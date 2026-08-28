Terör devleti İsrail'den Suriye'ye saldırı: Topçu atışıyla hedef alındı

İşgalci İsrail ordusu, Suriye'nin Şam Kırsalı Valiliği sınırlarındaki Beyt Cinn kasabası yakınlarına 2 topçu atışı düzenledi. Saldırıda ilk belirlemelere göre saldırıda can kaybı, yaralanma veya maddi hasar yaşanmadı. Aynı noktanın bir gün önce de 3 top mermisiyle vurulduğu aktarıldı.