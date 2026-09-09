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İran'la savaşta ABD'nin yaralı asker sayısı 820 oldu! Pentagon 30 yeni yaralı kaydetti

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İran'la savaşta ABD'nin yaralı asker sayısı 820 oldu! Pentagon 30 yeni yaralı kaydetti

ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) göre İran ile savaş sırasında 30 ABD askeri daha yaralandı.

İran ile ABD arasındaki saldırıların şiddeti yeniden arttı. Pentagon'un veri tabanına göre İran'la savaş sırasında 30 ABD askeri daha yaralandı. ABD'nin İran'a karşı 28 Şubat'ta başlayan savaşından bu yana yaralanan ABD askerlerinin sayısı 820'ye yükseldi. Savaş sırasında 18 ABD askeri ise ölmüştü.

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