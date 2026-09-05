ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik İsrailli saldırıları terör ve suç eylemi olarak niteledi
ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere saldırılarının "terörizm" olduğunu belirtirken, bunu yapan İsraillilerin ise çok küçük bir azınlığı temsil ettiğini yineledi.
Tel Aviv yönetimine ve işgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine verdiği destekle bilinen ABD'nin İsrail Büyükelçisi Huckabee, Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Turmusaya beldesinde yaşayan ABD vatandaşı Filistinlileri ziyaret etti.
ABD vatandaşı Filistinlilerin Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları nedeniyle yaşadığı zorlukları dinleyen Büyükelçi, sonrasında burada basın açıklaması yaptı.
Huckabee, açıklamasında, "İnsanlar kendi evlerinde rahatsız edildiğinde, çocukların kendi bahçelerinde oynamaları engellendiğinde ve başkalarının davranışları, eylemleri ve tehditleri nedeniyle güvensiz veya tedirgin hissetmelerine yol açan bir ortam yaratılmaya çalışıldığında bu hukukta ya da başka herhangi bir şekilde her türlü tanıma göre terörizmdir." ifadelerini kullandı.
Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarını "terör ve suç eylemi" olarak tanımlayan Huckabee, bunu yapan İsraillilerin ise burada yaşanlara oranla çok küçük bir azınlığı temsil ettiğini savundu.
Huckabee, "ABD'nin mesajı, 'bu topluluklardaki insanların barış ve güvenlik içinde yaşama hakkına sahip olduğu ve İsrail hükümetinin bunu sağlama sorumluluğu bulunduğu' yönündedir ve böyle olmaya devam edecektir." dedi.