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ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik İsrailli saldırıları terör ve suç eylemi olarak niteledi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere saldırılarının "terörizm" olduğunu belirtirken, bunu yapan İsraillilerin ise çok küçük bir azınlığı temsil ettiğini yineledi.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik İsrailli saldırıları terör ve suç eylemi olarak niteledi 1

Tel Aviv yönetimine ve işgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine verdiği destekle bilinen ABD'nin İsrail Büyükelçisi Huckabee, Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Turmusaya beldesinde yaşayan ABD vatandaşı Filistinlileri ziyaret etti.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik İsrailli saldırıları terör ve suç eylemi olarak niteledi 2

ABD vatandaşı Filistinlilerin Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları nedeniyle yaşadığı zorlukları dinleyen Büyükelçi, sonrasında burada basın açıklaması yaptı.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik İsrailli saldırıları terör ve suç eylemi olarak niteledi 3

Huckabee, açıklamasında, "İnsanlar kendi evlerinde rahatsız edildiğinde, çocukların kendi bahçelerinde oynamaları engellendiğinde ve başkalarının davranışları, eylemleri ve tehditleri nedeniyle güvensiz veya tedirgin hissetmelerine yol açan bir ortam yaratılmaya çalışıldığında bu hukukta ya da başka herhangi bir şekilde her türlü tanıma göre terörizmdir." ifadelerini kullandı.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik İsrailli saldırıları terör ve suç eylemi olarak niteledi 4

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarını "terör ve suç eylemi" olarak tanımlayan Huckabee, bunu yapan İsraillilerin ise burada yaşanlara oranla çok küçük bir azınlığı temsil ettiğini savundu.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik İsrailli saldırıları terör ve suç eylemi olarak niteledi 5

Huckabee, "ABD'nin mesajı, 'bu topluluklardaki insanların barış ve güvenlik içinde yaşama hakkına sahip olduğu ve İsrail hükümetinin bunu sağlama sorumluluğu bulunduğu' yönündedir ve böyle olmaya devam edecektir." dedi.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik İsrailli saldırıları terör ve suç eylemi olarak niteledi 6

HUCKABEE, BATI ŞERİA'NIN "C BÖLGESİNDEKİ" YASA DIŞI YERLEŞİMLERİ SAVUNMUŞTU

The Jerusalem Post'a konuşan Huckabee, dün işgal altındaki Batı Şeria'nın "C Bölgesi'nde" gasbedilen Filistin toprakları üzerinde yasa dışı yerleşim birimleri inşa etme hakkı olduğunu iddia etmişti.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik İsrailli saldırıları terör ve suç eylemi olarak niteledi 7

Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillileri, "son derece barışçıl bir şekilde yaşayan ve çocuklarını iyi vatandaşlar olarak yetiştiren 500 bin İsrailli" olarak niteleyen Huckabee, Filistinlilere saldıranların İsraillilerin çoğunluğunu temsil etmediğini ileri sürmüştü.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik İsrailli saldırıları terör ve suç eylemi olarak niteledi 8

Dünya genelinde antisemitizmin artması nedeniyle daha fazla Yahudi'nin İsrail'e göç edeceği tahmininde bulunan Huckabee, yeni gelecek toplulukların bir bölümünün "Batı Şeria'ya yerleştirilmesinin mantıklı olduğunu" öne sürmüştü.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik İsrailli saldırıları terör ve suç eylemi olarak niteledi 9

BATI ŞERİA'DA NELER OLUYOR?

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli yerleşimcilerin Filistinli köylere yönelik saldırıları, İsrail ordusunun operasyonları, ev yıkımları ve yerleşimlerin genişletilmesiyle birlikte şiddet son dönemde yeniden tırmandı. Son günlerde yaşanan saldırılar, bölgedeki tabloyu yeniden uluslararası gündemin merkezine taşıdı.

Birleşmiş Milletler verileri, 2026'nın ilk aylarından itibaren yerleşimci saldırılarında ciddi bir artış yaşandığını ortaya koyarken, son günlerde Filistinli köylerine yönelik baskınlar ve saldırılarda yeni can kayıpları meydana geldi.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik İsrailli saldırıları terör ve suç eylemi olarak niteledi 10

İKİ FİLİSTİNLİ GENÇ ÖLDÜRÜLDÜ

Batı Şeria'nın Ramallah yakınlarındaki El-Muğayyir köyünde bu hafta yaşanan olaylarda 16 ve 19 yaşındaki iki Filistinli genç İsrail ateşi sonucu hayatını kaybetti.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik İsrailli saldırıları terör ve suç eylemi olarak niteledi 11

Olay, İsrailli yerleşimciler ile İsrail güçlerinin köye girdiği bir operasyon sırasında meydana geldi. İsrail işgal güçleri, askerlerinin taş atıldığı bir olay sırasında ateş açtığını açıklarken, Filistinli yetkililer ve yerel kaynaklar olayın bölgede son dönemde artan yerleşimci şiddeti bağlamında yaşandığını belirtti.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik İsrailli saldırıları terör ve suç eylemi olarak niteledi 12

KUSRA'DA MASKELİ YERLEŞİMCİLER EVLERE SALDIRDI

Şiddetin son dönemdeki merkezlerinden biri de Nablus yakınlarındaki Kusra köyü oldu.

Reuters'ın 29 Ağustos tarihli haberine göre onlarca maskeli İsrailli yerleşimci, Filistinlilerin bulunduğu bir eve taşlarla saldırdı. Evde bulunan yedi Filistinli mahsur kaldı.

Görgü tanıklarına göre İsrail askerleri olay yerindeyken eve göz yaşartıcı gaz atıldı ve evde bulunan Filistinliler gözaltına alındı. Habere göre saldırıya karışan yerleşimcilerden gözaltına alınan olmadı. Ev sahibi Luay Bayruti ise kendisi ve diğer kişilerin kelepçelendiğini, gözlerinin bağlandığını ve darbedildiğini söyledi.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik İsrailli saldırıları terör ve suç eylemi olarak niteledi 13

SALDIRILAR EVLERLE SINIRLI DEĞİL

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi OCHA'nın 14 Ağustos tarihli raporuna göre yalnızca incelenen dönemde yerleşimcilerin karıştığı 38 saldırı, Filistinlilerin yaralanmasına, mallarının zarar görmesine veya her ikisine birden yol açtı.

Saldırılar evleri, araçları, tarım arazilerini, su ve elektrik altyapısını ve Filistinlilerin geçim kaynaklarını hedef aldı.

Masafer Yatta'daki Tuba topluluğunda yaklaşık 30 yerleşimcinin evlere taş ve yanıcı maddelerle saldırdığı olayda beş Filistinli, aralarında iki kız çocuğunun da bulunduğu kişiler yaralandı. Üç ev ateşe verildi ve 14'ü çocuk 23 kişi yerinden edildi. Saldırıda topluluğun güneş enerjisi sistemi de tahrip edildi ve yaklaşık 100 kişi elektriksiz kaldı.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik İsrailli saldırıları terör ve suç eylemi olarak niteledi 14

BM VERİLERİ ALARM VERİYOR: YERLEŞİMCİ ŞİDDETİNDE BÜYÜK ARTIŞ

OCHA'nın mayıs ayında yayımladığı verilere göre 2026'nın ilk aylarında yerleşimci saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı dikkat çekici biçimde arttı.

11 Mayıs itibarıyla 12 Filistinli, İsrailli yerleşimcilerin saldırılarında öldürüldü. Yılın ilk aylarında yerleşimci saldırılarında yaklaşık 490 Filistinli yaralandı.

OCHA'ya göre bu, 2023 ve 2024 yıllarının her birinde kaydedilen yıllık yaralanma toplamlarına neredeyse eşit bir seviyeye ulaştı. Mart 2026'da yaklaşık 170 Filistinlinin yerleşimci saldırılarında yaralanması, OCHA'nın 2006'da sistematik kayıt tutmaya başlamasından bu yana tek bir ayda kaydedilen en yüksek rakamlardan biri oldu.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik İsrailli saldırıları terör ve suç eylemi olarak niteledi 15

EVLER YIKILIYOR, KÖYLER BOŞALIYOR

Batı Şeria'daki şiddet yalnızca silahlı saldırılarla sınırlı değil.

İsrail güçlerinin Filistinlilere ait yapı ve evleri yıkma operasyonları da sürüyor. OCHA'nın ağustos ayı raporuna göre yalnızca bir haftalık dönemde gerçekleştirilen yıkımlar nedeniyle 22 kişi yerinden edildi, 100'den fazla kişi ise doğrudan etkilendi.

BM verileri ayrıca Batı Şeria'da yıkım kararları nedeniyle eğitim faaliyetleri de risk altında olan çok sayıda Filistin okulunun bulunduğunu gösteriyor.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik İsrailli saldırıları terör ve suç eylemi olarak niteledi 16

2026'NIN TABLOSU: ŞİDDET, YERLEŞİM VE TOPRAK BASKISI

Batı Şeria'daki gelişmelerin arka planında, İsrail yerleşimlerinin genişletilmesi ve yerleşimci saldırılarındaki artış bulunuyor.

Yerleşimcilerin Filistinli köylere yönelik saldırıları sürerken, birçok bölgede Filistinlilerin tarım arazilerine ve günlük yaşam alanlarına erişimi de daha zor hâle geliyor.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik İsrailli saldırıları terör ve suç eylemi olarak niteledi 17

İnsan hakları örgütleri ve uluslararası kuruluşlar, özellikle Filistinli Bedevi ve hayvancılıkla geçinen toplulukların yerlerinden edilmesine ilişkin ciddi uyarılarda bulunuyor. Uluslararası Af Örgütü, haziran ayında yayımladığı kapsamlı değerlendirmede İsrail'in Batı Şeria'daki bazı topluluklara yönelik uygulamalarını zorla yerinden etmeyle ilişkilendiren ağır suçlamalarda bulundu.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik İsrailli saldırıları terör ve suç eylemi olarak niteledi 18

BUGÜN GÖZLER TURMUS AYYA'DA

Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetinin ulaştığı boyut, bugün ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin Filistinli Turmus Ayya kasabasına gerçekleştirdiği ziyaretle de yeniden gündeme geldi.

Reuters'a göre Huckabee, bölgede yaşayanlarla ve İsrailli yerleşimciler tarafından öldürülen ABD vatandaşlarının aileleriyle görüştü.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik İsrailli saldırıları terör ve suç eylemi olarak niteledi 19

Kasaba sakinleri, yakınlardaki yerleşimlerden gelen saldırı ve tacizlerin sıklaştığını belirterek koruma çağrısında bulundu. Huckabee ise geçmişte yerleşimci saldırılarının bazılarını açıkça kınamış ve saldırganların cezalandırılması gerektiğini söylemişti.

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