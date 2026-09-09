İdlib Sarmada'da güçlü patlama: Yerel kaynaklar çok sayıda yaralı bildirdi, ambulanslar bölgeye gönderildi
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İdlib'in Sarmada ilçesi yakınlarında sebebi henüz belirlenemeyen güçlü bir patlama meydana geldi. Yerel kaynaklar ve Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye çok sayıda yaralı olduğunu, ambulansların bölgeye sevk edildiğini bildirdi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İdlib'in Sarmada ilçesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle güçlü bir patlama meydana geldi.
EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ
Patlamanın ardından çok sayıda ambulans bölgeye sevk edildi.
YARALILAR VAR
Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberinde ise patlama sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.