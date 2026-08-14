İşgalci İsrail'den Suriye'deki Dera kırsalına saldırı! Siviller evlerini terk etti
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Terör devleti İsrail, Suriye'nin Dera ilindeki Mürriye köyünde sivillerin evlerine ateş açtı. Suriye devlet televizyonu el İhbariye'nin haberine göre masum sivillerin saldırı nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.
Suriye devlet televizyonu el İhbariye'nin haberine göre; terör devleti İsrail, Dera'nın batı kırsalında yer alan Mürriye köyünün bazı noktalarında sivillerin evlerine doğru ateş açtığı aktarıldı.
BAZI BÖGE SAKİNLERİ EVLERİNİ TERK ETTİ
Açılan ateş nedeniyle bazı bölge sakinlerinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı bildirildi.
ÖLÜ VEYA YARALI BİLGİSİ PAYLAŞILMADI
Olayda ölü veya yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.