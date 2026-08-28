Terör devleti planı tamamen çöktü! Halep sokaklarında tarihi coşku: “Türkiye sağ olsun, vatanımız Suriye’ye döndük”

"TÜRKİYE'DE 4 YIL YAŞADIM, TÜRKLERİ ÇOK SEVİYORUM"

Türkiye'de geçirdiği günleri unutamadığını ve Türk halkına büyük bir sevgi beslediğini belirten 19 yaşındaki Suriyeli genç, "Halep çok güzel, ülkemiz gerçekten çok güzel bir memleket. Ben 4 yıl boyunca Türkiye'de kaldım. Şu an 19 yaşındayım ve 6 ay önce kendi vatanım olan Suriye'ye döndüm. Bizler Türkleri çok seviyoruz, aramızda çok güçlü bir bağ var." ifadelerini kullandı.

"SURİYE ADIM ADIM GÜZELLEŞİYOR, İÇİM ELVERMEDİ, BURADA KALDIM"

Halep sokaklarında yeniden canlanan hayatı ve vatanında kalma sürecini anlatan genç, "Bir ara yeniden Türkiye'ye dönmeyi düşündüm ama içim elvermedi. Vazgeçtim ve memleketimde kaldım. Çünkü Suriye yavaş yavaş çok daha güzel bir hâl alıyor, her geçen gün güzelleşiyor ve insanlar huzurla yaşamaya devam ediyor. Sizler de Halep'e hoş geldiniz." sözleriyle duygularını aktardı.