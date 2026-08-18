Moskova'ya yoğun İHA saldırısı: 620 araç bölgeye yöneldi 180'i etkisiz hale getirildi
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, gece boyunca Moskova bölgesine doğru 620 İHA'nın uçtuğunu, bunların 180'inin bölgede etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov ise saldırılarda sivil altyapının hasar gördüğünü ve 3 kişinin yaralandığını bildirdi.
Moskova bölgesi gece yoğun İHA saldırısına hedef oldu. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, bölgeye doğru uçan 620 İHA'dan 180'inin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Sobyanin, sosyal medya hesabından saldırılara ilişkin bilgi verdi. Moskova İHA saldırısının dün akşam saatlerinden sabah 05.00'e kadar sürdüğünü belirtti.
Sobyanin, "Dün akşam saatlerinden bugün saat 05.00'e kadar Moskova bölgesine doğru 620 İHA uçtu. Bunlardan 180'i bölge üzerinde yok edildi." ifadesini kullandı.
ACİL SERVİS EKİPLERİ SAHADA
Moskova Belediye Başkanı, vurulan İHA'lardan kalan parçaların düştüğü noktalarda acil servis ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.
Sobyanin'in açıkladığı 620 İHA ve Moskova bölgesinde etkisiz hale getirilen 180 İHA bilgisi, Rus haber ajansı Interfax tarafından da aktarıldı.
SİVİL ALTYAPIDA HASAR
Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bölgenin gece yoğun İHA saldırısına maruz kaldığını bildirdi.
Vorobyov, Moskova bölgesinin birçok noktasında sivil altyapının hasar gördüğünü ve saldırılar sonucu 3 kişinin yaralandığını açıkladı.
BELGOROD'DA 20 YARALI AÇIKLAMASI
Belgorod Bölgesi Vali Vekili Aleksandr Şuvayev ise Ukrayna ordusunun bölgeye yönelik saldırılarında 20 kişinin yaralandığını bildirdi.
Kaynak metinde yaralıların durumuna ilişkin başka ayrıntı paylaşılmadı.
RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI: 791 İHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre gece boyunca Ukrayna'ya ait 791 İHA hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildi.
Bakanlık, İHA'ların Moskova bölgesi ile Azak Denizi ve Karadeniz'in de aralarında bulunduğu çeşitli bölgeler üzerinde düşürüldüğünü bildirdi.