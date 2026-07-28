Pep Guardiola'dan dünyaya insanlık dersi! Filistinli çocukları bağrına bastı!
Dünyaca ünlü teknik direktör Pep Guardiola, katil İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırıma karşı insanlık onurunu savunan duruşuyla bir kez daha takdir topladı. Başarılı teknik adam, düzenlediği yaz kampında kapılarını Filistinli çocuklara açarak onlara moral verdi.
Katil İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırıma karşı Filistin'e verdiği destekle bilinen Pep Guardiola, İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi'nde anlamlı bir etkinliğe imza attı.
Rialp köyündeki tesislerde düzenlenen "Pep Summer Camp" kapsamında 6 ila 15 yaş arasındaki 31 Filistinli çocuğu ağırlayan Guardiola, yaklaşık 20 gün süren kampta savaşın ve soykırımın izlerini taşıyan çocuklarla yakından ilgilendi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İspanyol teknik adamın çocuklara gösterdiği yakın ilgi, moral desteği ve sevgi dolu yaklaşımı büyük takdir topladı.
İSRAİL LOBİSİNİN TEHDİTLERİNE TOKAT GİBİ CEVAP VERMİŞTİ
Gazze'deki katliamları her fırsatta kınayan Pep Guardiola, bu insani duruşu nedeniyle bazı İsrail lobilerinin açık hedefi haline gelmişti. Ancak tecrübeli teknik adam, yapılan tüm baskı ve tehditlere rağmen geri adım atmamış, mazlumların sesi olmayı sürdürmüştü.
Guardiola, Filistin'de yaşanan katliamı eleştirdiği için kendisine yönelik tehditler savuran Manchester Yahudi Temsilciler Konseyi'ne karşı, "Ben tarafsız değilim, ben Filistinliyim." ifadelerini kullanarak tarihe geçen bir duruş sergilemişti.
BASKILARA BOYUN EĞMEDİ, İNSANLIK ONURUNU SAVUNDU
Filistin davasına verdiği destekle milyonların takdirini kazanan Guardiola, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına sessiz kalmamış, insanlık onurunu her şeyin üstünde tutmuştu. İspanyol teknik adam, maruz kaldığı açık tehditlere rağmen baskılara boyun eğmemiş, Filistinli çocuklara sahip çıkmayı sürdüreceğini göstermişti.
FİLİSTİN BAYRAĞI AÇAN YAMAL'A DESTEK VERMİŞTİ
İsrail'in Gazze'deki katliamlarını her fırsatta kınayan ve Filistinlilere verdiği destekle öne çıkan teknik direktör Pep Guardiola, Barcelona'nın şampiyonluk kutlamalarında Lamine Yamal'ın Filistin bayrağı açmasını eleştirenlere tokat gibi bir yanıt vermişti.
Guardiola, "Eğer eşini ve çocuklarını oradakiler gibi (Gazze) evlerin enkazı altında bulsaydın ne yapardın? Buraya gelip bir futbolcu hakkında mı konuşurdun? Tabii ki hayır! Futbolcular milyonlarca insan tarafından takip edilen rol modellerdir ve gerektiğinde fikirlerini söylemelidirler." ifadelerini kullanmıştı.
Genç oyuncunun sergilediği tavrın tüm dünyanın gündeminde yer aldığını belirten deneyimli teknik adam, "Lamine'in bu duruşu, onun gurur duyması gereken bir şeydir. O artık sadece bir yetenek değil, bir karakter olarak dünyanın konuştuğu bir isim haline geldi." sözleriyle Yamal'a desteğini göstermişti.