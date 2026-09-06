Oscar ödüllü İspanyol aktör Javier Bardem, Filistin konusunda sergilediği kararlı duruşu bir kez daha gözler önüne serdi. İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılar ve bölgede yaşanan insani kriz karşısında sık sık sesini yükselten ünlü oyuncu, bu kez küresel bir spor giyim devinin reklam stratejisine sert tepki gösterdi.

Adidas'ın yeni reklam kampanyasında eski bir İsrail askerine yer vermesi, uluslararası kamuoyunda geniş çaplı tepkilere yol açtı. İsrail ordusunda geçmişte görev almış bir ismin ticari bir projede öne çıkarılmasını kabul edilemez bulan aktör Javier Bardem, bu duruma sessiz kalmadı. Usta oyuncu, markanın bu tercihini açıkça eleştirerek küresel düzeyde bir boykot çağrısında bulundu.

FİLİSTİN'E DESTEĞİYLE TANINIYOR

Filistin halkının yaşadığı insani dramı her fırsatta dile getiren ve uluslararası platformlarda barış çağrıları yapan Javier Bardem'in bu çıkışı, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. Sabah Gazetesi'nin haberine göre pek çok kullanıcı ve sivil toplum temsilcisi, ünlü aktörün boykot çağrısına destek vererek tepkilerini dile getirdi.

GÖZLER MARKANIN ATACAĞI ADIMDA

Sinema dünyasındaki başarısının yanı sıra insan hakları konusundaki hassasiyetiyle de tanınan Javier Bardem'in bu hamlesi, ilgili markayı uluslararası alanda zor bir durumda bıraktı. Tüketicilerin ve kamuoyunun artan tepkileri karşısında söz konusu şirketin kampanyaya ilişkin nasıl bir adım atacağı merakla takip ediliyor.