New York Times, İran'a saldırılar sırasında silah stoklarına ilişkin bilgi sızıntısı soruşturmasında yaklaşık 50 üst düzey askerin test edildiğini yazdı
New York Times gazetesinin haberine göre, ABD Genelkurmay Başkanlığı'ndan üst düzey yaklaşık 50 askeri personelin, İran'a saldırılar sırasında silah stoklarının azaldığına ilişkin haberler nedeniyle yalan makinesi testinden geçirildi.
New York Times gazetesi, İran'a yönelik saldırılarla ilgili basına sızan bilgilere ilişkin dikkat çeken bir iddiada bulundu.
Gazetenin haberine göre ABD'li müfettişler, ABD'nin silah stoklarının azaldığına dair medyada çıkan haberler de dahil olmak üzere gazetecilere bilgi sızdırıldığı şüphesiyle başlatılan soruşturma kapsamında Genelkurmay Başkanlığı'ndan üst düzey yaklaşık 50 ismi yalan makinesi testine tabi tuttu.
Habere göre Ağustos ayında askeri yetkililere ve sivil çalışanlara, gazetecilere gizli bilgiler sızdırıp sızdırmadıkları soruldu.
Gazeteye açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sean Parnell, bakanlığın "iç personel veya soruşturma konuları hakkında yorum yapmadığını, ancak gizli ulusal güvenlik bilgilerinin sızdırılmasını son derece ciddiye aldığını ve buna göre soruşturma yürüttüğünü" söyledi.
"EMSALSİZ BİR DURUM"
Emekli Deniz Kuvvetleri Baş Hukuk Danışmanı Tuğamiral Donald J. Guter gazeteye yaptığı açıklamada, "Poligrafların (yalan makinesi) bu kadar geniş çapta ve bu kıdem seviyesinde kullanıldığını daha önce hiç görmedim. Tecrübeme göre bu emsalsiz bir durum" ifadelerini kullandı.