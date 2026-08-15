Siyonistlerin Suriye planı ne? A Haber’de çarpıcı analiz: Golan üzerinden iç savaş planı mı?

Gazze, Lübnan ve Suriye'deki gelişmeler İsrail'in bölgedeki hamlelerini yeniden gündeme taşırken, Golan Tepeleri kritik bir başlık olarak öne çıkıyor. A Haber’de konuşan Gazeteci Gaffar Yakınca, Golan'ın tarihsel ve stratejik önemine dikkat çekerken, bölgedeki gelişmelerin Suriye'nin toprak bütünlüğü, İsrail'in genişleme hedefleri ve yaklaşan büyük savaş ihtimaliyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ ise İsrail'in artık yalnızlaşma sürecine girdiğini ve Suriye'deki gelişmeler üzerinden yeni bir iç savaş zemini oluşturulmaya çalışıldığını ifade etti.

Ortadoğu'da tansiyon yeniden yükselirken gözler bu kez Suriye'nin güneyine çevrildi. Gazze ve Lübnan'daki saldırıların ardından İsrail'in Suriye'ye yönelik mesajları, Golan Tepeleri üzerinden yürütülen tartışmayı yeniden alevlendirdi. GOLAN'DAN ŞAM'A UZANAN HESAP! İSRAİL'İN BÜYÜK SAVAŞ HAZIRLIĞI DEŞİFRE OLDU GOLAN TEPELERİ NEDEN KRİTİK? Gaffar Yakınca, Golan Tepeleri'nin tarihsel boyutuna dikkat çekerek, "Golan, Türkmen toprağıdır aslında. Güney Türkmenlerinin ilk yerleştiği topraklardan biri. Bugün de hâlen Golan bölgesinde terk edilmiş Türkmen köyleri var. Hâlihazırda burada Türkmen nüfus da var" ifadelerini kullandı. Bölgedeki Türk varlığının tarihinin 1071'den çok daha öncesine dayandığını belirten Yakınca, "10. yüzyıldan itibaren bizim varız bölgelerde. Tarihsel olarak bizim ilgi alanımızdadır. Akraba olduğumuz nüfus da var orada" sözleriyle Golan'ın Türkiye açısından tarihsel önemine dikkat çekti. Golan'ın kritik öneminin yalnızca tarihsel boyutuyla sınırlı olmadığını belirten Yakınca, bölgenin Suriye'nin toprak bütünlüğü açısından da önemli olduğunu vurguladı. Yakınca, "Burasının İsrail'in fiili işgali altında bulunan bu bölgenin İsrail'e ait olduğunu mu kabul edeceğiz? Ya da burası Suriye toprağıdır mı diyeceğiz? Şimdi bu böyle basit bir konu değil" ifadelerini kullandı.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü) ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN KRİTİK BAŞLIK Golan meselesinin uluslararası hukuk açısından da kritik olduğunu belirten Yakınca, ülkelerin toprak bütünlüğünün temel bir ilke olduğunu söyledi. Yakınca, "Birleşmiş Milletler şartında var. En temel kural. Yani bunu yaptığınız anda şuna kapı açıyorsunuz: Herkes herkesin toprağına çöker. E böyle bir dünyada olmaz" sözleriyle değerlendirmesini sürdürdü. ABD'nin Golan konusundaki tutumuna da değinen Yakınca, "Golan Tepeleri İsrail'dir dediğiniz an itibarıyla hem İsrail'in varlığını meşrulaştırıyorsunuz, yetmiyor İsrail'in eylemlerini meşrulaştırıyorsunuz" ifadelerini kullandı. Bu tehlikenin başka bölgeler açısından da emsal oluşturabileceğini belirten Yakınca, İsrail'in ileride Lübnan'ın güneyi için de benzer bir iddiada bulunabileceğini söyledi. "BÜYÜK SAVAŞ YAKLAŞIYOR" Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesinin bölgedeki tutumlarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Yakınca, ABD'nin İsrail'e koşulsuz destek verdiğini, Fransa ve İngiltere'nin ise koşullara bağlı destek sunduğunu belirtti. Rusya ve Çin'in de ABD'nin tutumu nedeniyle İsrail'i desteklemediğini düşündüğünü ifade eden Yakınca, "Ama bakarsın yarın onlar da destekler. Bir bakarsın 5'inin tamamı geçer İsrail'in yanına" dedi. Yakınca, gelişmelerin tek tek hadiseler üzerinden değil, daha büyük bir tablo içinde değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Büyük savaş yaklaşıyor. Dünya savaşı yaklaşıyor. Herkes bunun farkında" ifadelerini kullandı. Büyük savaşa yönelik hazırlıkların dünya genelinde sürdüğünü savunan Yakınca, "Savaşa yönelik hazırlık yapmak zorundasınız. Büyük savaşın yaklaştığını artık dünya alem herkes biliyor" sözleriyle değerlendirmesini aktardı.