New York Times gazetesinin haberine göre, ABD Genelkurmay Başkanlığı'ndan üst düzey yaklaşık 50 askeri personelin, İran'a saldırılar sırasında silah stoklarının azaldığına ilişkin haberler nedeniyle yalan makinesi testinden geçirildi.

New York Times gazetesi, İran'a yönelik saldırılarla ilgili basına sızan bilgilere ilişkin dikkat çeken bir iddiada bulundu. Gazetenin haberine göre ABD'li müfettişler, ABD'nin silah stoklarının azaldığına dair medyada çıkan haberler de dahil olmak üzere gazetecilere bilgi sızdırıldığı şüphesiyle başlatılan soruşturma kapsamında Genelkurmay Başkanlığı'ndan üst düzey yaklaşık 50 ismi yalan makinesi testine tabi tuttu.