İdlib Sarmada'da güçlü patlama: Yerel kaynaklar çok sayıda yaralı bildirdi, ambulanslar bölgeye gönderildi

İdlib'in Sarmada ilçesi yakınlarında sebebi henüz belirlenemeyen güçlü bir patlama meydana geldi. Yerel kaynaklar ve Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye çok sayıda yaralı olduğunu, ambulansların bölgeye sevk edildiğini bildirdi.