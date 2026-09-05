Siyonist Rom Braslavski (İsrail basını)



Eski İsrailli asker Braslavski, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile yaptığı röportajda, hapishanelerdeki Filistinli esirleri kendi elleriyle asmak istediğini söylemiş ve Ben-Gvir'den buna izin vermesini istemişti.



İsrailli aşırı sağcı Bakan ise eski askerin bu talebini memnuniyetle karşılamıştı.