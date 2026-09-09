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JFCBS 'NATO 3.0' mesajıyla ANKA-3'ü öne çıkardı: Türkiye'nin savunma üretimi yükselişini sürdürüyor

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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JFCBS 'NATO 3.0' mesajıyla ANKA-3'ü öne çıkardı: Türkiye'nin savunma üretimi yükselişini sürdürüyor

NATO Müttefik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Brunssum (JFCBS), Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen yeni nesil insansız savaş uçağı ANKA-3’ü paylaşarak Türk savunma sanayisine dikkat çekti.

JFCBS'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, NATO Ankara Zirvesi'nde varılan mutabakat doğrultusunda Avrupalı müttefikler ile Kanada'nın yeni savunma kabiliyetleri ortaya koyduğu ve ortak güvenlik için daha fazla sorumluluk üstlendiği belirtildi.

"NATO 3.0 TAM OLARAK BUDUR"

Paylaşımda, müttefik ülkelerin savunma sanayisi üretim kapasitesini genişlettiğine dikkat çekilerek, NATO'nun yeni dönemde daha güçlü bir yapıya kavuştuğu vurgulandı.

Açıklamada, "NATO 3.0 tam olarak budur. Bu, ittifakın her zamankinden daha güçlü olduğu anlamına gelir" ifadelerine yer verildi.

NATO'nun paylaşımında ANKA-3'e yer verilmesi, Türkiye'nin geliştirdiği yeni nesil hava platformlarının ittifak kapsamında da öne çıktığını gösterdi.

TÜRKİYE'NİN İNSANSIZ SAVAŞ UÇAĞI ANKA-3

TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA-3, düşük görünürlük özellikleriyle öne çıkan insansız savaş uçağıdır. Uçan kanat tasarımına sahip platformun keşif, gözetleme ve taarruz gibi farklı görevlerde kullanılması hedefleniyor.

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