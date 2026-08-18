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Sırbistan'da 45 orman yangınına müdahale sürüyor: Smederevo yakınlarındaki yangında 1 kişi hayatını kaybetti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Sırbistan'da 45 orman yangınına müdahale sürüyor: Smederevo yakınlarındaki yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Sırbistan'da yüksek sıcaklık ve kuraklığın etkisiyle farklı bölgelerde aktif olan 45 orman yangınına müdahale sürüyor. Smederevo yakınlarında gece çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybederken, Deliblato Kumları bölgesinde 3 bin 500 hektardan fazla alanın yok olduğu bildirildi.

Sırbistan'da 45 aktif orman yangınına müdahale sürüyor. Smederevo yakınlarında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Yüksek sıcaklık ve kuraklığın etkili olduğu ülkede, ağustos ayının başından bu yana farklı bölgelerde çok sayıda orman yangını çıktı.

Sırbistan Acil Durum Ofisinden Davor Vidovic, ulusal basına yaptığı açıklamada ekiplerin aktif durumdaki 45 yangınla mücadelesinin devam ettiğini söyledi.

SMEDEREVO'DAKİ YANGINDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Vidovic, Smederevo yakınlarında gece çıkan orman yangınında 1 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Yangınların sürdüğü bölgelerde vatandaşlara uyarıda bulunan Vidovic, özellikle otluk alanlarda daha dikkatli hareket edilmesini istedi.

3 BİN 500 HEKTARDAN FAZLA ALAN YOK OLDU

Deliblato Kumları bölgesindeki orman yangınının ise 5 Ağustos'tan bu yana devam ettiği bildirildi.

Paylaşılan bilgilere göre bölgedeki yangında 3 bin 500 hektardan fazla alan yok oldu.

YÜKSEK SICAKLIK VE KURAKLIK RİSKİ SÜRÜYOR

Sırbistan'daki orman yangınlarının büyük bölümü kontrol altına alındı.

Yüksek sıcaklık ve kuraklığa bağlı olarak yeni yangın riskinin devam ettiği bildirildi.

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