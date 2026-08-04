Kanada'nın British Columbia eyaletindeki orman yangınlarında 5 binden fazla kişi tahliye edildi, tahliye alanları genişletildi
Kanada'nın British Columbia eyaletinde hafta sonu kuvvetli rüzgarların etkisiyle büyüyen orman yangınları nedeniyle 5 binden fazla kişi tahliye edildi. Yetkililer bazı kara yollarını ulaşıma kapatırken, tahliye emirlerinin genişletildiğini ve hava koşullarına bağlı olarak yeni tahliye kararlarının alınabileceğini bildirdi.
Kanada'nın British Columbia eyaletinde etkisini artıran orman yangınları nedeniyle 5 binden fazla kişi tahliye edildi. Hafta sonu kuvvetli rüzgarların etkisiyle büyüyen yangınlar nedeniyle bazı kara yolları da ulaşıma kapatıldı.
CBC News'in aktardığına göre, eyalet genelindeki farklı bölgelerde devam eden yangınlar nedeniyle tahliye çalışmaları sürerken, yetkililer risk altındaki alanlarda güvenlik önlemlerini artırdı.
QUILPITUK CREEK YANGINI 550 HEKTARA ULAŞTI
Okanagan Acil Durum Yönetimi, cumartesi günü Quilpituk Creek'te başlayan yangının 550 hektarlık alana yayıldığını açıkladı. Açıklamada, bölgede 2 binden fazla mülk için tahliye emri çıkarıldığı, 400'den fazla mülkün ise tahliye uyarısı kapsamında bulunduğu bildirildi.
Yetkililer ayrıca Okanagan Gölü yakınındaki Caesars Landing bölgesinin de tahliye emrine dahil edildiğini duyurdu.
TAHLİYE EMİRLERİ GENİŞLETİLDİ
Okanagan Acil Durum Yönetimi, yangının seyri ve hava koşullarının yakından takip edildiğini belirterek mevcut tahliye emirlerinin kısa sürede kaldırılmasının beklenmediğini açıkladı. İhtiyaç duyulması halinde yeni tahliye emirleri ve uyarılarının da uygulanabileceği ifade edildi.
YANGIN ALANI İKİ KATINDAN FAZLA BÜYÜDÜ
British Columbia Orman Yangını Servisi, North Okanagan bölgesindeki yangının hafta sonu yaklaşık 10 kilometrekareden 26 kilometrekareye çıktığını bildirdi. Yangındaki büyüme nedeniyle bölgedeki tahliye emrinin kapsamı genişletildi.
Açıklamaya göre, pazar günü itibarıyla son 24 saatte eyalet genelinde 31 yeni orman yangını çıktı. Bu yangınlardan 9'u kontrol altına alınarak söndürüldü.
YENİ YANGIN RİSKİ SÜRÜYOR
Yetkililer, sıcaklıkların düşmesi, nem oranının artması ve rüzgarın hafiflemesinin yangınların etkisini azaltmasının beklendiğini belirtti. Ancak kuraklıktan etkilenen bitki örtüsü nedeniyle yeni yangınların çıkma riskinin devam ettiği uyarısında bulunuldu.