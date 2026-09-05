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Almanya, Filistinli esirleri kendi elleriyle asmak istediğini söyleyen eski İsrailli asker Rom Braslavski'ye vatandaşlık verdi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Almanya, Filistinli esirleri kendi elleriyle asmak istediğini söyleyen eski İsrailli asker Rom Braslavski'ye vatandaşlık verdi

Almanya, Filistinli esirleri kendi elleriyle asmak istediğini söyleyen, Gazze'deki eski esir İsrail askerlerinden Rom Braslavski'ye vatandaşlık verdi.

Braslavski, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Almanya'nın kendisine vatandaşlık hakkı tanıdığını duyurdu.

Paylaşımında, Gazze'de esir kalmasının işe yaradığını ileri süren İsrailli eski asker, babasının Alman olmasından gurur duyduğunu kaydetti.

Braslavski, ABD Başkanı Donald Trump'ın planı kapsamında sağlanan ateşkesin ardından Ekim 2025'te Gazze'den serbest bırakılan son İsrailli esir askerlerdendi.

Siyonist Rom Braslavski (İsrail basını)Siyonist Rom Braslavski (İsrail basını)

Eski İsrailli asker Braslavski, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile yaptığı röportajda, hapishanelerdeki Filistinli esirleri kendi elleriyle asmak istediğini söylemiş ve Ben-Gvir'den buna izin vermesini istemişti.

İsrailli aşırı sağcı Bakan ise eski askerin bu talebini memnuniyetle karşılamıştı.

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