Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ülkedeki orman yangınlarıyla mücadeleye destek sağlayan Türkiye dahil birçok ülkeye teşekkür etti. Türkiye'nin iki yangın söndürme uçağı görevlendirdiği Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da daha önce Türkçe "Teşekkürler Türkiye" paylaşımı yapmıştı.

Fransa, orman yangınlarıyla mücadeleye destek veren Türkiye'ye teşekkür etti. Türkiye, yangın söndürme çalışmalarına destek için iki uçak görevlendirdi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ülkesindeki orman yangınlarına ve uluslararası desteğe ilişkin mesaj paylaştı.

Barrot, "Fransa, bu yıl eşi benzeri görülmemiş büyüklükteki (orman) yangınlarıyla karşı karşıya." ifadesini kullandı.

TÜRKİYE'NİN DE ARALARINDA OLDUĞU ÜLKELERE TEŞEKKÜR

Barrot; Türkiye, Almanya, Avustralya, Belçika, Hırvatistan, Litvanya, Lüksemburg, Portekiz, Çekya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, İsveç, İsviçre, Ukrayna ve Avrupa Birliği'ne teşekkür etti.

Söz konusu ülkelerin kara ve hava imkanlarının Fransız yardım ekiplerinin yanında orman yangınlarıyla mücadele için görevlendirildiği belirtildi.

Barrot, "Yangınlarla mücadele için yardımını teklif eden tüm ülkelere ayrıca teşekkür ediyorum." dedi.

TÜRKİYE İKİ YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI GÖREVLENDİRDİ

Türkiye, Fransa'daki orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarına destek vermek üzere iki yangın söndürme uçağı görevlendirdi.

Kaynak metinde uçakların görev yaptığı bölge veya operasyonların süresine ilişkin başka bilgi paylaşılmadı.

MACRON TÜRKÇE MESAJ PAYLAŞMIŞTI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Türkiye'nin gönderdiği iki yangın söndürme uçağına ilişkin daha önce sosyal medya hesabından Türkçe paylaşım yapmıştı.

Macron, al bayraklı paylaşımında, "Teşekkürler Türkiye" ifadesini kullanmıştı.

117 BİN HEKTARDAN FAZLA ALAN ZARAR GÖRDÜ

Kaynak metne göre tarihinin en büyük yangın sezonunu yaşayan Fransa'da bu yıl 117 bin hektardan fazla alan zarar gördü.

Orman yangınlarında 4 itfaiye eri hayatını kaybetti.