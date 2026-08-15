Yunan basınındaki değerlendirmelerde Türkiye'nin savunma sanayisi, Suudi Arabistan'ın ekonomik ve enerji kapasitesi ile Pakistan'ın düzenli ordusu ve nükleer silahları anlaşmanın öne çıkan unsurları arasında gösterildi.

To Vima gazetesi, anlaşmanın Türkiye için çok avantajlı olduğu değerlendirmesinde bulundu. Kathimerini ise yeni birlikteliğin Atina'ya Orta Doğu'daki güvenlik mimarisinin temel prensiplerinin değiştiğini gösterdiğini aktardı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 8 Ağustos 2026'da Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde üçlü savunma anlaşması imzaladı. (AA)

TO VIMA: TÜRKİYE'NİN KONUMUNU GÜÇLENDİRİYOR

To Vima, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı önemli kılan unsurlardan birinin tarafların sahip olduğu stratejik avantajlar olduğunu yazdı.

Haberde Suudi Arabistan'ın Körfez'in ekonomi ve enerji açısından en önemli ülkelerinden olduğu, Pakistan'ın düzenli bir ordu ile nükleer silahlara sahip bulunduğu, Türkiye'nin ise savunma sanayisini büyüttüğü belirtildi.

Gazete, üç ülkenin de ABD ile iyi ilişkilere sahip olduğuna işaret ederek, "Türkiye'nin bu birliktelikte yer alması Orta Doğu'daki konumunu güçlendiriyor ve İran Körfezi'ndeki güçlü ülkelerle ilişkilerinin derinliğini gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.

"BÖLGESEL GÜÇ STRATEJİSİNİ GÜÇLENDİRİYOR"

To Vima'nın haberinde, söz konusu durumun Türkiye'nin kendisini bölgesel bir güce dönüştürme yönündeki geniş stratejisini güçlendirdiği savunuldu.

Türkiye'nin yalnızca jeopolitik gelişmeleri takip etmekle kalmadığı belirtilen haberde, Ankara'nın sınırlarından yüzlerce kilometre uzaktaki gelişmeleri de şekillendirebileceği değerlendirmesine yer verildi.

KATHIMERINI ATİNA'NIN ENDİŞESİNİ YAZDI

Kathimerini gazetesi ise Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın Atina açısından taşıdığı sonuçlara odaklandı.

Gazete, anlaşmanın Orta Doğu'daki güvenlik mimarisinin temel prensiplerinin değiştiğini gösterdiğini belirterek Yunanistan'ın temel endişesinin Türkiye'nin konumunu güçlendirmesi ve Mısır'ın anlaşmaya katılma ihtimali olduğunu aktardı.

TÜRKİYE'NİN DİPLOMATİK ADIMLARINA İŞARET ETTİLER

Kathimerini, anlaşmanın aniden ortaya çıkmadığını ve yaz aylarında Türkiye'nin bölgede attığı diplomatik adımların bir sonucu olduğunu yazdı.

Haberde Türkiye'nin savunma sanayisinde Suudi Arabistan ile birlikte üretime geçebileceği değerlendirmesine de yer verildi.

Kathimerini, anlaşmanın Yunanistan açısından dezavantajlarından birinin Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoruna (IMEC) ilişkin planların iptal edilmesi olabileceğini aktardı.

ÜÇ ÜLKENİN KAPASİTESİNE VURGU

Haberde Türkiye'nin Batı ile açık diyalog kanallarına ve dinamik bir savunma sanayisine sahip olduğu belirtildi. Suudi Arabistan'ın büyük enerji rezervleri ile Müslüman dünyasındaki yerine, Pakistan'ın ise nükleer silaha sahip tek Müslüman ülke olmasına işaret edildi.

Kathimerini, bu unsurlar nedeniyle Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki birlikteliğin rasyonel bir seçim olduğu değerlendirmesinde bulundu.