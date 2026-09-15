Pentagon'un resmi denetçisi, 28 Şubat-30 Haziran dönemini kapsayan özel raporda İran saldırılarının Orta Doğu'daki ABD üsleri ve diplomatik tesislerinde ağır hasar yarattığını yazdı. Bahreyn'deki ABD Donanması'nın bölgesel merkezi imha edildi; saldırılara karşı kullanılan mühimmat bazı kritik füze stoklarını azalttı, kimini de tüketti.

Rapora göre İran, Kuveyt, Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Irak, Umman ve Ürdün'deki ABD üslerini hedef aldı. Saldırılar sonucunda çok sayıda bina ve yapının hasar gördüğü, bazı yapıların ise tamamen imha edildiği kaydedildi.

FÜZE STOKLARI AZALDI

Raporda, saldırılara karşı kullanılan mühimmat nedeniyle ABD'nin bazı kritik füze ve mühimmat stoklarının önemli ölçüde azaldığı, bazılarının ise tükendiği bildirildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) saldırıların ardından personel, askeri varlıklar ve depolama tesislerinin bir bölümünü farklı noktalara taşıdığı aktarıldı.

TIBBİ TAHLİYELERDE DEĞİŞİKLİK

ABD ordusuna ait tıbbi tahliye helikopterlerinin Irak ve Kuveyt'ten çekildiği belirtilen raporda, yaralıların tahliyesinin kara yoluyla bölgedeki yerel sağlık tesislerine gerçekleştirildiği ifade edildi.

BAHREYN'DEKİ ABD TESİSİ İMHA EDİLDİ

Raporda ayrıca İran saldırılarında Bahreyn'deki ABD Donanması'nın bölgesel merkezinin imha edildiği bilgisine yer verildi.

İran'ın Orta Doğu'daki ABD diplomatik tesislerine yönelik saldırılarının ise yaklaşık 184 milyon dolarlık hasara neden olduğu belirtildi.

3 BİN 500 DİPLOMAT BÖLGEDEN UZAKTA KALDI

Savaşın başlamasından bu yana yaklaşık 3 bin 500 diplomatik personelin bölgeden uzakta kaldığı aktarılan raporda, ABD'nin bölgedeki birçok temsilciliğinde kısıtlı operasyonların devam ettiği bildirildi.

Raporda, bazı diplomatlar ve ailelerinin bölgeye dönmeye başladığı da kaydedildi.