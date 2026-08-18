İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile varılan mutabakatın uygulanmasının önündeki en büyük engelin İsrail olduğunu söyledi. ABD'nin iki haftadan kısa süre sonra mutabakatı ihlal etmeye başladığını savunan Arakçi, diplomatik sonucu İran halkının savaşta gösterdiği direnişle ilişkilendirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile varılan mutabakatın uygulanmasının önündeki en büyük engelin İsrail olduğunu söyledi. Arakçi, ABD'nin de mutabakatı ihlal etmeye başladığını savundu.

İran Dışişleri Bakanlığının Telegram hesabından yapılan paylaşıma göre Arakçi, ülke genelindeki eğitim müdürleri başkanlarının 39. toplantısında konuştu.

Abbas Arakçi, savaşın ardından yürütülen diplomatik sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ARAKÇİ: EN BÜYÜK ENGEL İSRAİL

Tahran ile karşı taraf arasında varılan mutabakatın İran'ın çıkarları doğrultusunda olduğunu belirten Arakçi, ABD'nin iki haftadan kısa bir süre sonra mutabakatı ihlal etmeye başladığını ifade etti.

Arakçi, "İsrail, bu mutabakatın uygulanmasının önündeki en büyük muhalif ve engeldir." dedi.

ABD'YE MUTABAKAT SUÇLAMASI

İran Dışişleri Bakanı, mutabakatın içeriğine ilişkin kaynak metinde ayrıntı vermedi. Arakçi'nin açıklamasında ABD'nin hangi adımını mutabakatın ihlali olarak değerlendirdiğine ilişkin de ayrıntı yer almadı.

Arakçi'nin sözleri, İran'ın diplomatik sürece ilişkin değerlendirmesini ortaya koyarken İsrail'i mutabakatın hayata geçirilmesinin önündeki temel engel olarak gösterdi.

"BU İRAN HALKININ ZAFERİYDİ"

Diplomatik başarının kendisine veya İran Dışişleri Bakanlığına ait olmadığını söyleyen Arakçi, sonucu İran halkına bağladı.

Arakçi, "Bu, İran halkının zaferiydi. Bu, savaşta gösterilen direnişin düşmanı İran'ın taleplerini kabul etmeye zorlamasının sonucuydu." değerlendirmesinde bulundu.