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Siyonistlerin Suriye planı ne? A Haber’de çarpıcı analiz: Golan üzerinden iç savaş planı mı?

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Siyonistlerin Suriye planı ne? A Haber’de çarpıcı analiz: Golan üzerinden iç savaş planı mı?

Gazze, Lübnan ve Suriye'deki gelişmeler İsrail'in bölgedeki hamlelerini yeniden gündeme taşırken, Golan Tepeleri kritik bir başlık olarak öne çıkıyor. A Haber’de konuşan Gazeteci Gaffar Yakınca, Golan'ın tarihsel ve stratejik önemine dikkat çekerken, bölgedeki gelişmelerin Suriye'nin toprak bütünlüğü, İsrail'in genişleme hedefleri ve yaklaşan büyük savaş ihtimaliyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ ise İsrail'in artık yalnızlaşma sürecine girdiğini ve Suriye'deki gelişmeler üzerinden yeni bir iç savaş zemini oluşturulmaya çalışıldığını ifade etti.

Ortadoğu'da tansiyon yeniden yükselirken gözler bu kez Suriye'nin güneyine çevrildi. Gazze ve Lübnan'daki saldırıların ardından İsrail'in Suriye'ye yönelik mesajları, Golan Tepeleri üzerinden yürütülen tartışmayı yeniden alevlendirdi.

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GOLAN TEPELERİ NEDEN KRİTİK?

Gaffar Yakınca, Golan Tepeleri'nin tarihsel boyutuna dikkat çekerek, "Golan, Türkmen toprağıdır aslında. Güney Türkmenlerinin ilk yerleştiği topraklardan biri. Bugün de hâlen Golan bölgesinde terk edilmiş Türkmen köyleri var. Hâlihazırda burada Türkmen nüfus da var" ifadelerini kullandı.

Bölgedeki Türk varlığının tarihinin 1071'den çok daha öncesine dayandığını belirten Yakınca, "10. yüzyıldan itibaren bizim varız bölgelerde. Tarihsel olarak bizim ilgi alanımızdadır. Akraba olduğumuz nüfus da var orada" sözleriyle Golan'ın Türkiye açısından tarihsel önemine dikkat çekti.

Golan'ın kritik öneminin yalnızca tarihsel boyutuyla sınırlı olmadığını belirten Yakınca, bölgenin Suriye'nin toprak bütünlüğü açısından da önemli olduğunu vurguladı. Yakınca, "Burasının İsrail'in fiili işgali altında bulunan bu bölgenin İsrail'e ait olduğunu mu kabul edeceğiz? Ya da burası Suriye toprağıdır mı diyeceğiz? Şimdi bu böyle basit bir konu değil" ifadelerini kullandı.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN KRİTİK BAŞLIK

Golan meselesinin uluslararası hukuk açısından da kritik olduğunu belirten Yakınca, ülkelerin toprak bütünlüğünün temel bir ilke olduğunu söyledi. Yakınca, "Birleşmiş Milletler şartında var. En temel kural. Yani bunu yaptığınız anda şuna kapı açıyorsunuz: Herkes herkesin toprağına çöker. E böyle bir dünyada olmaz" sözleriyle değerlendirmesini sürdürdü.

ABD'nin Golan konusundaki tutumuna da değinen Yakınca, "Golan Tepeleri İsrail'dir dediğiniz an itibarıyla hem İsrail'in varlığını meşrulaştırıyorsunuz, yetmiyor İsrail'in eylemlerini meşrulaştırıyorsunuz" ifadelerini kullandı. Bu tehlikenin başka bölgeler açısından da emsal oluşturabileceğini belirten Yakınca, İsrail'in ileride Lübnan'ın güneyi için de benzer bir iddiada bulunabileceğini söyledi.

"BÜYÜK SAVAŞ YAKLAŞIYOR"

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesinin bölgedeki tutumlarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Yakınca, ABD'nin İsrail'e koşulsuz destek verdiğini, Fransa ve İngiltere'nin ise koşullara bağlı destek sunduğunu belirtti. Rusya ve Çin'in de ABD'nin tutumu nedeniyle İsrail'i desteklemediğini düşündüğünü ifade eden Yakınca, "Ama bakarsın yarın onlar da destekler. Bir bakarsın 5'inin tamamı geçer İsrail'in yanına" dedi.

Yakınca, gelişmelerin tek tek hadiseler üzerinden değil, daha büyük bir tablo içinde değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Büyük savaş yaklaşıyor. Dünya savaşı yaklaşıyor. Herkes bunun farkında" ifadelerini kullandı. Büyük savaşa yönelik hazırlıkların dünya genelinde sürdüğünü savunan Yakınca, "Savaşa yönelik hazırlık yapmak zorundasınız. Büyük savaşın yaklaştığını artık dünya alem herkes biliyor" sözleriyle değerlendirmesini aktardı.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

BÜYÜK SAVAŞI HANGİ ÜLKE BAŞLATIR?

Büyük savaşın olası taraflarına ilişkin kendi tezini de açıklayan Yakınca, "Gaffar Yakınca'nın tezi: Almanya'dan çıkacak diyorum ben bu iş. Yani çok da uzun sürmez, 5 ila 10 yıl arası Almanya bu işi patlatır diyorum" ifadelerini kullandı.

Yakınca, geçmiş savaşlarda olduğu gibi mevcut ekonomik ve stratejik kaynaklardan yeterince pay alamayan emperyalist ülkelerin yeni çatışmalar çıkarabileceğini savundu. Bugünün temel kaynaklarının büyük uluslararası ticaret fazlaları ve yapay zeka gibi alanlarda oluştuğunu belirten Yakınca, Almanya'nın bu alanlarda yeterince pay alamadığını öne sürdü.

Ukrayna Savaşı üzerinden de değerlendirmelerde bulunan Yakınca, "Amerika'ya kalsa çoktan barış imzalanacak" sözleriyle savaşın sürmesinde Almanya, Fransa, Brüksel ve İngiltere'nin tutumunun etkili olduğunu savundu. Almanya'nın askeri kapasitesinin küçümsenmemesi gerektiğini belirten Yakınca, geçmişte Hitler döneminde kısa sürede büyük bir askeri kapasite oluşturulduğunu hatırlattı.

Yakınca, savaşın taraflarının bugün kesin biçimde öngörülemeyeceğini belirterek Çin, ABD, Rusya ve NATO arasında farklı senaryoların gündeme gelebileceğini söyledi. "Belki de NATO'yla Rusya karşı karşıya gelecek, bunu bilmiyoruz. Şu an karşı karşıya zaten. Belki de o büyük bir savaşa evrilecek, bunu bilmiyoruz" ifadelerini kullanan Yakınca, büyük savaş ihtimali gündeme geldiğinde Orta Doğu'nun belirleyici bir bölge olacağını savundu.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

"İSRAİL'İN ZAMANI DARALIYOR"

İsrail'in İkinci Dünya Savaşı'ndan günümüze uzanan süreçte bölgedeki varlığını genişletmeye çalıştığını savunan Yakınca, "İsrail şunu görüyor: Zaman daralıyor" dedi. İbrahimî Anlaşmaları'nın bölge ülkelerini İsrail'in yanında konumlandırma projesi olduğunu belirten Yakınca, bu projenin başarısız olduğunu ve bölge ülkelerinin Türkiye'nin yanında konumlandığını öne sürdü.

Yakınca, İsrail açısından asıl açmazın savaş ihtimali ortaya çıktığında bölgede yalnız kalmak olduğunu belirterek, "Savaş kapıyı gelip kapıya dayandığında İsrail bölgede yapayalnız olacak. Dünyada da yapayalnız" ifadelerini kullandı.

Filistin'in Gazze'deki savaşın ardından daha fazla ülke tarafından tanınmasının da İsrail açısından önemli bir gelişme olduğunu savunan Yakınca, Filistin'in uluslararası alandaki konumunun İsrail'e yaklaşacağını öne sürdü.

"İSRAİL'İN BÜTÜN DERDİ ALANI TUTMAK"

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları, Golan'daki işgal ve bölgedeki diğer hamlelerinin aynı stratejik çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini belirten Yakınca, İsrail'in hesabının "Büyük savaş yaklaşıyor. Ben burada ne kadar tutabilirsem alanı o kadar tutayım" olduğunu belirtti.

Türkiye ile İsrail'in bölgedeki hedeflerinin uzun vadede karşı karşıya geldiğini savunan Yakınca, "İsrail'le Türkiye'nin aynı anda, aynı şekilde bu coğrafyada var olamayacağını artık gördük, kabul edelim. Çünkü İsrail'in uzun erimli hedefleri Türkiye'nin yok olması anlamına geliyor" sözlerini kullandı. Yakınca, büyük savaş ihtimalinde İsrail ile Türkiye'nin karşı karşıya gelebileceğini öne sürdü.

İsrail'in asıl tedirginliğinin yalnızlaşmak olduğunu belirten Yakınca, Türkiye'nin bu süreçte önemli bir aktör olduğunu söyledi. Yakınca, "İsrail'in asıl tedirginliği yalnızlaşma tedirginliği. Bunun farkında. Bunun başaktörü olarak da Türkiye'yi görüyor" ifadelerini kullandı.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

"KAYBETTİKÇE ŞİDDETİNİN DOZU ARTACAK"

İsrail'in kısa vadede kaybetmeye devam edeceğini savunan Yakınca, bunun saldırganlığın artmasına yol açacağını ileri sürdü. Yakınca, "Kısa vadede kaybetmeye devam edecek. Ama kaybettikçe de şiddetinin dozu artacak. Zulmü artacak, saldırganlığı artacak" sözleriyle değerlendirmesini aktardı.

Türkiye'nin İsrail'e yönelik mesajlarının da sertleştiğini belirten Yakınca, Dışişleri Bakanı'nın Mısır'daki açıklamalarına atıf yaparak, Gazze sürecinde İsrail'in sabotajlarının devam etmesi halinde Türkiye'nin daha sert önlemler alabileceği yönündeki mesajı hatırlattı. Yakınca bu tutumu, "Türkiye İsrail'e açık açık diyor ki 'Fazla kaşınırsan biz de seni kaşırız kardeşim'" sözleriyle değerlendirdi.

"İSRAİL ASLINDA YALNIZLAŞTI"

Gaffar Yakınca'nın İsrail'in yalnızlaşacağı yönündeki değerlendirmesinin ardından söz alan Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, İsrail'in aslında bu sürece şimdiden girdiğini savundu. Başbuğ, "İsrail yalnızlaşacak diyor ya, aslında yalnızlaştı. İsrail'in izolasyon süreci devam ediyor" ifadelerini kullandı.

ABD'nin İsrail'e yönelik desteğine ilişkin değerlendirmesinde Başbuğ, Amerika, 'Son müttefikin benim. Evet. Sadece artık ben kaldım seni destekleyen. Amerikan vergileriyle saldırıyorsun. Bizim vergilerle, mermilerle bu katliamı yapıyorsun. Onu da kesiveririz, ortada kalırsın' sözleriyle Siyonist yapının durumunu ABD açısından aktardı.

İsrail'in Suriye'ye yönelik olası saldırısı üzerinden de değerlendirmede bulunan Başbuğ, ABD'nin buna karşı çıkmasının dikkat çekici olduğunu belirtti. Başbuğ, "Amerika desteği kestiği an İsrail var ya, sapanla alırsın!" ifadelerini kullandı.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

"SURİYE'DE İÇ SAVAŞ DENEMESİYDİ"

Başbuğ, İsrail'in Suriye'deki hamlelerinin Suriye yönetimini ve devlet yapısını hedef alan daha geniş bir stratejinin parçası olduğunu savundu. İsrail'in Suriye toprağına yönelik saldırısının Şara'nın liderliğindeki yönetimi hedef alabileceğini belirten Başbuğ, Golan'dan başlayan ve Dürziler üzerinden yürütülen girişimlerin bir iç savaş denemesi olduğunu öne sürdü.

Başbuğ, "Dürziler hâlen elindeki en büyük koz İsrail'in. Oradan bir şey başlatırsam bir anda bu iç savaşa dönüşürse" ifadeleriyle İsrail'in Süveyda ve Golan çevresindeki gelişmeleri bir iç savaş zemini oluşturmak için kullanabileceğini savundu.

SURİYEYİ ÜÇ KOLDAN KARIŞTIRMA HAMLESİ

Suriye'deki gelişmelerin farklı aktörlerin hamleleriyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirten Başbuğ, İran ve İsrail'in Türkiye'nin oluşturduğu Suriye coğrafyasını istikrarsızlaştırmak amacıyla ortak hareket ettiğini öne sürdü. Başbuğ, "İran ve İsrail ortaklaşa Türkiye'nin yarattığı Suriye coğrafyasını kana bulamak adına iş birliği yaptılar" ifadelerini kullandı.

Başbuğ, İran'ın batıdan, İsrail'in güneyden ve PKK'nın doğudan harekete geçirilmesinin planlandığını savunarak, "Türkiye bu büyük oyunu bir anda bozdu. Ve iş o günden beri terse gidiyor" dedi.

İsrail'in bu planından vazgeçmediğini ileri süren Başbuğ, Süveyda ve Golan çevresindeki hareketlilik üzerinden Suriye'de yeniden bir iç savaş başlatma ihtimalinin İsrail'in gündeminde olduğunu savundu. Başbuğ, "İsrail'in 'Şuradan eğer şu Süveyda, Golan'ın bulunduğu yerde bir hareketlenme başlatabilirsem, bu acaba Suriye'de maya tutar, her yeri sarar mı?' Hâlen aklında o var" sözleriyle değerlendirmesini tamamladı.

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