Moskova'ya yoğun İHA saldırısı: 620 araç bölgeye yöneldi 180'i etkisiz hale getirildi

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, gece boyunca Moskova bölgesine doğru 620 İHA'nın uçtuğunu, bunların 180'inin bölgede etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov ise saldırılarda sivil altyapının hasar gördüğünü ve 3 kişinin yaralandığını bildirdi.