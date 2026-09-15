Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'ın ABD'deki "Loop Tour" turnesinde Macklemore krizi yaşandı. Filistin'e verdiği destek ve soykırımcı İsrail'e yönelik açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen ABD'li rapçi Macklemore’un, turnenin kalan konserlerinde sahne almayacağı açıklandı. Kararın ardından Macklemore'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Turnenin organizatörü Messina Touring Group, ABD'deki bazı konser mekanlarının, Macklemore'un sahne alacağı etkinliklere izin vermeyecekleri bilgisini öne sürerek mağduriyet oluşturmaya çalıştı. Şirket açıklamasında, "İlgili taraflarla yapılan görüşmelerin ardından Macklemore, kalan ön grup konserlerinde sahne almayacak." ifadelerini kullandı. MACKLEMORE'DAN İLK TEPKİ: MAĞDUR BEN DEĞİLİM: FİLİSTİN HALKI! Kararın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Macklemore, yaşananların mağdurunun kendisi olmadığını belirterek Filistin halkına dikkat çekti.

ABD'li rapçi Macklemore, 30 Ağustos 2026'da Fransa'daki Goldencoast Rap Festivali'nde sahne aldı. (AFP) Ünlü rapçi ayrıca, turneden çıkarılmasının arkasında ABD'li Amerikan futbolu devi New England Patriots'ın sahibi Robert Kraft'ın bulunduğunu öne sürdü. Macklemore, Ed Sheeran'ın Kraft'tan bir telefon almasının ardından kadrodan çıkarıldığını iddia etti. "TARAF OLMAK SİZE PAHALIYA MAL OLABİLİR, BU GERÇEKLEŞTİRDİĞİM EN BAŞARILI TURNE" Macklemore, Filistin konusundaki tutumunun kariyerine etkilerine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Ünlü rapçi, "Taraf olmak size pahalıya mal olabilir. Para, marka anlaşmaları, sponsorluklar, festivaller, özel gösteriler, ilişkiler ve erişim... Bunların hepsini kaybettim ancak "Özgür Filistin" sözü bana sahneye mal olsa da, gündemi tekrar Filistin'e çevirdiyse, bu gerçekleştirdiğim en başarılı turne olmuş demektir" dedi.