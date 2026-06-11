Pentagon kapatıldı! "Kimyasal" alarmı

ABD Savunma Bakanlığı'nda (Pentagon) alarm verildi. Pentagon binasında tespit edilen "hava kalitesi sorunu" nedeniyle çok sayıda kat ve koridor kapatılarak acil tahliye işlemleri başlatıldığı bildirildi. Buna göre çok sayıda kat tahliye edildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde - Bir sözcü, yerel bir itfaiye teşkilatının ABD askeri karargahında "tehlikeli madde olayı" olarak tanımladığı bir olay sonrası Pentagon'un bir bölümünün kapatıldığını söyledi.

Arlington İlçe İtfaiye Departmanı, X'te yaptığı bir paylaşımda, "Tehlikeli Madde Ekibimiz de dahil olmak üzere" birimlerinin "tehlikeli madde olayı" olarak tanımladığı olay sırasında Pentagon'da görev yaptığını belirtti.

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