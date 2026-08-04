Kanada'nın British Columbia eyaletindeki orman yangınlarında 5 binden fazla kişi tahliye edildi, tahliye alanları genişletildi

Kanada'nın British Columbia eyaletinde hafta sonu kuvvetli rüzgarların etkisiyle büyüyen orman yangınları nedeniyle 5 binden fazla kişi tahliye edildi. Yetkililer bazı kara yollarını ulaşıma kapatırken, tahliye emirlerinin genişletildiğini ve hava koşullarına bağlı olarak yeni tahliye kararlarının alınabileceğini bildirdi.