AB'nin bir yandan Rusya'nın Ukrayna savaşı nedeniyle güvenlik baskısıyla karşı karşıya olduğunu, diğer yandan Trump yönetiminin ticaret politikaları ve Çin'le rekabet nedeniyle yeni ortaklık arayışına girdiğini aktarıyor.
Von der Leyen ise özellikle şu mesajı verdi:
"Bu ortaklık başka birine karşı değil, ortak gücümüz için."
Dolayısıyla Brüksel, Kanada ile yakınlaşmayı resmi olarak ABD karşıtı bir ittifak şeklinde tanımlamıyor.
KANADA'NIN ABD'YE EKONOMİK BAĞIMLILIĞI AZALTILACAK
Kanada'nın Avrupa'ya yönelmesinin arkasında önemli bir ekonomik gerçek bulunuyor.
Kanada ihracatının yaklaşık yüzde 70'i ABD'ye gidiyor. Carney yönetimi, Washington'a olan bu bağımlılığı azaltmak için Avrupa ve diğer pazarlarla ticareti büyütmeyi hedefliyor.
Carney'nin hükümeti, ABD ile yaşanan son gerilimin ardından ticaret ortaklarını çeşitlendirmeyi temel ekonomik stratejilerinden biri haline getirdi.
Kanada Başbakanı, ABD ile ilişkilerin artık eskisi gibi olmayacağını belirterek ülkesinin ekonomik bağımsızlığını güçlendirmesi gerektiğini savundu.