Terör devleti planı tamamen çöktü! Halep sokaklarında tarihi coşku: “Türkiye sağ olsun, vatanımız Suriye’ye döndük”
Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG/SDG kendini feshetti. Bölgede terör devleti kurma planlarının tamamen çökmesiyle birlikte Suriye’de huzur, barış ve mutluluk hâkim oldu. Peki, SDG/YPG’nin kendini feshetmesinin ardından Suriye’de atmosfer nasıl? A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, Halep sokaklarından son durumu canlı yayında aktararak bölge halkına mikrofon uzattı.
Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG/SDG'nin elebaşısı Mazlum Abdi, Şam'daki Halk Sarayı'nda Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile yaptığı ortak basın toplantısında örgütün feshedildiğini açıkladı.
SDG/YPG'nin kendini feshetmesinin ardından Suriye sokaklarında hakim olan huzur ve coşku ekranlara yansıdı. Halep'teki son durumu canlı yayında aktaran A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel, bölge halkına mikrofon uzatarak sahadaki atmosferi paylaştı.
SİLAH SESLERİ YERİNİ HUZURA BIRAKTI: SADALLAH MEYDANI HINCAHINÇ DOLDU
Halep sokaklarındaki tarihi dönüşümü ve coşkuyu canlı yayında aktaran A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, "YPG kendini feshettikten sonra Sadallah Meydanı tıklım tıklım doldu. Biz altı ay önce Şeyh Maksut ve Eşrefiye gibi, silah seslerinin yankılandığı noktalardaydık. Ancak bugün Suriye'de çocukların cıvıl cıvıl seslerini duyuyoruz. Türkiye'nin çeşitli kentlerinden memleketlerine dönen çok sayıda Suriyeli var ve yanımıza gelip Türkçe konuşanların sayısı oldukça fazla. Halk bu durumdan son derece memnun. Tek bir Suriye istiyorlar, bölünmeye karşılar ve tek bayrağın altında hep birlikte yaşamak istediklerini dile getiriyorlar." ifadelerini kullandı.
"TIPKI TÜRKİYE GİBİ TEK VATAN, TEK BAYRAK İSTİYORUZ"
Bölge halkına mikrofon uzatarak sahadaki talepleri aktaran Geçgel, "Mikrofon uzattığımız bir genç, 'Biz de tıpkı Türkiye gibi olmak, tek bayrağın altında ve tek bir vatan olarak yaşamak istiyoruz.' diyerek duygularını dile getirdi. Bazı vatandaşlar ise Süveyda'daki sorunların da çözüme kavuşturulması gerektiğine dikkat çekiyor. Meydanlarda araç kornaları, müzikler ve dalgalanan bayraklarla adeta bir zafer kutlaması yaşanıyor. Yıllardır yerinden edilen ve vatanına geri dönen insanların hasret kaldığı huzur ortamı nihayet Suriye sokaklarına geri geldi." sözleriyle sahadaki atmosferi paylaştı.
"ALLAH TÜRKİYE'DEN RAZI OLSUN"
YPG'nin lağvedilmesiyle birlikte bölgede sağlanan barış ve güven ortamını değerlendiren ve 13 yıl Gaziantep'te yaşayan Suriyeli bir vatandaş, "Zaten en çok mutlu olduğumuz konu buydu çünkü sürekli sorun yaşıyorduk. İnşallah Suriye'de, Halep'te ve her yerde barış hâkim olur. Burası bizim ilk vatanımız, ikinci vatanımız ise tabii ki Türkiye'dir. Allah Türkiye'den razı olsun. Ben 13 yıl boyunca Gaziantep'te yaşadım. Buradan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e de çok selamlarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.