Olay, İsrailli yerleşimciler ile İsrail güçlerinin köye girdiği bir operasyon sırasında meydana geldi. İsrail işgal güçleri, askerlerinin taş atıldığı bir olay sırasında ateş açtığını açıklarken, Filistinli yetkililer ve yerel kaynaklar olayın bölgede son dönemde artan yerleşimci şiddeti bağlamında yaşandığını belirtti.

KUSRA'DA MASKELİ YERLEŞİMCİLER EVLERE SALDIRDI Şiddetin son dönemdeki merkezlerinden biri de Nablus yakınlarındaki Kusra köyü oldu. Reuters'ın 29 Ağustos tarihli haberine göre onlarca maskeli İsrailli yerleşimci, Filistinlilerin bulunduğu bir eve taşlarla saldırdı. Evde bulunan yedi Filistinli mahsur kaldı. Görgü tanıklarına göre İsrail askerleri olay yerindeyken eve göz yaşartıcı gaz atıldı ve evde bulunan Filistinliler gözaltına alındı. Habere göre saldırıya karışan yerleşimcilerden gözaltına alınan olmadı. Ev sahibi Luay Bayruti ise kendisi ve diğer kişilerin kelepçelendiğini, gözlerinin bağlandığını ve darbedildiğini söyledi.

SALDIRILAR EVLERLE SINIRLI DEĞİL BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi OCHA'nın 14 Ağustos tarihli raporuna göre yalnızca incelenen dönemde yerleşimcilerin karıştığı 38 saldırı, Filistinlilerin yaralanmasına, mallarının zarar görmesine veya her ikisine birden yol açtı. Saldırılar evleri, araçları, tarım arazilerini, su ve elektrik altyapısını ve Filistinlilerin geçim kaynaklarını hedef aldı. Masafer Yatta'daki Tuba topluluğunda yaklaşık 30 yerleşimcinin evlere taş ve yanıcı maddelerle saldırdığı olayda beş Filistinli, aralarında iki kız çocuğunun da bulunduğu kişiler yaralandı. Üç ev ateşe verildi ve 14'ü çocuk 23 kişi yerinden edildi. Saldırıda topluluğun güneş enerjisi sistemi de tahrip edildi ve yaklaşık 100 kişi elektriksiz kaldı.

BM VERİLERİ ALARM VERİYOR: YERLEŞİMCİ ŞİDDETİNDE BÜYÜK ARTIŞ OCHA'nın mayıs ayında yayımladığı verilere göre 2026'nın ilk aylarında yerleşimci saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı dikkat çekici biçimde arttı. 11 Mayıs itibarıyla 12 Filistinli, İsrailli yerleşimcilerin saldırılarında öldürüldü. Yılın ilk aylarında yerleşimci saldırılarında yaklaşık 490 Filistinli yaralandı. OCHA'ya göre bu, 2023 ve 2024 yıllarının her birinde kaydedilen yıllık yaralanma toplamlarına neredeyse eşit bir seviyeye ulaştı. Mart 2026'da yaklaşık 170 Filistinlinin yerleşimci saldırılarında yaralanması, OCHA'nın 2006'da sistematik kayıt tutmaya başlamasından bu yana tek bir ayda kaydedilen en yüksek rakamlardan biri oldu.