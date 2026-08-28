Terör devleti İsrail'den Suriye'ye saldırı: Topçu atışıyla hedef alındı
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İşgalci İsrail ordusu, Suriye'nin Şam Kırsalı Valiliği sınırlarındaki Beyt Cinn kasabası yakınlarına 2 topçu atışı düzenledi. Saldırıda ilk belirlemelere göre saldırıda can kaybı, yaralanma veya maddi hasar yaşanmadı. Aynı noktanın bir gün önce de 3 top mermisiyle vurulduğu aktarıldı.
Katil İsrail ordusu, Suriye'ye 2 topçu atışı düzenledi. Suriye merkezli Şam TV'nin haberine göre saldırı, İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ne yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Beyt Cinn kırsalında gerçekleştiği bildirildi.
İlk belirlemelere göre saldırıda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, maddi hasar meydana gelmedi.
AYNI NOKTA BİR GÜN ÖNCE DE VURULDU
Haberde, Beyt Cinn yakınlarında hedef alınan aynı noktanın bir gün önce de 3 top mermisiyle vurulduğu belirtildi.
Son saldırının ise 2 topçu atışıyla gerçekleştirildiği aktarıldı.
HAVA SALDIRISI İDDİASINA YALANLAMA
İsrail merkezli Times of Israel, İsrail ordusunun başkent Şam yakınlarına hava saldırısı düzenlediği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını iddia etti.