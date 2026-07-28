Pep Guardiola'dan dünyaya insanlık dersi! Filistinli çocukları bağrına bastı!

Katil İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırıma karşı Filistin'e verdiği destekle bilinen Pep Guardiola, İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi'nde anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Rialp köyündeki tesislerde düzenlenen "Pep Summer Camp" kapsamında 6 ila 15 yaş arasındaki 31 Filistinli çocuğu ağırlayan Guardiola, yaklaşık 20 gün süren kampta savaşın ve soykırımın izlerini taşıyan çocuklarla yakından ilgilendi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İspanyol teknik adamın çocuklara gösterdiği yakın ilgi, moral desteği ve sevgi dolu yaklaşımı büyük takdir topladı.

İSRAİL LOBİSİNİN TEHDİTLERİNE TOKAT GİBİ CEVAP VERMİŞTİ

Gazze'deki katliamları her fırsatta kınayan Pep Guardiola, bu insani duruşu nedeniyle bazı İsrail lobilerinin açık hedefi haline gelmişti. Ancak tecrübeli teknik adam, yapılan tüm baskı ve tehditlere rağmen geri adım atmamış, mazlumların sesi olmayı sürdürmüştü.

Guardiola, Filistin'de yaşanan katliamı eleştirdiği için kendisine yönelik tehditler savuran Manchester Yahudi Temsilciler Konseyi'ne karşı, "Ben tarafsız değilim, ben Filistinliyim." ifadelerini kullanarak tarihe geçen bir duruş sergilemişti.

BASKILARA BOYUN EĞMEDİ, İNSANLIK ONURUNU SAVUNDU

Filistin davasına verdiği destekle milyonların takdirini kazanan Guardiola, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına sessiz kalmamış, insanlık onurunu her şeyin üstünde tutmuştu. İspanyol teknik adam, maruz kaldığı açık tehditlere rağmen baskılara boyun eğmemiş, Filistinli çocuklara sahip çıkmayı sürdüreceğini göstermişti.