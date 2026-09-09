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İdlib Sarmada'da güçlü patlama: Yerel kaynaklar çok sayıda yaralı bildirdi, ambulanslar bölgeye gönderildi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İdlib Sarmada'da güçlü patlama: Yerel kaynaklar çok sayıda yaralı bildirdi, ambulanslar bölgeye gönderildi

İdlib'in Sarmada ilçesi yakınlarında sebebi henüz belirlenemeyen güçlü bir patlama meydana geldi. Yerel kaynaklar ve Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye çok sayıda yaralı olduğunu, ambulansların bölgeye sevk edildiğini bildirdi.

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Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İdlib'in Sarmada ilçesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle güçlü bir patlama meydana geldi.

Suriye'nin İdlib ilinde patlama meydana geldi (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) Suriye'nin İdlib ilinde patlama meydana geldi (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ
Patlamanın ardından çok sayıda ambulans bölgeye sevk edildi.

YARALILAR VAR
Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberinde ise patlama sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.

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