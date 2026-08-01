Fransa'nın Var vilayetindeki orman yangınında 2 bin 500 kişi tahliye edildi, alevler kontrol altına alınamadı
Fransa'nın güneydoğusundaki Var vilayetinde yeniden alevlenen orman yangını kısa sürede bin hektardan fazla alana yayıldı. Henüz kontrol altına alınamayan yangın nedeniyle 2 bin 500 kişi tahliye edilirken, bölgeye havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor.
Fransa'nın güneydoğusundaki Var vilayetinde yeniden alevlenen orman yangını nedeniyle 2 bin 500 kişi tahliye edildi. Bin hektardan fazla alana yayılan yangına rağmen ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.
Yerel basında yer alan haberlere göre, dün yeniden başlayan yangına 1.500 itfaiyeci, 10 yangın söndürme uçağı ve 6 helikopterle havadan ve karadan müdahale ediliyor.
ALEVLER HENÜZ KONTROL ALTINA ALINAMADI
Kısa sürede bin hektardan fazla alana yayılan yangının henüz kontrol altına alınamadığı bildirildi. Yetkililer, yangının etkilediği bölgelerde güvenlik önlemlerini artırırken, 2 bin 500 kişi tedbir amacıyla tahliye edildi.
VAR VİLAYETİNDE HASAR BÜYÜYOR
Temmuz ayında aynı bölgede çıkan yangınlarda şu ana kadar 5 bin 600 hektardan fazla alanın zarar gördüğü belirtildi. Son yangınla birlikte bölgedeki hasarın daha da artmasından endişe ediliyor.
GIRONDE YANGINI DA SÜRÜYOR
Fransa'nın bu yıl yaşadığı en büyük yangınlardan biri olan Gironde yangını ise henüz söndürülemedi. Yangın nedeniyle daha önce tahliye edilen 220 bin kişiden yaklaşık 200 bini evlerine dönerken, bölgede söndürme çalışmaları devam ediyor.
Ülkede bu yıl şu ana kadar 116 bin hektardan fazla alanın yandığı belirtilirken, Fransa tarihinin en büyük yangın sezonlarından birini yaşıyor.