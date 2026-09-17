ABD'li yetkililerin, Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz kıyısında önemli bir bölgeyi ele geçirmesinden günler sonra Umman'da Husi temsilcileriyle gizli bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü. Reuters'a konuşan 5 kaynak, ABD ve Husiler arasındaki görüşmenin hafta sonu Maskat'taki ABD Büyükelçiliğinde yapıldığını bildirdi.

Reuters'a konuşan ve konu hakkında bilgi sahibi 5 kaynak, ABD'li yetkililerin hafta sonu Umman'ın başkenti Maskat'ta İran destekli Husilerin temsilcileriyle görüştüğünü söyledi.

Kaynaklardan 3'ü, kamuoyuna açıklanmayan görüşmenin Maskat'taki ABD Büyükelçiliğinde gerçekleştirildiğini belirtti. İki kaynak ise bölgesel arabuluculuk rolüyle öne çıkan Umman yönetiminin görüşmenin organize edilmesine yardımcı olduğunu aktardı.

ABD "TERÖR ÖRGÜTÜ" İLAN ETMİŞTİ, TEMAS KURULDU

Trump yönetimi, Mart 2025'te Husileri "yabancı terör örgütü" olarak tanımlamış ve grupla bağlantılı desteği suç kapsamına almıştı.

Buna rağmen Washington ile Husiler arasında daha önce de doğrudan temaslar gerçekleşmişti. ABD, Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırıları durdurmak amacıyla Husilere yaklaşık iki ay boyunca operasyon düzenlemiş, taraflar Mayıs 2025'te ateşkes konusunda anlaşmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da cumartesi günü yaptığı açıklamada, Husilerin yönetimi arayarak ABD'den Yemen savaşının dışında kalmasını istediğini söylemişti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise pazartesi günü Washington'ın Husilerle doğrudan temas halinde olduğunu doğrulamış, ancak görüşmelere ilişkin ayrıntı vermemişti.

HUSİLERDEN ABD'YE "GEMİLERE SALDIRMAYACAĞIZ" MESAJI

Reuters'a konuşan iki kaynak, görüşmenin pazar günü gerçekleştiğini ve Husi heyetinin ABD'li yetkililere önemli mesajlar verdiğini aktardı.

Buna göre Husiler, Amerikan gemilerine saldırma niyetlerinin olmadığını ve 2025'te ABD ile varılan ateşkese bağlı olduklarını söyledi.

Yemenli kaynaklardan biri, Husi temsilcilerinin İsrail gemilerine veya ticari gemilere de saldırmayacaklarını, ancak Suudi Arabistan'a ait gemilerin istisna olduğunu belirttiğini aktardı.

ABD tarafının ise görüşmede büyükelçilik personeli tarafından temsil edildiği ifade edildi.

MASA'DA KİMLER VARDI?

Kaynaklardan biri, Husi heyetinde Maskat'ta bulunan ve ABD yaptırımları altında olan üst düzey Husi yetkilisi Muhammed Abdusselam'ın yer aldığını söyledi.

Bir başka kaynak da Abdusselam'ın yanı sıra üst düzey Husi yetkililerinden Abdülmelik el-Aciri'nin görüşmeye katıldığını doğruladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Reuters'ın görüşmeye ilişkin sorularına, "Bildirilen bu özel görüşme hakkında yorum yapmıyoruz." yanıtını verdi.

Sözcü ayrıca Kızıldeniz'de seyrüsefer özgürlüğünün korunması ve Orta Doğu'dan terörün ihraç edilmesinin önlenmesinin ABD'nin temel çıkarları arasında bulunduğunu belirtti.

Umman'ın Washington Büyükelçiliği ile Husi yetkilisi Abdusselam ise Reuters'ın yorum taleplerine yanıt vermedi.

HUSİLER KIZILDENİZ KIYISINDA İLERLİYOR

Görüşmenin, Husilerin Yemen'deki askeri ilerleyişinin hız kazandığı bir dönemde gerçekleştiği belirtildi.

Husiler geçen hafta Yemen'in Kızıldeniz kıyılarının tamamında fiili kontrol sağladı. Bu bölgeler arasında tarihi Moha Limanı ile Kızıldeniz'in girişindeki Babülmendep Boğazı'nda bulunan Perim Adası da yer alıyor.

Yemen'in başkentini 2014'te ele geçiren Husiler, 10 yılı aşkın süredir Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleriyle çatışıyor.

YEMEN'DE ATEŞKES BOZULDU, ÇATIŞMALAR YENİDEN BAŞLADI

Yemen'deki savaş, son yıllarda sağlanan ateşkesle büyük ölçüde sakinleşmişti. Ancak Husilerin Suudi Arabistan'a ait gemilere yönelik Kızıldeniz'deki ablukayı yeniden ilan etmesiyle temmuz ayında çatışmalar tekrar başladı.

Husiler, bu adımı Suudi Arabistan'ın Yemen limanlarına uyguladığı ablukaya karşılık olarak attıklarını açıkladı.

Husilerin hızlı ilerleyişi Riyad'ı da harekete geçirdi.

Suudi Arabistan'ın fiili yöneticisi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın geçen hafta Trump'ı arayarak ABD'den askeri destek istediği bildirildi.

Ancak Reuters, Washington'ın Riyad'a ABD'nin çatışmaya doğrudan müdahil olmayacağını bildirdiğini daha önce duyurmuştu.

ABD ile Husiler arasında gerçekleştiği iddia edilen son görüşme ise Washington'ın Yemen'deki çatışmalar karşısında izlediği politikanın yeniden gündeme gelmesine neden oldu.