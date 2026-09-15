Almanya'da siyaset sahnesi, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin her geçen gün artan oy oranlarıyla sarsılıyor. Ülkede adeta geçmişin karanlık günlerini hatırlatan bu yükseliş, hem Alman siyasetinde hem de Avrupa'da büyük bir paniğe neden oldu. Eski Doğu Almanya eyaletlerindeki halkın memnuniyetsizliğini arkasına alan parti, göçmen ve İslam karşıtı sert politikalarıyla dikkat çekiyor. Almanya'daki bu kritik siyasi tabloyu ve aşırı sağcı partinin perde arkasındaki asıl hedeflerini A Haber Dış Haberler Editörü Alp Miraç Direk detaylarıyla aktardı.

Almanya'da her geçen gün güçlenen aşırı sağcı siyasetin ülkedeki etkilerini değerlendiren A Haber Dış Haberler Editörü Alp Miraç Direk, "Almanya'nın en büyük korkulu rüyası dersek aklınıza ilk ne gelir? Geçmişte Nazi Almanyası'ydı, bugün ise AfD. Peki nasıl oluyor da aşırı sağcı parti AfD, oy oranını her geçen gün artırıyor?" sözleriyle ülkedeki siyasi gerilimin boyutlarına dikkat çekti.

AfD'nin ezber bozan yükselişine değinen Direk, "Biz Almanya'nın her zaman Hitler dönemini kara bir leke olarak gördüğünü düşündük. Sonra AfD diye bir parti çıktı, ezber bozdu. Saksonya-Anhalt eyaletinde bir seçim yapıldı geçenlerde, aşırı sağcılar oy oranını iki kat artırdı. Yüzde 43.8 ile sandıktan ayrıldı." ifadelerini kullandı. Bu sonucun eyalet tarihinde daha önce hiçbir partinin alamadığı bir oy oranı olduğuna vurgu yapan Direk, "Daha da şaşırtıcı olan bu sonuç eyalet tarihinde daha önce hiçbir partinin alamadığı bir zaferdi. Almanya şok oldu, dahası panikledi. Almanya AfD'yi tehdit olarak görüyor demiştik. Tek sebep ise aşırı sağcı olmaları. Buna rağmen ulusal düzeyde yüzde 28 oyları var. Aşırıcı olmasalar koalisyon hükümetini kendi kendilerine kurabilirler. Ancak merkez partileri, yangın duvarı olarak bilinen bir politika uyguluyor. Bu nedenle aşırı sağcı partiyle ortaklık kurmuyor, bu da onların iktidara gelmesini engelliyor." sözleriyle mevcut siyasi tabloyu özetledi.

DOĞU ALMANYA'NIN ÖFKESİNİ OYA ÇEVİRDİLER

Partinin nasıl bu kadar popülerleştiğine dair çarpıcı analizlerde bulunan Direk, "Peki aşırı sağ Almanya için bu kadar korkunçsa nasıl popüler oldular? AfD ilk kurulduğunda bir tepki partisiydi. Oy verenler hükümete ders vermek için bu yolu seçerdi. Ancak onlar bunu iyi kullandı, ciddi bir kitle elde etti. Özellikle de eski Doğu Almanya eyaletlerinde." şeklinde konuştu.

Bu bölgelerdeki sosyolojik ve ekonomik krize dikkat çeken Direk, "Çünkü bu eyaletler kendilerini biraz dışlanmış hissediyor. Batıya göre düşük maaş, yetersiz sanayileşme bu bölgede hakim. Yani dar gelirli nüfus fazla. Hatta AfD'nin 'Doğunun özgür ve gururlu insanları' diye bir sloganı da var. Bu da halkta karşılık buluyor. Sosyal medyayı da çok iyi kullanan AfD, gençlere ulaşarak oy oranını artırıyor." ifadelerine yer verdi.

RUS GAZINA DESTEK, AMERİKAN SİLAHLARINA VETO

AfD'nin dış politika vizyonunu ve Avrupa Birliği'ne bakışını da ele alan Direk, "Ayrıca NATO ve Brüksel temelli bir politikayı değil, Alman çıkarlarına uygun dış siyaseti savunuyorlar. Burada Rusya kritik. Savaşla birlikte artan enerji maliyetleri en çok dar gelirli Almanları vurdu. Yani Doğu eyaletlerini. Sonuçta Almanya için gaz yoksa üretim de yok, iş de yok. Rusya ise ucuz doğal gaz demek. AfD bu nedenle vanaların tekrar açılmasını istiyor." diyerek partinin enerji stratejisini gözler önüne serdi.

Partinin göçmen ve dış ilişkiler politikası nedeniyle izole edildiğini de belirten Direk, "Bu oy oranına rağmen AfD Almanya'da izole bir parti. Başlıca sebebi dediğimiz gibi ırkçı politikaları. Özellikle ciddi bir göçmen nüfus barındıran Almanya'da pek sevilmemesi normal. Geçmişte benzer senaryolar yaşayan Almanya için göçmen karşıtı politikalar kabus anlamına geliyor. ABD ve Avrupa Birliği ülkeleriyle de pek anlaşamıyor AfD. Rusya'ya yaptırımların kaldırılmasını istemesi ABD'nin tepkisine neden oluyor. Mevcut AB yapısına da karşılar. Bir diğer mevzu da ABD ilişkileri. Almanya ile Washington çıkarlarının uymadığını savunuyorlar. Amerikan silahlarının Alman topraklarında bulunmasını istemiyorlar." sözleriyle aktardı.

HEDEFLERİ İSLAM KARŞITI

Partinin Müslüman nüfusa yönelik tutumunu ve gizli hedeflerini de detaylandıran Direk, "AfD'nin Müslüman nüfusa karşı yaklaşımı ise seçim söylemlerine bakıldığında ılıman bir hava veriyor ancak gerçekler aksi yönde. Cami inşasına ve işletilmesine karşılar. İslami kuruluşların yabancı devletlerce finanse edilmesini istemiyorlar. Minare inşasına ve ezanın açıktan okunmasının da yasaklanmasını savunuyorlar. Başörtüsüne de karşı olduklarını söylersek şaşırmazsınız muhtemelen." diyerek AfD'nin sert İslam karşıtı adımlarını sıraladı. Son olarak partinin Almanya tarihindeki acı hatıralarla olan bağına vurgu yapan Direk, "Tüm bu sert politikalar nedeniyle alternatif partisi AfD, Almanlar için tarihi travmaların mezarından çıkması anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.