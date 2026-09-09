NATO Müttefik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Brunssum (JFCBS), Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen yeni nesil insansız savaş uçağı ANKA-3’ü paylaşarak Türk savunma sanayisine dikkat çekti.

JFCBS'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, NATO Ankara Zirvesi'nde varılan mutabakat doğrultusunda Avrupalı müttefikler ile Kanada'nın yeni savunma kabiliyetleri ortaya koyduğu ve ortak güvenlik için daha fazla sorumluluk üstlendiği belirtildi.

"NATO 3.0 TAM OLARAK BUDUR"

Paylaşımda, müttefik ülkelerin savunma sanayisi üretim kapasitesini genişlettiğine dikkat çekilerek, NATO'nun yeni dönemde daha güçlü bir yapıya kavuştuğu vurgulandı.

Açıklamada, "NATO 3.0 tam olarak budur. Bu, ittifakın her zamankinden daha güçlü olduğu anlamına gelir" ifadelerine yer verildi.

NATO'nun paylaşımında ANKA-3'e yer verilmesi, Türkiye'nin geliştirdiği yeni nesil hava platformlarının ittifak kapsamında da öne çıktığını gösterdi.

✈️Delivering...



NATO 3.0 in practice: 🇹🇷 Türkiye's ANKA III, next-generation stealth Unmanned Combat Aerial Vehicle (UCAV) developed by @TUSAS_TR .

As agreed at the NATO Ankara Summit, European Allies and Canada are stepping up with new capabilities and taking greater… pic.twitter.com/McU6LVSJlG — NATO Allied Joint Force Command Brunssum - JFCBS (@NATOJFCBS) September 9, 2026

TÜRKİYE'NİN İNSANSIZ SAVAŞ UÇAĞI ANKA-3

TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA-3, düşük görünürlük özellikleriyle öne çıkan insansız savaş uçağıdır. Uçan kanat tasarımına sahip platformun keşif, gözetleme ve taarruz gibi farklı görevlerde kullanılması hedefleniyor.