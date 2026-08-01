Yunanistan'da son 24 saatte 51 yeni orman yangını çıktı. Yetkililer, ülkedeki aktif yangın sayısının 73'e yükseldiğini açıklarken, yangınların büyük bölümünün Atina çevresi ile Viotia bölgesinde etkisini sürdürdüğü bildirildi. Uydu verilerine göre Girit ve Paros'ta binlerce hektarlık alan yangınlardan etkilendi.

Yunanistan'da son 24 saatte 51 yeni orman yangını çıktı. İtfaiye yetkilileri, ülkede aktif olarak devam eden yangın sayısının 73'e yükseldiğini açıkladı.

Kathimerini gazetesinin haberine göre, İtfaiye Sözcüsü Vassilis Vathrakogiannis yaptığı açıklamada, ekiplerin ülke genelinde çıkan 73 farklı orman yangınına müdahale ettiğini bildirdi.

YANGINLAR ATİNA ÇEVRESİNDE YOĞUNLAŞTI

Vathrakogiannis, yangınların büyük bölümünün Yunanistan anakarasında görüldüğünü belirtti. Özellikle Atina çevresi ile en şiddetli yangının devam ettiği Viotia bölgesinin öncelikli müdahale alanları arasında bulunduğunu ifade etti.

UYDU VERİLERİ HASARIN BOYUTUNU ORTAYA KOYDU

Avrupa Orman Yangınları Bilgi Sistemi (EFFIS) verilerine göre, Girit Adası'nın güneyindeki Rethymno bölgesi ile Paros Adası'nda son dönemde yaşanan yangınlar 5 bin 700 hektardan fazla alanı etkiledi.

GİRİT VE PAROS'TA BİNLERCE HEKTAR YANDI

EFFIS'in uydu verilerine göre, Rethymno'nun Melabes bölgesindeki yangının yaklaşık 4 bin hektarlık alana yayıldığı değerlendiriliyor. Preveli yakınlarında yaklaşık 760 hektar, Paros Adası'nda ise yaklaşık 975 hektarlık alanın yangından etkilendiği tahmin ediliyor.