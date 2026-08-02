ABD'nin Washington eyaletinde etkisini artıran Old Trails Orman Yangını nedeniyle binlerce kişi için tahliye emri verildi. Yaklaşık 4 bin yapının tehdit altında olduğu bölgede eyalet genelinde acil durum ilan edilirken, kritik tesisler de güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı.

ABD'nin Washington eyaletinde etkisini artıran Old Trails Orman Yangını, binlerce kişinin evlerini terk etmesine neden oldu. Yetkililer, hızla yayılan yangın nedeniyle bazı bölgelerde en yüksek seviye tahliye emri verirken eyalet genelinde acil durum ilan edildi.

CNN'in aktardığına göre Washington Eyaleti Ormancısı George Geissler, yangının yaklaşık yaklaşık 12 bin 140 dönüm (1214 hektar) alanı etkilediğini ve yaklaşık 4 bin yapıyı tehdit ettiğini açıkladı. Yetkililer, bazı yapıların yangından zarar gördüğünü ancak hasarın boyutunun henüz netleşmediğini bildirdi.

EN YÜKSEK TAHLİYE SEVİYESİ UYGULANDI

Spokane County'nin bazı bölgelerinde en yüksek seviye olan "3. Seviye" tahliye emri yürürlüğe girdi. Acil durum yetkilileri bölge sakinlerine, "Hayati tehlike oluşturan koşullar nedeniyle hemen ayrılın" çağrısı yaptı.

Tahliye edilen vatandaşlar için yerel bir toplum kolejinde geçici barınma merkezi oluşturuldu.

EYALET GENELİNDE ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Washington Valisi Bob Ferguson, yangınların büyümesi üzerine eyalet genelinde acil durum ve ateş yakma yasağı ilan etti.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi de Orta ve Doğu Washington için tarihinde ilk kez "Özellikle Tehlikeli Durum" kategorisinde Kırmızı Bayrak Uyarısı yayımladı. Uyarının, sıcak hava, şiddetli rüzgar, düşük nem ve kuraklığın yangınların çok hızlı yayılmasına yol açabileceği durumlarda kullanıldığı belirtildi.

Vali Ferguson, Spokane bölgesinin hızla kriz noktasına ilerlediğini belirterek, evlerini kaybeden ve tahliye edilen vatandaşların acısını paylaştıklarını ifade etti.

12 BÜYÜK YANGINLA MÜCADELE SÜRÜYOR

Washington eyaletinde yalnızca Old Trails Yangını değil, aynı anda 12 büyük orman yangınıyla mücadele ediliyor. Yetkililer, toplamda 200 bin dönümden fazla alanın yangınlardan etkilendiğini açıkladı.

Yangınlarla mücadele için 4 binden fazla itfaiye ve yangın personeli sahada görev yapıyor.

KRİTİK TESİSLER DE BOŞALTILDI

Yangın nedeniyle Spokane'deki gaziler hastanesi, bir su arıtma tesisi ile atıklardan enerji üreten tesis tahliye edildi. Yerleşim alanlarına yaklaşan alevler nedeniyle bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

Washington Ulusal Muhafızları Tümgenerali Gent Welsh, gün ağardıktan sonra ortaya çıkacak hasarın beklenenden daha ağır olabileceğini belirtti.

Yetkililer, cumartesi günü başlayan Old Trails Yangını'nın çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.