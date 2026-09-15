Filistin desteği nedeniyle ABD'deki Loop Tour turnesinden çıkarılan Macklemore, Ed Sheeran'ın kalan konserlerinde sahne alamayacak
Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'ın ABD'deki "Loop Tour" turnesinde Macklemore krizi yaşandı. Filistin'e verdiği destek ve soykırımcı İsrail'e yönelik açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen ABD'li rapçi Macklemore’un, turnenin kalan konserlerinde sahne almayacağı açıklandı. Kararın ardından Macklemore'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.
Turnenin organizatörü Messina Touring Group, ABD'deki bazı konser mekanlarının, Macklemore'un sahne alacağı etkinliklere izin vermeyecekleri bilgisini öne sürerek mağduriyet oluşturmaya çalıştı.
Şirket açıklamasında, "İlgili taraflarla yapılan görüşmelerin ardından Macklemore, kalan ön grup konserlerinde sahne almayacak." ifadelerini kullandı.
MACKLEMORE'DAN İLK TEPKİ: MAĞDUR BEN DEĞİLİM: FİLİSTİN HALKI!
Kararın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Macklemore, yaşananların mağdurunun kendisi olmadığını belirterek Filistin halkına dikkat çekti.
Ünlü rapçi ayrıca, turneden çıkarılmasının arkasında ABD'li Amerikan futbolu devi New England Patriots'ın sahibi Robert Kraft'ın bulunduğunu öne sürdü. Macklemore, Ed Sheeran'ın Kraft'tan bir telefon almasının ardından kadrodan çıkarıldığını iddia etti.
"TARAF OLMAK SİZE PAHALIYA MAL OLABİLİR, BU GERÇEKLEŞTİRDİĞİM EN BAŞARILI TURNE"
Macklemore, Filistin konusundaki tutumunun kariyerine etkilerine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.
Ünlü rapçi, "Taraf olmak size pahalıya mal olabilir. Para, marka anlaşmaları, sponsorluklar, festivaller, özel gösteriler, ilişkiler ve erişim... Bunların hepsini kaybettim ancak "Özgür Filistin" sözü bana sahneye mal olsa da, gündemi tekrar Filistin'e çevirdiyse, bu gerçekleştirdiğim en başarılı turne olmuş demektir" dedi.
"ANTİSEMİTİZM GERÇEKTİR"
Macklemore daha önce siyonist kesimler tarafından antisemitik olarak eleştirilmişti.
Açıklamasında "Antisemitizm gerçektir" diyen rapçi, İsrail ve siyonizme yönelik eleştirilerin Yahudi halkına duyulan nefretle bir tutulmaması gerektiğini savunarak çarpıtmalara ve manipülasyonlara mahal vermeden sadece katliamın karşısında durduğunu net bir şekilde gösterdi.
IAC'DEN MACKLEMORE'A TEPKİ
Siyonist İsrail-Amerikan Konseyi (IAC), Macklemore'un turne kadrosundan çıkarılması sonrası yaptığı açıklamada Ed Sheeran ve şirketinin verdiği kararı savundu.
IAC, "İfade özgürlüğü, sorumluluktan muaf olmak anlamına gelmez. Bir konser sahnesi, İsrail karşıtı ve antisemitik propaganda için bir platform değildir" açıklamasında bulundu.
AMERİKAN-İSLAM İLİŞKİLERİ KONSEYİN'DEN TEPKİ: MACKLEMORE CESUR VE AHLAKİ BİR DURUŞ SERGİLİYOR
Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) ise Macklemore'un kadrodan çıkarılmasına sert tepki göstererek Ed Sheeran ve turnenin organizatörlerine karardan geri dönme çağrısı yaptı.
CAIR Başkan Yardımcısı Edward Ahmed Mitchell, organizatörlerin bebek katillerinin baskılarına boyun eğmek yerine hukuki seçenekleri değerlendirmesi ya da turneyi yeniden planlaması gerektiğini belirtti.
Mitchell, "Macklemore cesur ve ahlaki bir duruş sergiliyor; Sayın Sheeran da cesurca onun yanında durmalıdır" ifadelerini kullandı.
CAIR ayrıca yaşananları "ifade özgürlüğüne yönelik bir saldırı" olarak nitelendirerek sorumlu şirketlerden hesap sorulması gerektiğini savundu.